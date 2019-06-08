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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
08 Haziran 2019 - 12:44,

Yarım saat sırada beklediler, sebebi ise... 3 günde 3 ton!

Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Edirne’de tarihi ve turistik yerler ziyaret edilirken, gastronomi turizminin önemli öğelerinden tava ciğeri ve Edirne köftesine tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

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Edirne, Ramazan Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

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Kente gelenler meşhur tarihi yaprak tava ciğerini yemek için uzun kuyruklar oluştururken, 3 günlük bayram tatilinde toplam 3 ton ciğer satıldı.

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Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Edirne’de tarihi ve turistik yerler ziyaret edilirken, gastronomi turizminin önemli öğelerinden tava ciğeri ve Edirne köftesine tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

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Ünü ülke sınırlarını aşan meşhur tava ciğer yemek için başta İstanbul olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden Edirne’ye gelen misafirler uzun kuyruklar oluşturdu.

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Tatil boyunca ciğerci esnafı müşterilere yetişmek için yoğun mesai harcadı.

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Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne’nin Ramazan Bayramı’nda tatilcilerin en çok uğradığı yerlerden birisi olduğunu söyledi.

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Kültür ve turizm kenti Edirne’de misafirlerin ciğer yemeden gitmediğini ifade eden Dinar, "Akın akın insanlar geliyor, belki yüzbinler geliyor, sayamıyoruz. Otoparklarda, otellerde yer yok, caddelerde gezecek yer kalmadı, herkes Edirne’ye akın etmiş durumda. Biz de ciğerlerimizi pişiriyoruz. Herhalde bugüne kadar Edirne’de bayram boyunca 3 tona yakın ciğeri insanların midesine indirdik. Buna ciğer turizmi diyebiliriz çünkü artık gastronomi günümüzde çok önemli" dedi.

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Edirne’nin en eski ciğerci esnaflarından Kemal İmrak, bayram boyunca işlerinin çok iyi gittiğini belirterek, "Bayramda Edirne’ye İstanbul ve çevre illerden bayramda çok sayıda misafir geldi. Elimizden geldiği kadar hepsini ağırlamaya çalıştık. Gerçekten çok sayıda ciğer satıldı, işlerimiz iyiydi" diye konuştu.

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Şehrin ciğerci esnaflarının yoğun olduğu trafiğe kapalı Tahmis Meydanı’nda da uzun ciğer kuyrukları oluştu. Vatandaşlar yaklaşık 30 dakika boyunca kuyrukta ciğer yiyebilmek için bekledi. Bekleyenlerin çoğunluğunu ise Edirne dışından gelen vatandaşlar oluşturdu.

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Ciğer yemek için İstanbul’dan gelen ve kuyrukta bekleyen Metin Gülyüzen, "İstanbul’dan geldik ciğer yemek için. Edirne’nin halkı da sıcak insanlar. Ciğer kuyruğunda bekliyoruz. Yaklaşık 20 dakikadır bekliyoruz. Ama sonunda buna değecek diye düşünüyorum" dedi.

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İstanbul’dan gelen Ahmet Güler de özellikle ciğer yemek için Edirne’ye geldiklerini belirtti. Güler, "Ciğeri meşhur dediler geldik. Bayağı bir kuyruk var. Aşağı yukarı 25 dakikadır kuyrukta bekliyoruz. Özellikle ciğer yemek için bugün Edirne’ye geldik" şeklinde konuştu.

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Bulgaristan’dan ciğer yemeye gelen Aysel Murat ise Edirne’ye her gelişinde ciğer yemeden dönmediğini söyledi.

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Murat, "Bulgaristan’dan ciğer yemek için geldik. Hep buraya gelip ciğer yemeden gitmiyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

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Edirne’de dananın ciğerinden yapılan tava ciğeri, ince ince kesilerek unlanıp kızgın yağ dolu tavada pişirilerek yanında kurutulmuş acı biber ile servis ediliyor.

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Bu lezzeti tatmak için İstanbul ve çevre illerdeki tur şirketleri Edirne’ye ciğer yemek için gezi turu düzenliyor.

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Kentte her geçen gün ciğerci sayısı artıyor.

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