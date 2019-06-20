Yaz aylarının en sevilen sebzesi patlıcanla birbirinden nefis yemek tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Ancak özellikle yaz aylarında çilek, vişne, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyvelerin bollaşmasıyla mutfaklardan da tatlı tatlı kokular gelmeye başlıyor. Peki iyi bir reçel yapmak için nelere dikkat edilmeli? Reçelin rengini, lezzetini, kıvamını uzun süre koruması, şekerlenmemesi için neler yapılmalı? İşte reçel yapmak isteyenler için başlangıç seviyesinden ileri seviyeye birkaç püf noktası…
Hindistan cevizi sütü aroması ve tadıyla, birçok farklı tarife lezzet katan bir malzeme. İçeriğinde bol miktarda doymuş ve doymamış yağ asitleri ile E vitamini, K vitamini, demir gibi mineraller bulunan Hindistan cevizi sütünü marketlerden alabileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Bunun için iki farklı yol bulunuyor. Evde Hindistan cevizi sütü yapmanın yollarını ve bu yöntemlerin avantajlarını ve dezavantajlarını sizin için araştırdık. Hindistan cevizi sütü yapımıyla ilgili merak ettiğiniz her şey içeriğimizde…