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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
05 Temmuz 2019 - 14:53,

Yaz sofralarına renk ve lezzet katacak nefis meze tarifleri

Mezeler sofralarımıza her zaman renk ve lezzet katıyor ancak özellikle yaz aylarında daha hafif ve serinletici lezzetler arayanlar için mezeler birebir. Sizin için humustan Çerkez tavuğuna çeşit çeşit mezenin tariflerini derledik. Özel günlerde sofralarınızı donatmanıza yardımcı olarak bu listeyi bir yere mutlaka kaydedin.

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1/17Humus tarifi

Humus tarifi

Humus temel malzemeleri nohut ve tahin olan enfes bir mezedir. Kimyon, sarımsak, zeytinyağı ve limon suyuyla da kıvamını ve lezzetini kazanan humusu arzu ederseniz pastırma dilimleri ile de servis edebilir, farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Veganların da gönül rahatlığıyla yediği protein deposu bir meze olan humusu bir de Lezizz tarifiyle deneyin.

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2/17Havuç tarator tarifi

Havuç tarator tarifi

Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir meze arıyorsanız havuçlu yoğurt salatası çok doğru bir seçim. Birkaç basit malzemeyle hazırlanan bu mezeyi herkes çok beğenecek ve zevkle tüketecek. Üstelik sağlıklı beslenmeyi de hedefliyorsanız, havuç taratorla hedefi 12'den vurabilirsiniz. Mutlaka deneyin...

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3/17Hardallı gravlax tarifi

Hardallı gravlax tarifi

"Gravlax", İsveç. Norveç gibi İskandinav ülkelerinde sıkça tüketilen bir yemek. Kabaca tarif etmek gerekirse, bizim lakerdamıza benziyor diyebiliriz. Ancak çok daha kısa sürede yapılan gravlax'ın, yağlı ve etli bir balık olduğu için somonla yapılanı makbul. Genellikle meze olarak tüketilen bu lezzetin tarifi hemen aşağıda.

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4/17Çerkez tavuğu tarifi

Çerkez tavuğu tarifi

Çerkez tavuğu en kolay ve lezzetli mezelerin başında gelir. Birkaç parça tavuk, biraz ekmek içi biraz da cevizle harikalar yaratabilir, ortaya çıkardığınız lezzetle herkesi büyüleyebilirsiniz. İşte pratik bir lezzet arayanlar için benzersiz Çerkez tavuğu tarifi…

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5/17Söğürme tarifi

Söğürme tarifi

Patlıcan yemeklere çok yakıştığı gibi mezelere de çok yakışıyor. Örneğin közlenmiş patlıcanla yapılan söğürmenin lezzetine doyum olmuyor. Özellikle kebapların ve etin yanına çok yakışan söğürmenin tarifini aşağıda bulabilirsiniz. İşte bostan patlıcanla yapılan nefis söğürme tarifi…

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6/17Şakşuka tarifi

Şakşuka tarifi

Şarkılara bile konu olmuş şakşukayı sevmeyen yoktur. Patlıcan, biber ve patatesin domates sosuyla benzersiz bir birleşimi olan şakşuka yapılışının kolaylığına kıyasla orantısız bir lezzet kaynağıdır. Sizin de çok zorlanmadan yapabileceğiniz şakşuka tarifi sofranızı şenlendirmeyi bekliyor…

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7/17Piyaz tarifi

Piyaz tarifi

Haşlanmış kuru fasulyeyle yapılan piyaz, sofralarımızın vazgeçilmez mezelerinin başında geliyor. Özellikle köftenin yanında olmazsa olmaz bir lezzet olan piyazı arzu ederseniz yumurtalı da yapabilirsiniz ama biz bugün yumurta sevmeyenler için bol soğanlı yumurtasız güzel bir piyaz yaptık. İşte nefis piyaz tarifi...

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8/17Mercimekli köfte tarifi

Mercimekli köfte tarifi

Mercimekli köfte (mercimek köftesi) yapmak çok kolay olsa da herkes kıvamını tam tutturamayabilir. Sizin için bugün kıvamı tam tutan nefis bir mercimekli köfte tarifi hazırladık. Vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlıkla tüketebilecekleri protein deposu mercimek köftesi çay saatlerinden akşam yemeklerine her an keyifle yenebilecek bir lezzet. İşte garantili mercimekli köfte tarifi…

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9/17Acılı ezme tarifi

Acılı ezme tarifi

Acı sevenlerin vazgeçemediği bir meze olan acılı ezmeyi evde hazırlamak için pratik bir tarife ne dersiniz? Tek yapmanız gereken soğan, biber ve domatesleri küçük küçük doğrayıp diğer malzemelerle karıştırmak. Hepsi bu kadar... Emin olun en az mezecilerden alınmış kadar lezzetli olacak.

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10/17Fava tarifi

Fava tarifi

Yunan mutfağının popüler lezzetlerinden, temel malzemesi bakla olan fava bizim için çok tanıdık bir yemek. Fakat servis edilişi komşuda biraz farklı. Bizde genelde dilimler halinde servis edilen fava, Yunanistan'da doğrudan püre olarak masaya geliyor. Üzerine limon sıkarak tükettiğinizde lezzeti daha da artan bu tarifi denenecekler listenize alın.

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11/17Geleneksel çiğ köfte tarifi

Geleneksel çiğ köfte tarifi

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan çiğ köftenin aslı yağsız kuzu kıymasıyla olur. Elinizin sıcaklığı, baharatlar ve yoğurma süreci sayesinde o et tabir-i caizse pişer. Bu tarifimizde gelenekselin tadını arayanlar için etli bir çiğ köfte tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinizden eminiz. Şimdiden afiyet olsun!

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12/17Havuçlu kabak salatası tarifi

Havuçlu kabak salatası tarifi

İşte deneyebileceğiniz farklı bir salata tarifi daha! Hem pratik hem de oldukça lezzetli... Tek yapmanız gereken rendelenmiş havuç ve kabakları yağda hafifçe çevirip sonra da yoğurt, sarımsak ve cevizle karıştırmak. Hepsi bu kadar! Yoğurtlu meze ve salatalı sevenlerin bayılacağından eminiz.

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13/17Saganaki tarifi

Saganaki tarifi

Yunanistan'da meze olarak sunulan kızarmış peynir olan saganaki, tatlıyla tuzluyu bir arada tüketmeyi sevenler için çok uygun. Biz tarifte hellim kullandık ancak siz saganaki yaparken kolay erimeyen sert bir beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ekmeğinizi batıra batıra yiyeceğiniz bu enfes tarifi kahvaltılarınızın bir parçası haline de getirebilirsiniz.

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14/17Biber parpullaması tarifi

Biber parpullaması tarifi

Çanakkale yöresindeki adı biber parpullaması olan közlenmiş kırmızı biber yaz aylarında mangal partilerinde zevkle tükettiğimiz bir salata. Bu lezzetin her an elinizin altında olmasını isterseniz, biberleri közledikten sonra dondurup saklayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda tek yapmanız gereken çözdürüp üzerine sosunu dökmek.

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15/17Hibeş tarifi

Hibeş tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşmış hibeşin ana malzemeleri tahin ve limon suyu. Tek başına büyük bir zevkle yiyebileceğiniz bu mezeyi, biraz daha akışkan bir kıvamda hazırlayarak ortaya enfes bir salata sosu da çıkarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ekşisini ve baharatlarını kendi damak zevkinize göre ayarlamak.

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16/17Midye dolma tarifi

Midye dolma tarifi

Midye dolma en sevilen ve en Türkiye’ye özgü sokak lezzetlerinin başında geliyor. Türkiye’de midye dolması çok meşhur birçok mekan ve satıcı var. Ancak siz dışarıda yediğiniz midyelere güvenemiyorsanız bu lezzeti evinizde de yapabilir gönül rahatlığıyla, zevkle tüketebilirsiniz. İşte evde midye dolma yapılışı…

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17/17Deniz börülcesi tarifi

Deniz börülcesi tarifi

Deniz börülcesi özellikle balık sofralarına çok yakışan bir meze. Yapılışı da oldukça basit. Tek yapmanız gereken börülceleri haşlayıp kılçıklarından arındırmak ve dilediğiniz bir sosla birleştirmek. Genelde limon ve sarımsakla sos yapılır ama siz mayonez ve yoğurtlu bir deniz börülcesi sosu da deneyebilirsiniz. Afiyet olsun…

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Güneydeki gastronomi zincirini Adana tamamlayacak

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadim kültüre ve tarihe sahip Adananın UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında ’Gastronomi kenti’ olarak tescillenmesi halinde, bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep ile birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zincirinin tamamlanmış olacağını söyledi.

DHA /
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Tirit nedir, nasıl yapılır?

Orta Asya kültürünün bir parçası olan tirit, yöresel yemeklerden biridir. Samsun'un ilçeleri olan Çarşamba, Kavak, Vezirköprü, Havza, Lâdik ve Asarcık 5 ilçenin tescillenerek patenti alınmış kaz tiridi vardır. Tirit, bazı yörelerde düğün yemeği olarak da bilinmektedir. Bu yemeği Ramazan ayında pideyle yapabilirsiniz. Peki, tirit nasıl yapılır? İşte, tirit için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi

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