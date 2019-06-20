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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
20 Haziran 2019 - 16:09,

Yaz aylarının en sevilen sebzesi patlıcanla birbirinden nefis yemek tarifleri

Yaz aylarında en sevilen sebzelerin başında patlıcan geliyor. Mutfağımıza nispeten geç girmiş bir sebze olmasına rağmen kendini bu kadar sevdirebilmiş olan patlıcan kebaptan böreğe, çorbadan pilava her yemeğe de yakışıyor. Siz de yaz aylarında patlıcandan vazgeçemeyenlerdenseniz, nefis tariflerimize bir göz atmalısınız. Afiyet olsun...

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Yaz geldi, patlıcan sevenleri mutluluktan ağlatan yemekler de sofralarımızı süslemeye başladı. Bu yemeklerin en nefislerinden biri de patlıcan kebabı. Fırında yapılan bu nefis yemek, size başka patlıcan yemeklerini unutturacak. İşte özellikle pilavla birlikte servis edildiğinde benzersiz bir lezzete kavuşan fırında patlıcan kebabı tarifi…

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2/16Patlıcan kapama tarifi

Patlıcan kapama tarifi

Patlıcan çok sevilen, adeta fanatikleri olan bir sebze. Bu sebzeyle yapılabilecek yemeklerin de sonu yok doğrusu. Börekten pilava, beğendiden imambayıldıya çeşit çeşit patlıcanlı yemekler yapabilmek mümkün. Eğer patlıcan dağarcığınıza bir yemek daha eklemek isterseniz patlıcan kapamayı deneyin. Görüntüsü de lezzeti de son derece mükemmel olan bu yemeğin tarifi içeriğimizde…

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3/16Sütlü patlıcan tarifi

Sütlü patlıcan tarifi

Sütlü patlıcan için beğendinin yakın akrabası desek yanlış yapmış olmayız. Közlenmiş patlıcanın un ve sütle kıvam kazanması, ardından da sarımsak ve cevizle lezzetlendirilmesiyle ortaya çıkan bu yemeği tek başına yiyebileceğiniz gibi et yemeklerinizin yanında servis edebilir hatta ekmeğin üzerine sürüp kanepe yapmak için de kullanabilirsiniz. Denemek isterseniz tarifi aşağıda…

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4/16Patlıcan oturtma tarifi

Patlıcan oturtma tarifi

Patlıcan oturtma, patlıcanla yapılan yemeklerin en kolaylarından ve lezzetlilerinden biri. Fırında pişen bu nefis yemeği siz de yaz aylarında sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Yanında pilav ve cacık ile enfes bir üçlü oluşturan patlıcan oturtmayı mutlaka denemelisiniz.

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5/16Patlıcan yemeği tarifi

Patlıcan yemeği tarifi

Patlıcan eskiden yaz sebzesiydi ancak günümüzde her mevsim karşımıza çıkabiliyor. Siz de nefis ve pratik bir patlıcan yemeği yapmak istiyorsanız ve az malzemeli bir tarif arıyorsanız, aşağıda tarifi bulunan Lezizz usulü patlıcan yemeğini mutlaka denemelisiniz. Kısa sürede hazırlayıp sofraya koyabileceğiniz etli patlıcan yemeğini çok beğeneceksiniz.

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6/16Patlıcan kızartması tarifi

Patlıcan kızartması tarifi

Yazın bazen sokakta dolaşırken önünden geçtiğiniz evlerden birinin mutfağından nefis bir koku gelir ve aklınızı başından alır. Evet doğru tahmin ettiniz, patlıcan kızartmasından bahsediyoruz. İster domates sosuyla ister yoğurtla yiyebileceğiniz bu pratik yemeği patlıcan mevsimi bitmeden mutlaka sofranıza misafir edin.

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7/16Tencerede patlıcan güveç tarifi

Tencerede patlıcan güveç tarifi

Hazırlanması biraz uzun sürse de lezzetine doyum olmayan bir yemek, tencerede pişirilen patlıcan güveç. Bu çok lezzetli yemeği denemek isterseniz, leziz tencerede patlıcan güveç tarifimiz hemen aşağıda…

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8/16Zeytinyağlı kuru patlıcan dolma tarifi

Zeytinyağlı kuru patlıcan dolma tarifi

Ekşili dolma olarak da bilinen kuru sebzelerden yapılan dolmaları daha önce denemediyseniz sıkı durun, bu tarifle kuru sebzelerle yapılan ekşi dolmalara bayılacaksınız. Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması, ılık ve soğuk tüketildiğinden dolayı, yemeğini bugün yapıp yarın tüketenler için oldukça pratik bir tarif. Siz de bu tarifi denemek isterseniz detaylar hemen aşağıda…

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9/16Sütlü patlıcanlı börek tarifi

Sütlü patlıcanlı börek tarifi

Yağlı hamur katlarının arasındaki enfes patlıcanlı iç harcıyla çok lezzetli bir hamur işi, sütlü patlıcanlı börek. Ağızda dağılan çıtır hamur ve patlıcanın uyumu herkesi kendine hayran bırakıyor. Bu çok lezzetli böreği denemek isterseniz, sütlü patlıcanlı börek tarifimiz hemen aşağıda… Yanına da ayran yapmanızı tavsiye ediyoruz ama son karar elbette sizin...

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10/16İslim kebabı tarifi

İslim kebabı tarifi

Adı da görüntüsü de çok şey vadediyor ve insanı korkutuyor. Ancak islim kebabı aslında çok ama çok pratik bir tarif. Köfteleri ve patlıcanları hafifçe kızartıp şekil vererek fırına atmanız yeterli. Hem göze hem de damağa hitap eden islim kebabı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

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11/16Karnıyarık tarifi

Karnıyarık tarifi

Türk mutfağının en klasik lezzetlerinden biri olan karnıyarık, sunumuyla da lezzetiyle de sofralarımızın vazgeçilmezlerinden. İhtişamlı görüntüsü nedeniyle zor bir yemek izlenimi uyandırsa da aslında yapılışı gayet kolay olan karnıyarığın tarifini adım adım hazırladık. Şimdiden afiyet olsun…

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12/16Hünkar beğendi tarifi

Hünkar beğendi tarifi

Et yemeklerine en çok yakışan sebzelerin başında hiç şüphesiz patlıcan geliyor. Patlıcan-et ikilisinin en muhteşem eseri de hünkar beğendi olmalı. Beşamel sosuyla karışmış közlenmiş patlıcanın üzerindeki kuşbaşı etlerin damağınızda bırakacağı iz ve sizde yaratacağı mutluluk vazgeçilmezlerinizden olacak. Mutlaka deneyin!

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13/16Sivas kebabı tarifi

Sivas kebabı tarifi

Anadolu et yemekleri açısından çok zengin bir coğrafya. Özellikle kebap denince neredeyse her şehrin adıyla anılan bir kebabı mevcut. Bunlardan biri de Sivas kebabı. Patlıcan, domates, biber ve kuzu etiyle yapılan Sivas kebabının tarifini aşağı bırakıyoruz. Deneyip yorumlarınızı paylaşmaya ne dersiniz?

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14/16Izgara sebzeli hellim sandviç tarifi

Izgara sebzeli hellim sandviç tarifi

İçindeki ızgara sebzeler, peynir, zeytin ve tam buğday ekmeğiyle başlı başına doyurucu ve besleyici bir öğün olan ızgara sebzeli hellim sandviçin yapım süresi diğer sandviçlere kıyasla biraz uzun olabilir ama bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü tarifi çok kolay ve ortaya çıkan ürünün lezzeti çok başarılı. Hemen denemelisiniz...

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15/16Geleli kebabı tarifi

Geleli kebabı tarifi

Yöresel lezzetleri, özellikle de kebapları seviyorsanız enfes geleli kebabı tam size göre. Malatya mutfağına ait bir et yemeği olan nefis geleli kebabı kuşbaşı et ve patlıcan bir araya geldiğinde ortaya kötü bir şey çıkmayacağının göstergesi adeta. İşte sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz geleli kebabı tarifi…

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16/16Musakka tarifi

Musakka tarifi

Bu kez adı tanıdık ama yapılışı ve lezzeti bizdeki musakka tarifinden oldukça farklı bir yemeğimiz var. Yunan musakkası sadece patlıcanla yapılmıyor, içine patates de ekleniyor. Bir de beşamel sos ve kaşarla süslenip fırına veriliyor. Beğeneceğinizi garanti edebiliriz. Afiyet olsun!

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Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Ancak özellikle yaz aylarında çilek, vişne, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyvelerin bollaşmasıyla mutfaklardan da tatlı tatlı kokular gelmeye başlıyor. Peki iyi bir reçel yapmak için nelere dikkat edilmeli? Reçelin rengini, lezzetini, kıvamını uzun süre koruması, şekerlenmemesi için neler yapılmalı? İşte reçel yapmak isteyenler için başlangıç seviyesinden ileri seviyeye birkaç püf noktası…

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