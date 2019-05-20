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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
20 Mayıs 2019 - 10:03,

Yağsız, hamursuz ve enfes... İftar sofraları kabak tatlısıyla şenleniyor

Yağsız ve hamursuz özelliğiyle diğer tatlılardan ayrılan Hatay'ın yöresel "kabak tatlısı", iftar sofralarını süslüyor. Dışı çıtır, içi yumuşak olan lezzetli kabak tatlısı, ramazanda iftarda en çok tüketilen lezzetler arasında yer alıyor.

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Lezzeti ustasının marifetiyle şekillenen, üzerindeki tahin, muz ve ceviz ile damakları şenlendiren Hatay'ın yöresel "kabak tatlısı", yağsız ve hamursuz özelliğiyle iftar sofralarının vazgeçilmezi arasında yer alıyor.

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Mevsiminde toplanan kış kabaklarının sabahın erken saatinde yıkanıp soyulmasıyla başlayan kabak tatlısının lezzet yolculuğu, ürünlerin kireç suyunda sertleşmesini beklemekle devam ediyor.

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Sertleşen kabaklar, daha sonra büyük kazanlarda özenle yıkanarak pişirme kaplarına diziliyor.

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Şeker ilavesi yapılan sarı renkteki kabaklar, kaynatılarak dışı hafif gevrek, içi yumuşak kıvama getiriliyor.

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Tatlı, damakların yanı sıra altın sarısı rengiyle de gözlere hitap ediyor.

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İsteğe göre üzeri tahin, muz ve cevizle süslenen, yağsız ve hamursuz özelliğiyle diğer tatlılardan ayrılan kabak tatlısı, iftar sofralarını süslüyor.

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Hatay'da 6 kuşaktır kabak tatlısı imalatıyla uğraşan 49 yaşındaki Abdülkadir Palta, AA muhabirine, zahmetli ve bir o kadar da lezzetli tatlı yapımının püf noktalarını anlattı.

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Palta, şunları söyledi: "Kabak tatlısının diğer tatlılar gibi sabit bir tarifi yok. Lezzeti tamamen ustasının marifetli ellerinde gizli. Usta, kabağına bakarak lezzetini, şeker ve bekleme süresini ayarlar."

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"Kabak tatlısı, diğer tatlılara nazaran yağsız ve hamursuz olduğu için özellikle ramazanda iftar sonrası sofraların vazgeçilmezi sayılır. Tabakta dilimleyip üzerini tahin, ceviz, badem gibi şeylerle süsleyebilirsiniz."

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"Tatlı, herkesin bildiği gibi bal kabağından değil, kentteki kış kabağından yapılıyor. Bu da lezzetinin önemli unsurlarından biri. Ürünlerimizde herhangi bir katkı maddesi veya tatlandırıcı da kullanmıyoruz."

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Aylık ortalama bir ton kabak tatlısı üretimi yaptıklarını ifade eden Palta, "Farklı kentlere de ürün gönderiyoruz. Birkaç kez de Amerika ve Avrupa'ya da gönderdik" dedi.

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