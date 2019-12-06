Washington'da Türk simidine yoğun ilgi

Etkinlikte yoğun ilgi ile karşılaştıklarını belirten Bulut, "Büyükelçiliğimizin destekleri ile YEE olarak ülkemizi pek çok farklı ülkenin bulunduğu bir ortamda temsil ediyor ve ülkemizin en kıymetli değerlerini farklı kültürden insanlarla buluşturuyoruz. Katılımcıların gösterdiği ilgi gerçekten sevindirici, özellikle simide ve Türk kahvesine olan ilgi muhteşem" dedi.