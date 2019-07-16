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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
16 Temmuz 2019 - 10:10,

Yaz mevsiminin vazgeçilmez tatlarından, sadece bu lezzet için o şehre gidiyorlar

Gümüşhane’de yoğurt veya süzmeyle yapılarak tereyağlı, cevizli sosuyla servis edilen kentin yöresel lezzetlerinden ‘siron’, hafif olması nedeniyle yaz mevsiminin vazgeçilmez tatları arasında bulunuyor.

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Gümüşhane’de yoğurt veya süzmeyle yapılarak tereyağlı, cevizli sosuyla servis edilen kentin yöresel lezzetlerinde ‘siron’, hafif olması nedeniyle yaz mevsiminin vazgeçilmez tatları arasında bulunuyor.

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Gümüşhane Özdenoğlu Konağında, Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir yandan aşçılık eğitimi alırken, kentin yöresel lezzetlerini de konağın misafirleriyle buluşturuyor.

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Özdenoğlu Konağı Usta Öğreticisi Nur Üçüncü, pişirilmiş yufkanın sıcakken katlanıp kesilmesi ve ardından fırınlanmasıyla kurutulduktan sonra yoğurt yardımıyla ıslatılarak tereyağlı, cevizli sosuyla servis edilen sironun, hafif olması nedeniyle yaz mevsiminde bolca tüketildiğini söyledi.

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Üçüncü, sironun kış aylarında ev kadınları tarafından yapılarak stoklandığını belirtti. Sironun yaz aylarında bolca tüketildiğini ifade eden Üçüncü, "Siron kış aylarında yapılan ve stoklanan Gümüşhane yöresine özgü bir yiyecektir. Bizde siron olarak geçer, Bayburt’ta ise ziron" dedi.

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Üçüncü, "Bizden farklı ise acı sos ile yapılmasıdır. Sironun hamuru, un, su ve tuzdan yapılır. İnce bir hamur açılır, pişirilir. Bir bez arasında biraz bekletilen, yufka oval bir şekilde sarılıp, kesilme işlemi yapılarak tepsilere dizilir. İsteğe göre güneşte veya fırında kurutulur. Oda sıcaklığında kurutanlarda vardır" diye konuştu.

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Sironun ilk önce bakır bir kap içine dizildiğini anlatan Üçüncü, şu ifadeleri kullandı: "Sıcak su döker ve üzerine bir kapak kapatırız. Yumuşamasını bekleriz."

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"Yumuşadıktan sonra üzerine yoğurt, süzme veya çökelek sulandırılıp üzerine dökülür. Tereyağı yakılır, üzerine ilave edilir. İsteğe göre sadece tereyağıyla ya da cevizle yenebilir."

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Konağın usta öğreticilerinden Sevilay Kurt da sironun kışın pek fazla olmasa da yazın çok fazla ilgi gören bir ara sıcak yiyeceği olduğunu kaydederek, "Gümüşhane’mize özgü bir yiyecektir" dedi.

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Kurt, şunları söyledi: "İl dışından gelen misafirlerimiz çok ilgi gösteriyor, yoğurtlu bir ara sıcak olduğu için. Hem serinletici, hem de hafif bir yiyeceğimizdir. Yoğurtlu ve süzmeyle yapıldığı için yazın daha çok rağbet görüyor."

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"Dışardan gelip, özellikle siron yemek isteyen misafirlerimiz de var. Sarımsaklı ve bol tereyağlı da tüketenler de var. Tercihe göre her şekilde sunumuz var."

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