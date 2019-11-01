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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
01 Kasım 2019 - 10:27,

Ustası tatlandırdı! Avrupa'dan patentini bile istediler

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pide, Ordulu usta tarafından tatlandırıldı. Pekmezli, irmikli, muhallebili, kadayıflı, çikolatalı gibi çeşitleri bulunan pidenin namı ise ülke sınırlarını aştı.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıllık pide ustası Fatih Cemallıoğlu, yaklaşık 5 yıl önce girdiği farklı lezzet anlayışı sonucu ‘tatlı’ pide çeşitleri yapmaya karar verdi.

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Bir süre önce hayata geçirdiği tuzlu hamur üzerine tatlı malzemeler ile pide üretimine başlayan Cemallıoğlu, kaymak, muhallebi, irmik, kakao, çikolata, pekmez, kadayıf ve beşamel sos gibi malzemeleri kullanarak farklı lezzetler ortaya çıkarttı.

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Usta Cemallıoğlu, tatlı pidelerin sosyal medyada yayılması üzerine patent için Avrupa’dan talep dahi deldiğini belirtti.

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5BABA MESLEĞİNİ GELİŞTİREREK DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

BABA MESLEĞİNİ GELİŞTİREREK DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ünye’deki Çınarsuyu Tesislerinde çalışan 37 yaşındaki pide ustası Fatih Cemallıoğlu, Ünye adına Karadeniz pidelerini temsil ettiğini ve tatlı pideler ile güzel bir çıkış yakaladığını ifade etti.

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Pide ustalığının baba mesleği olduğunu ve baba mesleğini daha da geliştirerek ileriye taşımak adına böyle bir projeye başvurduğuna değinen Cemallıoğlu, “Bu proje zaten 5 yıl öncesinde aklımdaydı. Belirli bir destek bulamadığımız için hayata geçiremedik. Burada da uygulamaya koyma fırsatım oldu. Ortaya farklı bir lezzet çıkartmayı başardıysak ne mutlu bize” dedi.

78 ÇEŞİT TATLI PİDE ÜRETİLİYOR, TALEPLER VE TEPKİLER ÇOK GÜZEL

"8 ÇEŞİT TATLI PİDE ÜRETİLİYOR, TALEPLER VE TEPKİLER ÇOK GÜZEL"

Özellikle kadayıflı ve muhallebili pidelerin çok fazla beğeni aldığına değinen Cemallıoğlu, “Tatlı pizza da çok fazla ses getirdi, talep çok oldu. Tatlı pide çeşitlerimiz 8 çeşide kadar ulaştı. Bunların arasında künefe ile taçlandırdığımız, kendi yapımımız olan muhallebili pide olmak üzere 8 çeşit tatlı pidemiz var. İnsanlar tatlı pide deyince önce çekinebiliyor. Bizim pidemizin özelliği tuzlu hamura tatlı ürünler. Yani fırında tuz ile şekerin karışımı olduğunda ortaya güzel lezzetler çıkıyor. O tadı merak edenler ve tatmak isteyenler buraya geliyor. Talepleri karşıladığımızda ise hayret edici tepkiler alıyoruz. Bu da bizim çıtayı daha da yükseltmemize sebep oluyor” şeklinde konuştu.

8AVRUPADAN PATENT TALEP EDİLDİ

AVRUPA'DAN PATENT TALEP EDİLDİ

Tatlı pidelerin sosyal medyada duyulması üzerine Avrupa’dan talep geldiğini ve patent istendiğine değinen Cemallıoğlu, “Ömrümde ilk defa memleketimi temsil etme fırsatı bulduğum için bunun gurur bana yeter. Onun için dışarıya kesinlikle patent vermiyoruz. Özellikle tatlı pizzayı istiyorlar” ifadelerine yer verdi. Pideleri tadan vatandaşlar ise çok farklı ve güzel bir lezzet olduğunu belirterek, herkesin muhakkak denemesi gerektiğini ifade etti. Pide denilince akla kıymalı, kuşbaşılı ve peynirli pide geldiğini ancak tatlı pidelerin de bir o kadar lezzetli olduğuna değinen vatandaşlar, lezzetten memnun olduklarını aktardı.

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