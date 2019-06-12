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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12 Haziran 2019 - 15:37,

Yazı hafif ve lezzetli içeceklerle geçirmek isteyenler için nefis smoothie tarifleri

Yaz gelince birçok kişi yediğine içtiğine daha fazla dikkat etmeye, daha hafif beslenmeye gayret ediyor. Bunun en kolay yollarından biri de smoothie’ler. Meyve ve sebzelerle yapılan sağlık deposu smoothie’leri daha önce denememiş olanlar için birkaç tarifi biz derleyelim dedik. Arzu ederseniz siz damak zevkinize göre kendi smoothie tariflerinizi de yaratabilirsiniz. İşte nefis smoothie tarifleri

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Kahvaltıda da ara öğünde de tüketebileceğiniz bir smoothie bowl tarifimiz var. İçindeki meyveler ve süt ya da yoğurt ile besin ihtiyacınızın önemli bir bölümünü karşılayan bu lezzeti dilediğiniz gibi süsleyip lezzetlendirebilirsiniz. İşte çok besleyici ve doyurucu klasik smoothie bowl tarifi...

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Mükemmel bir antioksidan olan kereviz hem kalbinizi koruyor hem de yaşlanmayı geciktiriyor. E daha ne duruyorsunuz öyleyse? Bu muhteşem sebzeyi kullanarak nefis bir smoothie yapabilirsiniz. Tamamen sebzelerden oluşan bu vegan smoothie, ferahlatıcı bir içecek arayanları çok mutlu edecek.

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Hem tablo gibi görüntüsüyle yaratıcılığı körükleyen, hem de içinde bulunan malzemeler sayesinde tam bir enerji kaynağı olan bu smoothie bowl'a sağlıklı beslenmeye çok meraklı olmayanlar bile bayılacak. İşte enerji veren smoothie tarifi...

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Smoothie’nin içine yulaf gibi tok tutan malzemelerin katılması ve smoothie karışımının bir kasede servis edilmesine, smoothie bowl deniyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu çok lezzetli ve doyurucu smoothie’yi denemek isterseniz, leziz muzlu frambuazlı smoothie bowl tarifimiz hemen aşağıda…

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Sadece 272 kalori olan bu lezzetli smoothie, güne enerjik bir başlangıç yapmak için mükemmel. Ayrıca uzun süre de tok tutuyor. Yani diyet yapanlar için mükemmel bir tarif. Kısa sürede yapabileceğiniz muzlu avokadolu smoothie, vazgeçilmez tarifleriniz arasına girecek.

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İçinizi ferahlatacak yaz aylarının vazgeçilmezi olacak sağlıklı bir içecek tarifi de ahududulu smoothie. Üstelik kan şekerini de düşürüyor. Dondurulmuş meyveler ve buzla yapıldığı özellikle sıcak yaz günlerinde en güçlü silahlarınızdan biri olacak olan ahududulu smoothie'yi deneyen pişman olmaz.

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Zengin mineralli yapısıyla kivinin smoothie haline bayılacaksınız. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz ferahlatıcı etkisiyle herkesi kendine hayran bırakacak, kivili smoothie tarifimizi denemek isterseniz, detaylar hemen aşağıda…

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Yediğimiz içtiğimiz şeylerde lezzeti çok önemsiyoruz elbette, ama sağlık da aynı şekilde önemli. Hele ki aynı anda hem lezzetli hem de sağlıklı olan tariflere bayılıyoruz. Örneğin bu smoothie tam bir lezzet deposu olmasının yanı sıra karın yağlarını eritmekte de çok etkili. Zahmetsiz hazırlanışıyla da göz dolduran karın düzleştiren smoothie tarifi vazgeçilmeziniz olacak!

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Yaz aylarında hem serinlemek hem de lezzetli bir şeyler içmek isteyenlerin ilk aklına gelen alternatiflerden biri smoothie! Bu smoothie için biz inanılmaz güçlü bir antioksidan deposu olan pancarı kullanmayı tercih ettik. Hafif topraksı tadıyla pancarlı smoothie sizin de favorileriniz arasına girecek.

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Tam bir vitamin ve mineral zengini domatesi özellikle mevsiminde tüketmek için bu smoothie tarifi çok uygun. Soğuk bir çorba gibi olan domatesli smoothie içindeki kırmızı biber sayesinde de tam bir antioksidan deposu. Yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak domatesli smoothie'nin tarifini aşağıda bulabilirsiniz.

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Son dönemlerde vegan beslenmeye yönelen pek çok kişi tarafından tercih edilen badem sütü evde de yapılabiliyor. Özellikle vegan beslenmeyi tercih edenlerin kullandığı düşünülse de hayvansal sütlerdeki laktoza duyarlı olan pek çok kişi de badem, soya gibi alternatif sütleri tercih ediyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve smothie'lerinizin vazgeçilmezi olacak badem sütü tarifi...

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