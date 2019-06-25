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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
25 Haziran 2019 - 16:27,

Yaz sofralarınıza çok yakışacak çeşit çeşit zeytinyağlı yemek tarifleri

Yaz aylarında özellikle havaların çok sıcak olduğu günlerde sofralarımızda hafif, serinletici yemekler olsun istiyoruz. Böyle durumlarda aklımıza ilk gelen de zeytinyağlılar oluyor. Yaz sofralarınıza çok yakışacak dolmadan fasulyeye, börülceden semizotuna çeşit çeşit zeytinyağlı tarifler derledik. Mutlaka bir göz atmalısınız...

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1/10Zeytinyağlı börülce yemeği tarifi

Zeytinyağlı börülce yemeği tarifi

Zeytinyağlı taze fasulye mutfağımızın en demirbaş lezzetlerinden. Peki bu nefis klasik yemeği fasulye yerine börülceyle yapmaya ne dersiniz? Yaz aylarında taze börülcelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu yemeği çok seveceksiniz. Afiyet olsun!

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2/10Barbunya tarifi

Barbunya tarifi

Ev sevilen bakliyatlardan biri olan barbunya, hem lezzetiyle hem de besleyici özelliğiyle yazın da kışın da zevkle tüketilen yemeklerden. Peki zeytinyağlı barbunya pilakinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Eğer farklı bir barbunya tarifi arıyorsanız sizi böyle alalım. İşte Lezizz usulü barbunya tarifi...

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3/10Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi

Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması tarifi

Ege'de sofraların olmazsa olmaz lezzetlerindendir zeytinyağlı kabak çiçeği dolması. O narin kabak çiçeklerinin içine doldurulan nefis pirinçli iç sayesinde bir kez yemeye başladınız mı kaç tane yediğinizi bilemeyecek hale gelebilirsiniz. Özellikle cacıkla muhteşem bir ikili oluşturan kabak çiçeği dolmasının tarifi için sizi aşağı alalım...

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4/10Fasulye yemeği tarifi

Fasulye yemeği tarifi

Aslına bakarsanız her mevsim sofraların kraliçesi olabilecek lezzettedir ama özellikle yaz aylarında bol sulu taze domateslerle yapılmış, buz gibi bir zeytinyağlı taze fasulye yemeğinin lezzetine doyum olmaz. Yapanı çok fazla uğraştırmayan, kısa sürede pişen, sıcak da soğuk da yenebilen fasulye yemeği tarifimiz aşağıda. Malzemeleri kavurmadan çiğden yapılan taze fasulye yemeği tarifi her sofrada mutlaka yer almalı.

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5/10Zeytinyağlı kabak kavurma tarifi

Zeytinyağlı kabak kavurma tarifi

Kabak yaz aylarının en sevilen ve en sık tüketilen sebzelerinden. Kalorisinin düşük olması, içeriğinde bol miktarda su olması da kabağı yaz aylarında hafif bir şeyler arayanların gözdesi haline getiriyor. Kabakla hep aynı yemekleri yapmaktan sıkıldıysanız bir de zeytinyağlı kabak kavurmasını deneyin. Et yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz gibi tek başına ana yemek olarak da tüketebileceğiniz kabak kavurmasını çok beğeneceğinizden eminiz.

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6/10Zeytinyağlı bamya yemeği tarifi

Zeytinyağlı bamya yemeği tarifi

Bamya yaz aylarının en sevilen sebzelerinden. Tam bir sağlık deposu olan bamyayı tazeyken dondurucuya atarak ya da kurutarak kış ayları için de saklayabilirsiniz. Peki etsiz bamya yemeği nasıl yapılır? İşte cevabı...

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7/10Zeytinyağlı biber dolması tarifi

Zeytinyağlı biber dolması tarifi

Herkesin en sevdiği yaz yemeklerinden olan biber dolmasını, zeytinyağlı da yapabilirsiniz. Bu şekilde vejetaryenlerin hatta veganların bile gönül rahatlığıyla tüketebileceğini bir yemek elde etmiş olursunuz. İşte çok beğeneceğiniz zeytinyağlı biber dolması tarifi...

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8/10Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi

Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi

"En sevdiğiniz yemek" diye bir anket yapsak mutlaka ilk üçte yer alacaklardan biridir yaprak sarma. Etlisi ayrı lezzetli, zeytinyağlısı ayrı lezzetlidir. Özellikle zeytinyağlı sevenler bu tarife bayılacak. İşte karşınızda zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...

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9/10Zeytinyağlı kuru patlıcan dolma tarifi

Zeytinyağlı kuru patlıcan dolma tarifi

Ekşili dolma olarak da bilinen kuru sebzelerden yapılan dolmaları daha önce denemediyseniz sıkı durun, bu tarifle kuru sebzelerle yapılan ekşi dolmalara bayılacaksınız. Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, ılık ve soğuk tüketildiğinden dolayı, yemeğini bugün yapıp yarın tüketenler için oldukça pratik bir tarif. Siz de bu tarifi denemek isterseniz detaylar hemen aşağıda…

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10/10Zeytinyağlı kuru bakla tarifi

Zeytinyağlı kuru bakla tarifi

Taze bakla ilkbahar aylarında sofralarımızı süsleyen nefis bir sebze. Peki kışın bakladan mahrum mu kalacağız? Tabii ki hayır, elimizin altında kuru bakla var çünkü. Kuru baklayla yapabileceğiniz nefis bir zeytinyağlı yemek tarifimiz var bugün. Üstelik yapılışı da çok kolay ve pratik. İşte zeytinyağlı kuru bakla tarifi…

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Şekerlenmeyen, tane tane reçellerin sırrını açıklıyoruz

Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Ancak özellikle yaz aylarında çilek, vişne, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyvelerin bollaşmasıyla mutfaklardan da tatlı tatlı kokular gelmeye başlıyor. Peki iyi bir reçel yapmak için nelere dikkat edilmeli? Reçelin rengini, lezzetini, kıvamını uzun süre koruması, şekerlenmemesi için neler yapılmalı? İşte reçel yapmak isteyenler için başlangıç seviyesinden ileri seviyeye birkaç püf noktası…

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Hindistan cevizi sütü nasıl yapılır? Hindistan cevizi sütünün tarifi ve püf noktaları

Hindistan cevizi sütü aroması ve tadıyla, birçok farklı tarife lezzet katan bir malzeme. İçeriğinde bol miktarda doymuş ve doymamış yağ asitleri ile E vitamini, K vitamini, demir gibi mineraller bulunan Hindistan cevizi sütünü marketlerden alabileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Bunun için iki farklı yol bulunuyor. Evde Hindistan cevizi sütü yapmanın yollarını ve bu yöntemlerin avantajlarını ve dezavantajlarını sizin için araştırdık. Hindistan cevizi sütü yapımıyla ilgili merak ettiğiniz her şey içeriğimizde…

Fotoğraf: Ingimage /

Batonette

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