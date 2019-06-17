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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
17 Haziran 2019 - 15:48,

Yaz sofraları için doyurucu ve serinletici soğuk çorba tarifleri

Çorbalar sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor. Kış aylarında, soğuk havalarda içimizi ısıtan çorbaları yazın da serinlemek için içmeye ne dersiniz? Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünenler için domatesten pancara çeşit çeşit malzemelerle soğuk çorbalar hazırladık. Denemeye ne dersiniz? Aralarında damak zevkinize göre bir tarif bulabileceğinizden eminiz…

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1/13Golden gazpacho tarifi

Golden gazpacho tarifi

Domates çorbasını kim sevmez? Hele ki sıcak yaz günlerinde soğuk soğuk bir domates çorbası olursa... Fakat 'domates çorbası' deyince kırmızı bir çorba bekliyorsanız yanılıyorsunuz çünkü bu çorba 'golden' yani altından. Rengini ise sağlık deposu zerdeçaldan alıyor. İşte karşınızda golden gazpacho!

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2/13Soğuk tavuk çorbası tarifi

Soğuk tavuk çorbası tarifi

Yaz kış çorba içmekten vazgeçemeyenler için lezzetli ve hafif bir yaz çorbası hazırladık. Üstelik içindeki tavuk parçalarıyla da çok doyurucu ve besleyici. Bu soğuk tavuk çorbası tarifini bir kez denediğinizde bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

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3/13Soğuk domates çorbası tarifi

Soğuk domates çorbası tarifi

Domateslerin bol, olgun ve çok lezzetli olduğu yaz günlerine çok yakışan bir çorba... İspanyol mutfağının en tanınmış temsilcilerinden biri olan soğuk domates çorbası (gazpacho), serinliğinin yanı sıra düşük maliyeti ve kolaylığıyla da favorilerinizden biri olacak.

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4/13Ayran çorbası tarifi

Ayran çorbası tarifi

Yaz aylarında canı mutfağa girip uzun uzun yemek yapmak istemeyen ama sağlıklı beslenmekten de vazgeçemeyenlere çok uygun bir tarifimiz var: Ayran çorbası! Hele önceden haşlanmış buğday ve nohudunuz varsa nefis çorbanız kısa süre içinde hazır.

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5/13Kefirli domates çorbası tarifi

Kefirli domates çorbası tarifi

En güçlü probiyotik kaynaklarından biri olan kefirin faydaları herkesin malumu. Peki bu mucizeyi çorbanıza ekleyip daha fazla tüketmeye ne dersiniz? Cevabınız 'evet'se bu çorba tam sizin için. İşte tam bir likopen ve probiyotik deposu olan kefirli domates çorbası tarifi.

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6/13Soğuk çorba tarifi

Soğuk çorba tarifi

Cacıkla çorba arası bu soğuk çorba, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak. Özellikle içinde bulunan su deposu salatalıkla hem karnınızı doyuracak hem de vücudunuzun su ihtiyacını kolayca karşılamış olacaksınız. Bulgur ve mısırın doyurucu etkileri de cabası...

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7/13Karpuz gazpacho tarifi

Karpuz gazpacho tarifi

Domatesle yapılan gazpacho tarifleri malum. Peki ya karpuz gazpacho'yu hiç denediniz mi? Karpuzun bol sulu yapısı ve enfes lezzetini domates ve biberle buluşturan bu çorbayı karpuz kabuğunun içinde servis ederek efsane bir sunum elde etmeniz de mümkün.

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8/13Soğuk şeftali çorbası tarifi

Soğuk şeftali çorbası tarifi

Şeftali yaz aylarının en güzel meyvelerinden biri. Tek başına da tatlıların içinde de nefis oluyor. Peki bu güzel meyveyi tuzlu yemek tariflerinde kullanmaya ne dersiniz? İşte yoğurtlu soğuk şeftali çorbası tarifi...

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9/13Pancar çorbası tarifi

Pancar çorbası tarifi

Tam bir sağlık deposu olan pancarı genellikle turşu halinde tüketiyoruz ancak aslında birçok farklı tarifte kullanılabilecek, uyumlu bir malzeme. Bunun en iyi örneklerinden biri de soğuk pancar çorbası. Rengiyle de göz alan bu çorba tarifini mutlaka denemelisiniz.

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10/13Nohutlu mercimekli çorba tarifi

Nohutlu mercimekli çorba tarifi

Baklagiller özellikle kış aylarında zevkle tükettiğimiz protein deposu gıdalar. Bu lezzetli taneleri yazın da yemek istiyor ama sıcak yemekle de uğraşmak istemiyorsanız, bu soğuk yoğurtlu çorba tam size göre... İşte nohutlu mercimekli çorba tarifi...

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11/13Domatesli sebzeli çorba tarifi

Domatesli sebzeli çorba tarifi

Domates yaz aylarında bolluğu ve lezzetiyle kalplerimize taht kuruyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine, reçelden dolmaya neredeyse her şeyin içinde kendine yer bulabilen domatesin en güzel hallerinden biri de soğuk domates çorbası. İçindeki biber ve salatalıklarla lezzeti katlanan bu çorbayı mutlaka deneyin.

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12/13Erişte çorbası tarifi

Erişte çorbası tarifi

Ev yapımı erişte kadar güzel şey zor bulunur desek yalan olmaz herhalde. Peki bu nefis makarnayı çorbada kullanmaya ne dersiniz? Biraz yoğurt ve bir tutam naneyle hazırlayacağınız bu çorba mutfakta çok uğraşmadan harikalar yaratmak isteyenlere göre...

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13/13Mısır çorbası tarifi

Mısır çorbası tarifi

Mısır, denince aklımıza genelde süt mısır, patlamış mısır ya da mısır ekmeği gibi lezzetler geliyor. Peki bu besleyici tahılı çorba yapımında da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Eğer farklı bir çorba denemek isterseniz mısır çorbası tarifimiz sizin için geliyor...

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Evde dondurma nasıl yapılır? Evde dondurma yapmanın tarifi ve püf noktaları

Dondurma yaz sıcaklarına karşı elimizdeki en tatlı silahlardan biri. Üstelik doğru şekilde yapılmış dondurma tam bir protein ve kalsiyum deposu. Dolayısıyla süt ürünlerine pek sıcak bakmayan çocukları bile dondurmayla ikna etmek mümkün. Özellikle evde yapılan dondurmaların lezzetine doyum olmuyor. Peki evde dondurma nasıl yapılır? İşte evde nefis dondurma yapımı ve püf noktaları…

Fotoğraf: Ingimage /
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Evde limonata nasıl yapılır? Tarifi ve püf noktaları

Limonata yaz denince akla ilk gelen içecek oluyor. Rengiyle, tadıyla, ferahlatıcılığıyla limonata sevmeyen de yok gibi bir şey. Son dönemde tüm marketlerde hazır şişelenmiş limonataları bulabilmek mümkün olsa da evde yapılan katkısız limonatanın yerini de hiçbir şey tutamıyor. Siz de aynı fikirdeyseniz gelin evde limonata yapımının püf noktalarına bir göz atalım. Üstelik çeşit çeşit limonata tariflerini de içeriğimizde bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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Batonette

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