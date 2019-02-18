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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
18 Şubat 2019 - 10:17,

Yapılışı da lezzeti de 500 yıldır değişmedi: ‘Develi cıvıklısı’

Kayseri’nin Erciyes Dağı eteklerindeki Develi ilçesinin yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip pidesi ’Develi cıvıklısı’, ilk günden bu yana aynı lezzeti korumaya devam ediyor.

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Kayseri’nin Erciyes Dağı eteklerindeki Develi ilçesinin yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip pidesi ’Develi cıvıklısı’, ilk günden bu yana aynı lezzeti korumaya devam ediyor.

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Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 2008 yılında alınan ‘coğrafi işaret tescil belgesi’ ile yapımı sürdürülen ‘Develi cıvıklısı’, parça etin çift bıçak altında kıyılarak küçük parçalara ayrılması, etin yağının da çift bıçak darbeleriyle ‘cıvıtılması’ ile yapılıyor.

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Erciyes Dağı eteklerinde yetiştirilen koyun ve danaların etinin, 1 gün boyunca dinlendirilip pişirilmesiyle hazırlanan, domates ve biber eklenmesiyle tamamlanan ‘Develi cıvıklısı’, yıllardır bölgede en çok tercih edilen tatlar arasında olması özelliğini koruyor.

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Yavuz Sultan Selim döneminde adına ferman yazıldığı rivayet edilen ve 500 yıllık geçmişe sahip pide çeşidi, yüzyıllardır orijinalliği korunarak nesilden nesile aktarılıyor.

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‘Develi Cıvıklısı’ ustası Ahmet Tokluoğlu, 32 yıldır bu işle uğraştığını söyleyerek, "Develi’ye has bir lezzet olduğu için kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz etlerle, kendi yöremize ait unumuzla yapmış olduğumuz bir üründür. Türkiye genelinde Develi’ye ait olan bu lezzet Develi Belediyesi’nce patenti alınarak tescillenmiştir" dedi.

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‘Develi cıvıklısı’nın hamurun ekşisi, etin bayatı ve malzemenin eskisini kabul etmediğini söyleyen Tokluoğlu, şöyle konuştu:

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"Eti taze olmalı, günlük doğranmalıdır. Cıvıklının eti kesinlikle makinede çekilmez; çünkü etin suyunu çıkarıyor. Onun için bıçakla doğranması lazım. Eti doğradıktan sonra 1 gün eti dinlendiririz. Et, dinlenme sırasında ağlar. İçindeki kan boşalır. Sadece 1 gün dinlendirildikten sonra domatesimizi ve biberimizi doğrarız, harç haline getiririz. Daha sonra eti hamurun üstüne dökeriz. 45 dakikada pişirilemeyen eti biz 5 dakikada pişiriyoruz."

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“Develi’de 28 tane cıvıklı salonu var. İlginin nasıl olduğunu siz düşünün. Kayseri, Nevşehir, Niğde veya Adana’dan misafirlerimiz gelir.”

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