Urartulardan günümüze Van kahvaltısının benzersiz lezzeti kavut tescillendi

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Baklava ve benzeri şerbetli tatlılar, mutfağımızda geçmişten günümüze en sevilen lezzetlerin başında geliyor. Bu tatlılar çoğu zaman hazır alınsa da özellikle bayram dönemlerinde birçok kişi de tatlısını evde yapıp afiyetle tüketmek istiyor. Ancak baklava yufkası açmak herkesin harcı değil, ustalık istiyor. Tabii bir de iş hayatının vaktimizin önemli bir kısmını aldığı bu zamanlarda baklava yufkası açmanın zorluğu katlanıyor. İşte evde kendi tatlısını yapmak isteyen ancak buna vakit ya da imkan bulamayanlar için hazır baklava yufkaları son birkaç yıldır market raflarındaki yerini aldı. Peki hazır baklava yufkasıyla baklava yapmanın püf noktaları neler? Cevabı hemen aşağıda…
Endonezya'da bir uçak, yolcularının kabinde ağır bir durian meyvesi kokusu bulunduğuna dair şikayeti ardından rötar yaptı.