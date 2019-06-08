Yarım saat sırada beklediler, sebebi ise... 3 günde 3 ton!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Protein ve vitamin bileşimi açısından son derece zengin olan havyar, sağladığı faydalarla olduğu kadar pahalı fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İnsan sağlığı açısından çok önemli olan omega 3 bileşimini bol miktarda barındıran havyar, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Peki, havyar nedir, nasıl elde edilir?
Limonata, hiç kuşkusuz yazın en sevilen içeceği. Sıcak yaz günlerinde ferah tadıyla büyük küçük herkesi mest eden limonata, her yemeğin yanına çok yakışıyor. Ev yapımı limonatanın verdiği tadı ve keyfi ise başka bir mekanda yakalamak zor. Peki, evde limonata nasıl yapılır?