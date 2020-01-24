Üretime evinin bahçesindeki küçük fırında başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

Turan, Pazaryeri, Bilecik, Bozüyük, İnegöl, Eskişehir ve Bursa’daki müşterilerinin evine kadar köy ekmeği götürdüğü anlatarak, "Artık köylerde bile vatandaşlar ekmek yapmadığı için böyle bir işletmeye ihtiyaç vardı. Ben de evimin bahçesinde başladığım bu işte talebe yetişemediğim için bu çalışmayan fırını devraldım. Şimdi başta Pazaryeri ilçemiz olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki müşterilerimin taleplerine yetişebiliyorum" dedi.