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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
24 Haziran 2019 - 15:52,

Yaz aylarında içinizi ferahlatacak vitamin ve mineral deposu nefis ayran tarifleri

Vitamin ve mineral deposu yoğurttan yapılan ayran, yaz aylarında en sık tüketilen içeceklerden biri olmalı. Ayranı marketlerde kolayca bulabilirsiniz ama lezzetini kendi istediğiniz gibi belirlemek ya da ayranınızın içine ekstra malzemeler ekleyerek farklı içecek tarifleri ortaya çıkarmak isterseniz, listemiz size yol gösterici olacaktır. İşte pembesiyle, yeşiliyle, acılısıyla, nanelisiyle ayran tarifleri

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1/7Zayıflatan ayran tarifi

Zayıflatan ayran tarifi

İçinde salatalık ve aromatik bitkiler bulunan bu ayran tarifi hem zayıflamanıza yardımcı olacak hem de vücudunuzu toksinlerden arındıracak! Özellikle yaz aylarında vazgeçilmez içeceklerinizden biri olacağını garanti edebiliriz.

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2/7Otlu ayran tarifi

Otlu ayran tarifi

İçine suyun yanı sıra maden suyu ve kıyılmış dereotu da eklenerek yapılan otlu ayran, özellikle sıcak yaz günlerinde içeni serinletmesinin yanı sıra elektrolit dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor. İşte tarifi...

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3/7Biberli ayran tarifi

Biberli ayran tarifi

Malatya’ya özgü yöresel bir lezzet olan biberli ayran acı sevenlerin çok beğeneceği bir lezzet. Özellikle kebap ve lahmacunla çok iyi bir ikili oluşturan bu ayranı denemeden geçmemelisiniz. İşte tarifi...

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4/7

Ayranı biliyor ve seviyoruz. Aynı şekilde şalgam suyunu da... Peki bu ikisi bir araya gelirse ne olur? Ortaya nefis bir pembe ayran çıkar. Şalgamlı ayran tarifinin tadı mı daha güzel yoksa görüntüsü mü karar veremeyeceksiniz ama siz mutlaka deneyin.

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5/7Yeşil ayran tarifi

Yeşil ayran tarifi

Ayran hem sağlıklı bir seçenek olması hem de birçok yemekle uyumlu olması nedeniyle çok sevdiğimiz ve çok sık tükettiğimiz bir içecek. Bu tarifte klasik ayrana birkaç malzeme ekledik ve ortaya çok ferahlatıcı bir yeşil ayran çıktı. Mutlaka deneyin...

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6/7Acılı ayran tarifi

Acılı ayran tarifi

Ayran yaz kış sofralarımızda bulunması şart olan içeceklerden. Köfteden pilava, lahmacundan pizzaya her yemeğin yanına yakışan ayranın bir de acılısı var ki dillere destan. Turşu suyu kullanarak yapılan acılı ayranın tarifini aşağı bırakıyoruz. Siz de mutlaka denemelisiniz.

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7/7Naneli ayran tarifi

Naneli ayran tarifi

Yoğurdun yağ yakıcı etkisi, nanenin ferahlatıcılığıyla buluştu ve ortaya özellikle yaz aylarında formuna dikkat etmek isteyenler için çok uygun bir seçenek olan bu ayran çıktı. Siz de denemelisiniz...

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Tirit nedir, nasıl yapılır?

Orta Asya kültürünün bir parçası olan tirit, yöresel yemeklerden biridir. Samsun'un ilçeleri olan Çarşamba, Kavak, Vezirköprü, Havza, Lâdik ve Asarcık 5 ilçenin tescillenerek patenti alınmış kaz tiridi vardır. Tirit, bazı yörelerde düğün yemeği olarak da bilinmektedir. Bu yemeği Ramazan ayında pideyle yapabilirsiniz. Peki, tirit nasıl yapılır? İşte, tirit için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi

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Mangal nasıl yapılır? İyi mangal yapmanın incelikleri ve püf noktaları

Mangal kadar güzel şey ne var? Kömürde pişmiş et, tavuk ve sebzelerle kurulan enfes sofralar, özellikle aile ve arkadaşlarla birlikte olduğunda insan bu keyfe doyamıyor. Mangaldan daha fazla keyif almanın sırrı ise etin lezzetinden ve kıvamından geçiyor elbette. Hazır yaz sıcaklarıyla herkes kendini piknik alanlarına atmışken, mangal yapmanın inceliklerini, lokum gibi etler pişirmenin sırlarını sizin için derleyelim dedik. Mangala bu uyarılarımızı okumadan gitmeyin.

Fotoğraf: Alamy /

Batonette

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