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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
06 Kasım 2019 - 15:12,

Vitamin ve şifa kaynağı! Aroması ve lezzeti ile de bir başka...

Türkiye’de Yalova’dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu’da hasat başladı.

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Fındığın yanında Ordu'da üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kividen üreticilerin beklentisi yüksek.

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Geçmiş yıllarda ‘zengin meyvesi’ olarak adlandırılan ve içerisinde bulundurduğu vitaminler ile şifa kaynağı olarak görülen kivi, üreticileri de memnun ediyor.

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Kivi hasadından son derece memnun olduklarını ifade eden üreticiler, üretimi daha da geniş alanlarda yapmak istediklerini, hasadın fındıktan daha fazla gelir getirdiklerini söylüyor.

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Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde Bekir Baş isimli üreticinin bahçesinde ilk hasat, Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Belediye Başkanı Yener Kaya’nın da katılımıyla gerçekleşti.

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Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Necdet Uçar, ilçede yaklaşık 250 ton olan kivi üretimini 500 tona çıkartmak için, çiftçilere olan desteklerinin sürdüğünü ifade etti.

6BÖLGEDE YETİŞEN KİVİNİN LEZZETİ VE AROMASI ÇOK FARKLI

"BÖLGEDE YETİŞEN KİVİNİN LEZZETİ VE AROMASI ÇOK FARKLI"

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kivi üretiminin çiftçilerin ekonomisine katkı sağladığını ifade ederek, “İlçemizin genelinde yaklaşık 300 ton kivi üretimi var. Bu üretim tam anlamıyla devam ederse, 600 tona kadar çıkabiliyor. bu üretimler sadece çiftçilerimizin ekonomisine değil, ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu bölgede yetişen kivilerin de aroması ve lezzeti olarak da daha kaliteli olduğunu biliyoruz” dedi.

7ÜRETİCİLERE ERKEN HASAT UYARISI

ÜRETİCİLERE ERKEN HASAT UYARISI

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar da üreticilerin kivileri erken hasat etmemesi gerektiğine değinerek, “Ordu iline ait markamız var, bunu korumamız lazım. Ama maalesef üreticilerimiz kivileri erken topluyorlar. Şu an sahil kesimlerinde kivi hasadı yapanlar var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hormonsal ürünlerden ve ilaçlardan kaçınılması lazım. Kivi olduğu sürece pazar sıkıntımız yok” şeklinde konuştu.

8ESKİDEN ZENGİN MEYVESİYDİ, ARTIK HER EVE GİREBİLİYOR

"ESKİDEN ZENGİN MEYVESİYDİ, ARTIK HER EVE GİREBİLİYOR"

Kivi alımını gerçekleştiren ve Ordu ağırlıklı olmak üzere bölgeden yaklaşık 500 ton kivi satın almayı hedeflediklerini ifade eden manav Ayhan Yaşar, kivinin önceden zengin meyvesi olarak satıldığını ancak son yıllarda Türkiye’de yetiştirilmeye başlanmasıyla birlikte artık her evde bulunduğunu ifade etti.

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Yaşar, “Ordu kivisi aroması ve lezzeti ile çok güzel. Bölgede Rize ve Ordu’da yetişen kivilerin aroması dünyada tek. Alıcılarımızın bu bölgeye gelmesini istiyoruz. Bizim hedefimiz bölgeden 500 ton, inşallah tamamlayacağız. Üretim olduğu takdirde alımlar sürecektir” diye konuştu.

10200 KİLOGRAM FINDIK ÜRETİYORDUM, ŞU AN AYNI BAHÇEDE YAKLAŞIK 20 TON KİVİ ÜRETİYORUM

"200 KİLOGRAM FINDIK ÜRETİYORDUM, ŞU AN AYNI BAHÇEDE YAKLAŞIK 20 TON KİVİ ÜRETİYORUM"

Fındık bahçelerini keserek kivi üretimi yaptığını ifade eden üretici Bekir Baş, kivi ile kazancının daha fazla olduğuna değinerek, “Fındıklar kuruyor ve yetişmiyordu. 4 dönüm araziden 200 kilogram fındık alıyordum. Fındıkları kestim ve kivi diktim. Şu anda ise 15 tonun üzerinde yaklaşık 20 ton kivi yetişiyor. Bu da benim için çok büyük bir rakam” açıklamasında bulundu.

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Kivi hasadında çalışan işçiler de toplamanın eğlenceli ve keyifli olduğunu belirtti.

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