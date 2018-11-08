Yeme alışkanlıklarınızı tamamen değiştirebilecek çarpıcı gerçekler
Yediklerinize dair bazı gerçeklerle tanışmanızın zamanı geldi.
Yediğimiz birçok şeyin, vücudumuz ve doğa üzerinde çok ilginç etkileri olabiliyor. Üstelik özellikle işlenmiş gıdaların içinde bulunan bazı maddeler duyanların ağzını bir karış açık bırakabiliyor. Yeme içme tercihlerinizi kökünden değiştirebilecek bazı çarpıcı gerçekleri sizin için derledik.
Tuzu kesmek için tuzluğu elinizden bırakmanız yetmezHiçbir yemeğe tuz ekmeseniz de hazır gıdalarla beslendiğiniz takdirde vücudunuza çok büyük miktarlarda tuz aldığınızı unutmayın. Örneğin pizza... 1 dilim pizzada bulunan tuz miktarı 600 miligrama kadar çıkabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü ise günlük kişi başı tuz tüketiminin 5 gramın (yani 5000 miligram) altında olmasını öneriyor.
Bir tane hamburger yapmak için yaklaşık 1800 litre su tüketilir500 gram dana eti üretmek için 8000 litre civarında su gerektiğini biliyor muydunuz? Bu miktara dananın beslenmesi için ihtiyaç duyulan tahıl ve otları yetiştirmek için gereken suyun yanı sıra, hayvanın içtiği su ve hamburger köftesinin üretim sürecinde kullanılan su dahil.
Ananas dilinizdeki tat alma tomurcuklarına zarar verebilirAnanas yedikten sonra başka bir şey yediğinizde tadını alamıyorsanız, dilinizdeki tomurcuklar zarar görmüş demektir. Ancak hemen telaşlanmayın, çünkü bu etki sadece birkaç saat sürer. Bunun sebebi de ananasın içinde bulunan ve proteinlerin çözünmesinde rol oynayan bromelain maddesidir.
Baharatlı ve acılı yiyecekler ölüm riskinizi azaltabilir2015 yılında Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, neredeyse her gün baharatlı yemekler yiyenlerin ölüm riski, bu yemekleri haftada bir tüketenlerden yüzde 14 daha düşük. Ancak bu baharatlı yiyecekler yemek ömrünüzü uzatır demek değil. Sadece baharat tüketmeyenlere kıyasla çeşitli hastalıklar nedeniyle ölme olasılığınız daha az demek.
Doğal aromalar o kadar da doğal olmayabilirHazır paketli dondurmalar ve benzeri birçok yiyeceğin ambalajlarının üzerinde "doğal meyve aroması, doğal vanilya aroması" gibi ifadeler görürüz. Ancak bu aromalar kunduz gibi bazı hayvanların salgı bezleri kullanılarak üretilmiş ve yediğiniz çilekli dondurmanın içine hiç çilek girmemiş olabilir.
Kötü beslenmek beyninizde hasara neden olabilirYapılan araştırmalar çok fazla işlenmiş abur cubur yiyen kişilerde beynin öğrenme ve hafızadan sorumlu bölgesi hipokampusun, taze ve işlenmemiş gıdalarla beslenen kişilere kıyasla daha küçük olduğunu ortaya koymuş. Günde bir ya da birden fazla porsiyon yapay tatlandırıcı içeren içecekler tüketen kişilerin de Alzheimer'a yakalanma riskinin, haftada bir porsiyondan az içecek tüketenlerin 3 katı olduğu tespit edilmiş.
Dondurulmuş meyveler tazelerinden daha besleyici olabilirTaze meyvelerin ne kadar sağlıklı ve besleyici olduğunu hepimiz biliyoruz. Araştırmalar dondurulmuş meyvelerin de tazeleri kadar hatta bazen onlardan daha bile faydalı olduğuna işaret ediyor. Meyveyi tazeyken dondurmak içindeki E vitamini ya da kalsiyum ve demir gibi maddelerin uzun süre korunmasını sağlıyor. Üstelik dondurulmuş meyveleri her mevsim tüketebilirsiniz.
Bazı hazır salata soslarında güneş kremlerindeki malzemelerin aynısı varGüneş kremlerinde ve boyalarda bulunan ve bu ürünlere beyaz renk veren titanyum dioksit, zaman zaman salata soslarında ve kahve kremalarında da bulunabiliyor. Bu nedenle salatanızın sosunu biraz zeytinyağı ve limon suyuyla kendiniz hazırlamayı, kahvenize toz krema yerine süt koymayı tercih etmelisiniz.
Bazı yiyeceklerin ve ojelerin parlaklığını veren aynı maddedirŞellak adı verilen bu madde aynı ismi taşıyan böceğin salgısından elde ediliyor ve gıdadan kozmetiğe birçok sektörde kullanılıyor. Bu maddeyi hayatınızdan uzak tutmanın yolu daha doğal gıdalar tüketmek. Örneğin dışı boyalı şeker kaplı çikolata drajeleri yerine bir-iki parça bitter çikolata yemek hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de bolca antioksidan almanızı sağlar.