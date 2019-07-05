Yaz sofralarına renk ve lezzet katacak nefis meze tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kadim kültüre ve tarihe sahip Adananın UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında ’Gastronomi kenti’ olarak tescillenmesi halinde, bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep ile birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zincirinin tamamlanmış olacağını söyledi.
Orta Asya kültürünün bir parçası olan tirit, yöresel yemeklerden biridir. Samsun'un ilçeleri olan Çarşamba, Kavak, Vezirköprü, Havza, Lâdik ve Asarcık 5 ilçenin tescillenerek patenti alınmış kaz tiridi vardır. Tirit, bazı yörelerde düğün yemeği olarak da bilinmektedir. Bu yemeği Ramazan ayında pideyle yapabilirsiniz. Peki, tirit nasıl yapılır? İşte, tirit için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi