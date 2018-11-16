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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
Kaynak: Cooking Light Çeviri Sevin Turan Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
16 Kasım 2018 - 16:17,

Yemek pişiren herkesin bilmesi gereken 15 harika ipucu

Mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltacak, daha lezzetli sonuçlar elde etmenizi ve israfı önlemenizi sağlayacak ipuçları...

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Yemek yapmak aslında çok da zor bir iş değil, sadece bazı incelikleri öğrenmek gerekiyor. Böylece mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltabilir, daha lezzetli sonuçlar elde edebilir ve israfı önleyebilirsiniz. Nasıl mı? İşte birkaç fikir...

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Fırında sebze pişiriyorsanız, fırınınızı önceden ısıtırken tepsinizi de içine koyun ve sebzelerinizi sıcak tepsiye yerleştirin. Böylece hızla pişmeye başlayacaklar.

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Hamur işlerinin üzerine yumurta sürerken fırçanız yoksa bir parça fırın kağıdını birkaç kez katlayıp kenarlarını keserek pratik bir fırça yaratabilirsiniz.

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Pudra şekeriniz yoksa toz şekeri bir kahve ya da biber değirmeninden geçirip kendi pudra şekerinizi üretebilirsiniz.

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Soğan kavururken yanmaya başladıklarını düşünüyorsanız tavaya 1 küp buz atın. Hızla soğuyacak ve su da kısa süre içinde buharlaşacaktır. Böylece soğanlarınızın yanmasını önlemiş olursunuz.

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Kinoa, esmer pirinç, bulgur gibi yiyecekleri haşlarken, suya 1 poşet kokulu çay eklerseniz, yemeklerinizin daha hoş aromatik olmasını sağlayabilirsiniz.

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Eğer soyma ve doğrama bıçaklarınız köreldiyse ve bileme fırsatınız yoksa, tırtıklı ekmek bıçağını kullanabilirsiniz. Testere gibi yapısıyla körelmiş bıçaklarınızdan daha iyi iş çıkaracaktır.

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Yumurtalarınızın tazeliği konusunda kutunun üzerindeki tarihlere güvenmek yerine yumurtanızı bir bardak suya koyun. Tazeyse batar, bayatsa yüzer.

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Kısa sürede donup katılaşan kremalı makarna, risotto gibi yemekleri, fırınınızın altındaki çekmeceye koyup ısıttığınız tabaklarda servis ederseniz katılaşma sürecini geciktirebilirsiniz.

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Muzlarınızı kısa sürede olgunlaştırmak ve tatlandırmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit: Kabuklu muzu fırın kağıdı serilmiş bir tencereye ya da tabağa koyup ısınmakta olan fırına ya da mikrodalgaya atın. Kabuğu esmerleştiği anda muzunuz olgunlaşmış demektir.

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Ispanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerinizin çürümeye yüz tuttuğunu görüyor ama hemen pişirme fırsatı bulamıyorsanız, kilitli bir poşette dondurucuya atmanız yeterli. Daha sonra çıkarıp çorbadan omlete birçok tarifte kullanabilirsiniz.

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Fırında bütün tavuk pişirirken bacaklarını bağlamak, etin daha dengeli pişmesini ve şeklini korumasını sağlar. Ancak bunu iple yapmak yerine tavuğun derisinin iki tarafına kesik atıp kemiklerin uçlarını buralara sokabilirsiniz.

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Haşlanmış yumurtaların kolayca soyulmasını istiyorsanız sıcak suda pişirmek buharda pişirin. Sepete koyup sıcak suyun üzerinde 15-16 dakika tuttuğunuz yumurtalar kolayca soyulacaktır.

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İsraftan kaçınmak için un, şeker gibi kuru malzemeleri ölçmeden önce ölçü kabının altına bir parça fırın kağıdı yayın. Böylece ölçme işlemi sırasında dökülenleri kolayca toplayıp geri koyabilirsiniz.

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Dalyan köfte yaparken kocaman bir parçayı pişirmeye çalışmak yerine eti muffin kalıplarına bölüştürüp 15 dakika içinde kolayca pişirebilirsiniz.

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Buzdolabı poşetine sıvı bir şeyler koyacaksanız önce poşeti çukur bir kasenin içine oturtun. Kenarlarını dışarı sarkıtın. Doldurma işlemini bundan sonra yapın. Aynı şeyi süsleme torbasına krema doldururken de yapabilirsiniz.

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