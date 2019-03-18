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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
DHA
18 Mart 2019 - 17:24,

Vegan lahmacuna ilgi büyük ama daha çok vegan olmayanlar yiyor

Ankara’da sadece vegan mutfağı yemeklerinin servis edildiği kafede en fazla ilgiyi vegan lahmacun görüyor.

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Ankara’da sadece vegan mutfağı yemeklerinin servis edildiği kafede en fazla ilgiyi vegan lahmacun görüyor.

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Keten tohumu, domates, soğan, mercimek gibi bakliyat ve sebzeler kullanılarak yapılan lahmacunu tercih edenler arasında vegan olmayanlar çoğunlukta.

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Başkent Ankara’da sadece vegan mutfağı yemeklerinin yapılıp servis edildiği kafede hazırlanan lahmacun, en fazla tercih edilen tatlar arasında.

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Keten tohumu, domates, maydanoz, soğan gibi sebze ve bakliyatlarla yapılan, tercihe göre pirinç ve yulaf da eklenen vegan lahmacuna, vegan olmayanlar da talep gösteriyor.

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İşletme sahibi Yılmaz Angay, lahmacunu tamamen vegan bir sistem içinde hazırladıklarını söyledi.

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Angay, müşterilerinin sadece veganlardan oluşmadığını belirterek, “Et yiyen insanlar, vegan lahmacunu yediklerinde beğeniyor. Hatta bazı müşterilerimiz ‘Burada değil de bu lahmacunu başka yerde yeseydik asla vegan olduğunu anlamazdık’ diyor. İşin aslı biraz da talepten oluşan şeyler bunlar. Bir de veganlığa yeni geçen insanların et türünde birtakım istekleri olabiliyor. Biz de bu istekler karşısında vegan lahmacun, köfte hamburger gibi buna benzer şeyler yapmış olduk. Vegan lahmacun içerik olarak diğer lahmacundan çok daha besleyici. İnsanlar lezzetini de seviyorlar ve en önemlisi vegan” dedi.

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Yılmaz Angay, bazı müşterilerinin İzmir’den, Antalya’dan, Eskişehir’den özellikle gelip burada vegan lahmacunu yediklerini, bazılarının ise paket yaptırıp yanında götürdüğünü söyledi.

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Vegan olmayan müşterilerinin çoğunlukta olduğunu da ifade eden Angay, “Yüzde 30- 40 civarında bir vegan müşteri görebiliriz burada. Diğer gelenler ise vegan mutfağını merak eden, aynı zamanda adımızı duyup gelen insanlar” diye konuştu.

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