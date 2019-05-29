Yapılışı zahmetli olduğundan hazır almak ucuza geliyor... Bayram lezzeti kömbe

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Konya kent merkezindeki 42 katlı kulenin zirvesindeki restoran, dönen platform sayesinde müşterilerine 163 metre yüksekte hem şehir manzarası hem de Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunuyor.
Genellikle pilavıyla bilinen firik, özellikle ramazan sofralarının olmazsa olmaz lezzetleri arasında yer alıyor. Daha çok Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine özgü bir lezzet olan firik, buğday tanelerinin olduğu bölümün ateş üzerinde kavrulmasıyla yapılır. Peki, firik tam olarak nedir, firik pilavı nasıl yapılır?