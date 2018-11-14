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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14 Kasım 2018 - 13:00,

Uşak'ın damak çatlatan lezzetleri

Uşak mutfağının önemli damak tatları arasında bulunan "gümlü kebabı", "zini hamursuzu" ve "demir tatlısı", farklı lezzet arayanlara alternatif sunuyor.

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Birbirinden farklı yemekleriyle adeta keşfedilmeyi bekleyen Uşak mutfağının vazgeçilmezleri arasında gümlü kebabı, zini hamursuzu ve demir tatlısı yer alıyor.

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Her mevsim mutfaklarda başköşede yer alan bu üç lezzette yörede yetişen et ve tarım ürünleri kullanılıyor.

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Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak yöresi yemeklerini tanıtmak için çaba harcadıklarını söyledi.

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Kuzu etinden yapılan gümlü kebabının yöre mutfağında diğer lezzetlerden bir adım öne çıktığını belirten Demir, "Kuzu eti, bakır kapta patates, domates ve nohutla yaklaşık 5 saat yavaş yavaş pişirilir. Hava almasın diye kabın ağzı hamura kapatılır. Keçi eti ile de yapılabilir" dedi.

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Özellikle Ulubey ilçesinde sık tüketilen, un, şeker, haşhaş ve tahin ile yapılan zini hamursuzunun yöre mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunduğunu dile getiren Demir, Uşak'ta tatlı ve unlu ürünlerde haşhaşın sıkça kullanıldığını söyledi.

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Zini hamursuzunun şerbetsiz baklavaya benzediğini aktaran Demir, "Bu ürün şekersiz olarak da yapılır börek gibi de tüketilebilir. Zevke göre tahinli şekerli yapılır. Oldukça besleyici ve lezzetli bir yemektir" diye konuştu.

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Fatih Demir, demir tatlısının da yöre mutfağında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

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Demir tatlısının, hamurun yuvarlak ve içerisinde yaprak şeklinde bir demire bulanması ve kızgın yağda pişirildikten sonra şekerli suya yatırılması ile elde edildiğini anlattı.

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Demir, "İsteğe göre üzerine kaymak konulur, yapımı kolay bir tatlıdır. Bunun dışında dünyaca ünlü tarhanamız, keşkeğimiz, döndürmemiz, topalak yemeğimiz çok lezzetlidir" dedi.

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Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise kentin zengin yemek kültürünü yaşatmak için yemek yarışmaları düzenlediklerini, fuar ve organizasyonlarda yöre lezzetlerini tanıttıklarını söyledi.

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Kaybolmaya yüz tutan lezzetleri yemek yarışmaları ile yeniden hatırlattıklarını belirten Cahan, "Uşak, yarenler şehri. Yemeklerimiz çok lezzetli ve çeşitli. Biz de bu yemekleri ve kültürü yaşatmak için çaba harcıyoruz. Aşçılarımızı yurt dışındaki organizasyonlara gönderiyor, Uşak yemeklerini tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yemek tutkunlarını Uşak'a davet eden Cahan, önümüzdeki dönemde geniş kapsamlı bir yemek festivali düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

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