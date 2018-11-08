Urartulardan günümüze Van kahvaltısının benzersiz lezzeti kavut tescillendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz HaberleriUrartulardan günümüze Van kahvaltısının benzersiz lezzeti kavut tescillendi
GeriLezizz Haberler Urartulardan günümüze Van kahvaltısının benzersiz lezzeti kavut tescillendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Haberler
İHA ve AA
08 Kasım 2018 - 09:56,

Urartulardan günümüze Van kahvaltısının benzersiz lezzeti kavut tescillendi

Van kahvaltısının meşhur lezzetlerinden ‘kavut’ tescillenerek koruma altına alındı. Böylece Van'a ait 6 ürün tescillenmiş oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/9

Kurutulmuş buğdayın el değirmenlerinden dövülerek un haline getirildikten sonra kızgın tavada tereyağıyla buluşmasıyla ortaya çıkan Van kahvaltısının meşhur lezzetlerinden ‘kavut’ tescillendi.

2/9

Van’da oldukça sevilen ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girerek adından sıkça söz ettiren Van kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi arasında yer bulan kavut, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından onaylanarak koruma altına alındı. Van'a özgü bir lezzet olarak TÜRKPATENT tarafından kayıt altına alınan kavut, kentteki kahvaltıcıları memnun etti.

3/9

İHA muhabirine konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van kavutunun geçmişten bu yana bölgede büyük bir öneme sahip bir ürün olduğunu belirtti. Van TSO katkılarıyla 2015 yılından bu yana Van kahvaltısının 16 standart ürünüyle garanti marka tescili kapsamında yöreye ait olduğunu göstermiş olduklarını ifade eden Başkan Takva, “Kavut, Urartu medeniyetlerinden bu yana ki yapılan kazı çalışmaları neticesinde kavut yemeğine rastlandığını biliyoruz. Sütte bekletilmiş ve öğütülmüş kabuklu buğday ununun tereyağından kavrulmasıyla elde edilen üründür. Özelikle kış aylarında besleyici özelliğiyle geçmiş dönemde askerlerin beslenmesine katkı sağlayan bir yiyecek olması itibariyle bölgesel bir değer anlamındaydı” dedi.

4/9

Van kavutuyla birlikte 6’ıncı ürünün tescillini gerçekleştirdiklerini dile getiren Takva, sözlerini şöyle sürdürdü: “Van TSO olarak kavutun kimyasal bileşenlerini, yapılış şeklini içeren çalışma raporlarıyla TÜRKPATENT kurumuna yaptığımız başvuru neticesinde önceki gün bültende yayınlanarak tescillenmiş oldu. Kavutla birlikte 6'ncı coğrafi işaretler tescilimizi yaptık. Bu anlamda Van kahvaltısıyla beraber tescilleme çalışmalarımız devam edecek.”

5/9

Van kahvaltısının tanıtım elçisi olarak bilinen Yusuf Konak, kavutun tescil almasını bayram havasıyla karşıladıklarını belirterek, “Van kahvaltısı Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi. Otlu peynir ve murtuğadan sonra tescillenen kavut, Van kahvaltısının abisi oldu. Bizler için bayram oldu ve Guinness’e girdik gibi bir haber oldu. Kahvaltı bizim olmazsa olmazımızdır. Bu anlamda Van TSO yönetimine ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

6/9

Bak Hele Bak Yusuf Konak Kahvaltı Salonu işletme sorumlusu Fariz Gü, kavutun yapılışıyla ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

7/9

Buğdayın en taze hali süte konulur. Belli bir süre sütte beklettikten sonra alınarak kurutulmaya bırakılır.

8/9

Daha sonra yöremizde bulunan taş el değirmenlerinde kurutulmuş buğday öğütülür. Öğütüldükten sonra tereyağında kavrulur ve servise hazır hale getirilir.

9/9

Bal ve reçelle tüketilmesi tavsiye edilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? İşte bilmeniz gereken püf noktaları

Baklava ve benzeri şerbetli tatlılar, mutfağımızda geçmişten günümüze en sevilen lezzetlerin başında geliyor. Bu tatlılar çoğu zaman hazır alınsa da özellikle bayram dönemlerinde birçok kişi de tatlısını evde yapıp afiyetle tüketmek istiyor. Ancak baklava yufkası açmak herkesin harcı değil, ustalık istiyor. Tabii bir de iş hayatının vaktimizin önemli bir kısmını aldığı bu zamanlarda baklava yufkası açmanın zorluğu katlanıyor. İşte evde kendi tatlısını yapmak isteyen ancak buna vakit ya da imkan bulamayanlar için hazır baklava yufkaları son birkaç yıldır market raflarındaki yerini aldı. Peki hazır baklava yufkasıyla baklava yapmanın püf noktaları neler? Cevabı hemen aşağıda…

/
Lezizz Öneriler

Dünyanın en kötü kokan meyvesi durian uçak boşalttırdı

Endonezya'da bir uçak, yolcularının kabinde ağır bir durian meyvesi kokusu bulunduğuna dair şikayeti ardından rötar yaptı.

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git