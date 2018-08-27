'Yeme de yanında yat' dedirten en iyi kokoreççiler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler >Lezizz >Lezizz Haberler>'Yeme de yanında yat' dedirten en iyi kokoreççiler
Lezizz Haberler

'Yeme de yanında yat' dedirten en iyi kokoreççiler

Sokak lezzetlerinin kralı kokorecin en iyi 10 adresi...

Fotoğraflar: Foursquare ve Alamy
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Sokak lezzetlerinin kralıdır kokoreç! İlk defa deneyenlere, "Şu ana kadar aklım neredeymiş?" dedirten bir lezzettir. Bu lezzeti yerinde denemek isteyenler için 10 enfes kokoreççiyi sıraladık.

Fotoğraflar: Foursquare ve Alamy
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Çengelköy Kokoreççisi - İstanbul

Günün her saatinde önünde kuyruk olan bir mekân Çengelköy Kokoreççisi. Kömürde pişen lezzetli kokoreç bir de her daim çıtır olan ekmekle birleşince lezzet doruklara çıkıyor. Sıcak bir atmosferde, bol malzemeli kokorecin tadını çıkarmak isteyenler için ideal!

Fotoğraflar: Foursquare ve Alamy
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Pikolet Kokoreç - Ankara

Ankara'nın en iyi kokoreççilerinden biridir Pikolet Kokoreç. Özellikle de sebzeli kokoreci tatmak isterseniz Pikolet sizin için biçilmiş kaftan. Kokorecin yanı sıra midyelerinin de tadına bakmalısınız! Günün her saatinde dolu olan bu mütevazı mekânda kokoreç yemeden Ankara'dan ayrılmamalısınız.

Fotoğraflar: Foursquare ve Alamy
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Kokoreççi Asım Usta - İzmir

Kokoreççi Asım Usta, sadece İzmir'de değil, tüm Türkiye'de fenomen hale gelmiş bir isim. İzmir usulü kokorecin tadını çıkarmak için Kokoreççi Asım Usta'ya mutlaka gidilmeli.

Fotoğraflar: Foursquare ve Alamy
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Kral Kokoreç - İstanbul

Kral Kokoreç, Eminönü’nün simgelerinden biri olan Koko Dolma'nın yapıldığı yer. Adeta iri kıyım kokoreçlerin ekmekle yaptığı bir şölen! Eminönü'nü gezerken, uğrayıp klasikleşmiş bu lezzeti tatmalısınız.

Fotoğraflar: Foursquare ve Alamy
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Kokoreççi Hilmi - Antalya

Antalya’nın en eski kokoreççilerinden biri Kokoreççi Hilmi hem turistlerin hem de eğlenceden dönenlerin uğrak yeri. Kokoreç kuzu bağırsağından hazırlanıyor ve kömür ateşinde pişiyor, son olarak baharat dokunuşu ile servis ediliyor. Tadına doyum olmuyor!

Fotoğraflar: Foursquare ve Alamy
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Özdemir Kokoreç - Ankara

Ankara'da kokoreçten bahsedip de Atatürk Orman Çiftliği'nden bahsetmemek olmaz. Atatürk Orman Çiftliği'ne giderseniz Ankara'nın en iyi süt kuzu kokorecini yapan yerlerden biri olan Özdemir Usta'yı mutlaka denemelisiniz.

Fotoğraflar: Foursquare ve Alamy
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Bağlı Kokoreç - Denizli

Süt kuzusundan yapılan kömür ateşinde pişen enfes bir kokoreç deneyimi için Bağlı Kokoreç doğru adres! Ege Bölgesi'nin en ünlü kokoreççilerinden olan Bağlı, Denizli'ye gitmek için de en lezzetli sebeplerden biri. Vedat Milor onaylı bu kokoreci, yolunuz düşerse tatmadan dönmeyin.

Fotoğraflar: Foursquare ve Alamy
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Güneş Kokoreç - İstanbul

Anadolu Yakası’nın 1974'ten beri efsanevi kokoreççisi Güneş, tabakta veya ekmek arasında servis ettiği iri kıyım kokoreçleri ile size lezzeti garantiliyor. Dilerseniz domatesli de yiyebilirsiniz. Üsküdar’da salaş bir mekânda, yıllardan beri süregelen bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.

Fotoğraflar: Foursquare ve Alamy
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Çınar Kokoreç - Bursa

Ufacık bir mekandan çıkan bir lezzet bombası olan Çınar Kokoreç, Bursa'nın en iyilerinden. Kokorecinizi sebzeli veya sade, nasıl isterseniz öyle sipariş verebilirsiniz.

Fotoğraflar: Foursquare ve Alamy
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Şampiyon Kokoreç - İstanbul

Adından da anlaşılacağı gibi kokoreçte iddialı bir yer Şampiyon Kokoreç. Beyoğlu’nda kokoreç denilince ilk akla gelen adreslerden. Dilerseniz lezzetli midye dolmaları ile de midenizi şenlendirebilirsiniz.

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