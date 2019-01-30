Yapımı 3 saat sürüyor, tadan bir daha vazgeçemiyor: Mırra

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Nar özellikle kış aylarında en sevilen ve en sağlıklı meyvelerden. Narın içindeki vitamin ve mineralleri diğer mevsimlere de taşımanın en mantıklı yollarından biri de nardan sirke yapıp o şekilde tüketmek. Olgunlaşmış narlarla yapıldığında tadına doyum olmayan nar sirkesinin yapılışı da diğer sirkelerden pek farklı değil. İşte püf noktalarıyla nar sirkesi yapılışı…
Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, kış sebzelerinin kış aylarında vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitamin desteğini sağlayarak, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Kış sebzelerinin doğal olarak, kış aylarında vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri bünyesinde bulundurduğunu belirten Tatlıoğlu, bu aylarda alınacak ıspanak, kereviz, brokoli ve pırasanın vücudu hastalıklardan koruyacağını ifade etti. Tatlıoğlu, kış beslenmesine dair şu bilgileri verdi: