Uşak'ta kış mevsiminin vazgeçilmezi 'tahin helvası'

Uşak’ın onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan helva kış aylarında en çok tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Türkiye’de gelenek ve göreneklere göre doğumlarda, cenazelerde, hac ibadeti dönüşünde yapılarak akraba ve komşulara dağıtılan helva, kış aylarının gelmesi ile helva satarak geçimini sağlayan esnafların yüzünü güldürüyor. İçerisinde yer alan tahin, şeker ve çöven kökü suyu bulunan helva yaz aylarında gurbetçilerin ilgi odağı olurken kışın da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Öte yandan, vücut ısısını da koruyarak hem sıcak tutuyor hem de soğuk havalarda bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu fayda sağlıyor.