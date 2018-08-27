'Yeme de yanında yat' dedirten en iyi kokoreççiler

Çengelköy Kokoreççisi - İstanbulGünün her saatinde önünde kuyruk olan bir mekân Çengelköy Kokoreççisi. Kömürde pişen lezzetli kokoreç bir de her daim çıtır olan ekmekle birleşince lezzet doruklara çıkıyor. Sıcak bir atmosferde, bol malzemeli kokorecin tadını çıkarmak isteyenler için ideal!
Pikolet Kokoreç - AnkaraAnkara'nın en iyi kokoreççilerinden biridir Pikolet Kokoreç. Özellikle de sebzeli kokoreci tatmak isterseniz Pikolet sizin için biçilmiş kaftan. Kokorecin yanı sıra midyelerinin de tadına bakmalısınız! Günün her saatinde dolu olan bu mütevazı mekânda kokoreç yemeden Ankara'dan ayrılmamalısınız.
Kokoreççi Asım Usta - İzmirKokoreççi Asım Usta, sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de fenomen hale gelmiş bir isim. İzmir usulü kokorecin tadını çıkarmak için Kokoreççi Asım Usta'ya mutlaka gidilmeli.
Kral Kokoreç - İstanbulKral Kokoreç, Eminönü’nün simgelerinden biri olan Koko Dolma'nın yapıldığı yer. Adeta iri kıyım kokoreçlerin ekmekle yaptığı bir şölen! Eminönü'nü gezerken, uğrayıp klasikleşmiş bu lezzeti tatmalısınız.
Kokoreççi Hilmi - AntalyaAntalya’nın en eski kokoreççilerinden biri Kokoreççi Hilmi hem turistlerin hem de eğlenceden dönenlerin uğrak yeri. Kokoreç kuzu bağırsağından hazırlanıyor ve kömür ateşinde pişiyor, son olarak baharat dokunuşu ile servis ediliyor. Tadına doyum olmuyor!
Özdemir Kokoreç - AnkaraAnkara'da kokoreçten bahsedip de Atatürk Orman Çiftliği'nden bahsetmemek olmaz. Atatürk Orman Çiftliği'ne giderseniz Ankara'nın en iyi süt kuzu kokorecini yapan yerlerden biri olan Özdemir Usta'yı mutlaka denemelisiniz.
Bağlı Kokoreç - DenizliSüt kuzusundan yapılan kömür ateşinde pişen enfes bir kokoreç deneyimi için Bağlı Kokoreç doğru adres! Ege Bölgesi'nin en ünlü kokoreççilerinden olan Bağlı, Denizli'ye gitmek için de en lezzetli sebeplerden biri. Vedat Milor onaylı bu kokoreci, yolunuz düşerse tatmadan dönmeyin.
Güneş Kokoreç - İstanbulAnadolu Yakası’nın 1974'ten beri efsanevi kokoreççisi Güneş, tabakta veya ekmek arasında servis ettiği iri kıyım kokoreçleri ile size lezzeti garantiliyor. Dilerseniz domatesli de yiyebilirsiniz. Üsküdar’da salaş bir mekânda, yıllardan beri süregelen bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.
Çınar Kokoreç - BursaUfacık bir mekandan çıkan bir lezzet bombası olan Çınar Kokoreç, Bursa'nın en iyilerinden. Kokorecinizi sebzeli veya sade, nasıl isterseniz öyle sipariş verebilirsiniz.