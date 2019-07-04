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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
04 Temmuz 2019 - 16:19,

Yaz yemekleri için farklı seçenekler arayanlara çeşit çeşit salata tarifleri

Yaz aylarında hem vücut sıcaklığını düşük tutmak hem de kilo almak istemeyenler hafif yemekleri tercih ediyor. Bu yemeklerin başında da salatalar geliyor. Sizin için yoğurtlusundan peynirlisine rengarenk salata tarifleri derledik. İşte nefis yaz salatası tarifleri…

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1/13Şeftalili roka salatası tarifi

Şeftalili roka salatası tarifi

Şeftali ve roka birbirine çok yakışıyor. Yaz ayları için hem hafif hem de nefis bir salata arıyorsanız içinde peyniriyle, ceviziyle de oldukça doyurucu bir hale gelen şeftalili roka salatasını kesinlikle kaçırmayın. Tek başına da bir yemek olabilecek bu nefis yaz salatasının tarifini karşınızda...

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2/13Kaşık salatası tarifi

Kaşık salatası tarifi

Gavurdağı salatası diye de bilinen kaşık salatası özellikle yaz aylarında domates, biber ve salatalığın bol olduğu yaz günlerinde sofralarda mutlaka bulunması gereken bir lezzet. Minik minik doğranmış sebzelerin zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisiyle tat kazanmasıyla ortaya çıkan kolay mı kolay kaşık salatasını siz de mutlaka deneyin.

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3/13Yunan salatası tarifi

Yunan salatası tarifi

Yunan salatası, komşuda en çok tüketilen yemek olabilir. Çoban salataya benzeyen bu salatanın yapılışı çok kolay ancak lezzeti sonsuz. Bu nedenle neredeyse her öğünde tüketiliyor. Peyniriyle, zeytiniyle, zeytinyağıyla çok da besleyici olan Yunan salatası, Yunanistan mutfağını tanımaya başlamak isteyenler için doğru bir ilk adım olabilir.

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4/13Ege salatası tarifi

Ege salatası tarifi

Kilo verirken lezzetli yiyecekler yemenin en güzel yollarından biri Ege salatası... Hem çok besleyici hem de oldukça düşük kalorili olan bu rengarenk salatayı sofralarınızdan eksik edemeyeceksiniz. Zeytinyağı ve limon suyunun da lezzet kattığı Ege salatasını siz de denemelisiniz.

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5/13Soya soslu patates salatası tarifi

Soya soslu patates salatası tarifi

Patates salatası et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakıştığı gibi tek başına ya da çayın yanında da zevkle tüketilebilecek bir lezzet. Biz bu kez patates salatasını soya sosuyla lezzetlendirdik. Üzerine de kornişon turşu ve kurutulmuş domates ilave ettik. Klasik patates salatasından daha farklı bir lezzeti olan soya soslu patates salatasını siz de denemelisiniz.

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6/13Taratorlu semizotu salatası tarifi

Taratorlu semizotu salatası tarifi

Omega 3 içeren tek sebze olan semizotu, ilkbahar ve yaz aylarının en gözde yeşilliklerinden. Özellikle salata olarak tüketilince tadına doyum olmuyor. Semizotunu farklı bir lezzete dönüştürmek istiyorsanız, taratorlu semizotu salatası tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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7/13Batırık tarifi

Batırık tarifi

Batırık, Mersin, Konya, Karaman gibi birçok yörede karşımıza çıkan bir lezzet. Soğuk bir çorba ya da sulu bir salata olarak tanımlayabileceğimiz batırık için ihtiyacınız olan malzemeler kısıra benzese de ortaya çıkan lezzet çok daha farklı oluyor. Siz de yaz aylarında bu serin lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz batırık tarifimiz huzurlarınızda.

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8/13Ton balıklı makarna salatası tarifi

Ton balıklı makarna salatası tarifi

Ton balığı pratik lezzetler arayanların favori malzemelerinden. Özellikle sandviç ve salatalara çok yakışan ton balığını biz de makarna salatasına ekledik. Garnitür ve mısırın da eşlik ettiği ton balıklı makarna salatasının lezzetine de kolaylığına da bayılacağınızdan eminiz. İşte enfes ton balıklı makarna salatası tarifi...

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9/13Fettuş salatası tarifi

Fettuş salatası tarifi

Türkçede genellikle “fettuş” diye geçen ama zaman zaman fattoush, fetuş, fatuş ya da fattouche diye de karşımıza çıkabilen, Lübnan kökenli nefis bir salata bu. İçine semizotundan salatalığa çeşitli sebzeler eklenebiliyor ancak asıl özelliği çıtır çıtır pideleri. Fırından alacağınız taze lavaşla yaparsanız lezzeti katlanan fettuş salatasının tarifi hemen aşağıda…

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10/13Zeytinli mantar salatası tarifi

Zeytinli mantar salatası tarifi

Hazırlanması çok kısa süren ve lezzetiyle sevdiklerinizi büyüleyebileceğiniz güzel bir salata arıyorsanız zeytinli mantar salatası tam size göre. Yeşil zeytin ve taze soğanla lezzetlenen kültür mantarlarıyla yapacağınız bu salata hem çok besleyici hem de çok doyurucu.

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11/13Barbunya salatası tarifi

Barbunya salatası tarifi

Barbunyanın her hali bir başka güzel! Hazırlaması çok pratik olan bol proteinli ve bol vitaminli barbunya salatası tarifi denemek isteyenler için hemen aşağıda… Bu salatayı tek başına bir yemek olarak yiyebileceğiniz gibi ana yemeklerin yanında eşlikçi olarak da servis edebilirsiniz.

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12/13Buğday salatası tarifi

Buğday salatası tarifi

Ekmekten makarnaya birçok olmazsa olmaz gıdamızın temeli olan buğdayı son dönemlerde tek başına da bol bol tüketmeye başladık. Aşure ve keşkek gibi lezzetlerin yanı sıra salatalara da çok yakışan buğdayın tadına varmak isteyenler için bugün enfes bir buğday salatası hazırladık. İçindeki malzemeleri dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz buğday salatasının tarifi için sizi hemen aşağı alalım.

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13/13Tavuklu karabuğday salatası tarifi

Tavuklu karabuğday salatası tarifi

Diyetinize de damak tadınıza da dost bir salata arıyorsanız doğru adrestesiniz. Tahıl gibi görünse de tahıl olmadığı için glutensiz beslenenlerin de göz bebeği olan karabuğday, yağsız protein kaynağı tavukla bir araya geldi ve ortaya bu şahane salata çıktı. Diyet dediysek yanlış anlaşılmasın, kesinlikle tatsız tuzsuz bir yemek değil, yani herkes çok sevecek.

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Tirit nedir, nasıl yapılır?

Orta Asya kültürünün bir parçası olan tirit, yöresel yemeklerden biridir. Samsun'un ilçeleri olan Çarşamba, Kavak, Vezirköprü, Havza, Lâdik ve Asarcık 5 ilçenin tescillenerek patenti alınmış kaz tiridi vardır. Tirit, bazı yörelerde düğün yemeği olarak da bilinmektedir. Bu yemeği Ramazan ayında pideyle yapabilirsiniz. Peki, tirit nasıl yapılır? İşte, tirit için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi

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Mangal nasıl yapılır? İyi mangal yapmanın incelikleri ve püf noktaları

Mangal kadar güzel şey ne var? Kömürde pişmiş et, tavuk ve sebzelerle kurulan enfes sofralar, özellikle aile ve arkadaşlarla birlikte olduğunda insan bu keyfe doyamıyor. Mangaldan daha fazla keyif almanın sırrı ise etin lezzetinden ve kıvamından geçiyor elbette. Hazır yaz sıcaklarıyla herkes kendini piknik alanlarına atmışken, mangal yapmanın inceliklerini, lokum gibi etler pişirmenin sırlarını sizin için derleyelim dedik. Mangala bu uyarılarımızı okumadan gitmeyin.

Fotoğraf: Alamy /

Batonette

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