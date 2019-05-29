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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
29 Mayıs 2019 - 13:21,

Yapılışı zahmetli olduğundan hazır almak ucuza geliyor... Bayram lezzeti kömbe

Osmaniye’de Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez lezzeti olan kömbe, tezgahlarda yerini almaya başladı. Yapımı zahmetli olduğu için genelde hazır alınan kömbe, bu yıl kilosu 10 ile 15 lira arasında değişen fiyatlarla müşterilere sunulacak.

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Kentte bulunan bir unlu mamuller dükkanının işletmecisi Nevzat Kaya, hazır kömbenin evde yapılandan daha ucuza geldiğini belirterek, bayram kömbesinin fiyatlarının, geçen yıla oranla çok az arttığını söyledi.

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Şeker, un ve susam gibi malzemelerin kilo fiyatlarında büyük artış olduğunu, buna karşılık kömbe satış fiyatlarında çok cüzi bir artış yaşandığını kaydeden Kaya, "Ürünlerimizin kilosunu çeşitlerine göre 10, 13 ve 15 lira arasında değişen fiyatlarla müşterilerimize sunmaktayız" dedi.

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Kaya, "Tereyağlı kömbenin kilosu 14, zeytinyağlı 12, ayçiçeği yağlı 10 lira ve Maraş çöreği ise tuzlu şekerli 13 liradır. Ramazan bayramının vazgeçilmez lezzeti kömbe uygun fiyatlarla müşterilerimize sunmaktayız" ifadelerini kullandı.

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Bayrama sayılı günler kala, yoğun talep nedeniyle fazla mesai yaptıklarını belirten Kaya, kömbenin her yerden alınmamasını, üretim yerlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığın bilinmesi gerektiğini belirterek, "Tüm müşterilerimiz üretim tesisimizi gelip görebilirler. Temiz ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde sağlıklı üretim yapmaktayız. Kömbelerin, cevizli ve susamlı, üzümlü, zeytinyağlı, ayçiçeği yağlı ve tereyağlı-mayasız olmak üzere birçok çeşidini yapıyoruz. İçerisinde sıvı yağ, un, şeker, süt, yoğurt ve maya ile çeşitli baharatlar bulunmaktadır. Buraya gelen vatandaşlarımız her damak tadına uygun, her çeşit bayram kömbesini bulabilmekteler" diye konuştu.

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Nevzat Kaya, kömbenin en önemli özelliğinin, uzun süre bozulmaması ve bayatlamaması olarak bilindiğini ve evde yapılması geleneğinin, yavaş yavaş kaybolduğunu belirterek, hazır kömbelerin, maliyetinin ucuza gelmesinden dolayı daha çok tercih edildiğini kaydetti.

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