Yaz mevsiminin vazgeçilmez tatlarından, sadece bu lezzet için o şehre gidiyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Geleneksel tatlılardan biri olan şöbiyet gerek görüntüsü gerekse lezzetiyle gönülleri fethediyor. Görüntüsüyle baklavayı andıran şöbiyetin farkı ise iç harcında. Peki, şöbiyet için gerekli malzemeler neler, şöbiyet nasıl yapılır?
Elazığ’da köylerde yapılan ve kış aylarında çerez olarak tüketilen orcik (cevizli sucuk), Türkiye’nin dört bir yanına ün saldı. Bağ bozumu döneminde başlayan orcik, birlikte zahmetli ve sabır gerektiren aşamalardan geçiyor. Peki, orcik tam olarak nedir, nasıl yapılır?