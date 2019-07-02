Yaz akşamlarında içinizi ferahlatacak nefis sütlü tatlı tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Dar zamanların kurtarıcısı, mutfaklarımızın olmazsa olmazıdır tarhana. Türkiye’nin dört bir yanında, hatta komşumuz Yunanistan’da ve diğer Balkan ülkelerinde, farklı şekillerde yapılır ama nasıl yapılırsa yapılsın aynı zevkle tüketilir. Tarhana iyice kurutularak saklandığı için yaz ayları tarhana yapmak için uygun zamanlardır. Sizin için farklı tarhana türlerinin yapılışından tarhana yapımının püf noktalarına birçok önemli bilgiyi derledik. Bu yaz tarhana yapmaya başlamadan önce bunları mutlaka bilmelisiniz…
İzmir'in Selçuk ilçesinden Moskova'da düzenlenen yarışmaya katılan şef Ramazan Adsız, derece alarak gururlandırdı.