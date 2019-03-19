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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
19 Mart 2019 - 09:28,

Unutulmak üzere olan lezzetleri gün yüzüne çıkardılar

Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ve Dicle Üniversitesi tarafından Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetler hazırlanıp ikram edildi.

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Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ve Dicle Üniversitesi tarafından Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetler usta aşçılar tarafından hazırlanıp konuklara ikram edildi

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Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte ustalar, kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerden olan keledoş, ekşili çılbır, kadesürk, kavut, Acem köftesi, ayvalı, kavurmalı sengeser, çirişli bulgur pilavı, dutlu, armutlu kavut, ayran, erişte aşı ile erik, karışık meyve ve bostan kuru kabak tatlısını yaptı.

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Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'a doğal ve yöresel ürünlerle yemek yapmak ve bu lezzetlerin tanıtımı için geldiklerini söyledi.

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Yemekler hakkında bilgi veren, ürünlerin dağlarda yetişen otlardan yapıldığı için sağlık değerinin yüksek olduğunu aktaran Geyik "Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri tekrardan gün yüzüne çıkarmak için çalışma yaptık. Amacımız eski mutfak kültürümüzü gün yüzüne çıkarıp yaşatmak ve fast food'a karşı tencere yemeklerine dönüş yapmaktır" dedi.

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş de akademi ve özel sektörü bir araya getirerek, kaybolan lezzetleri ortaya çıkaracaklarını söyledi.

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Ateş, şef Ali Geyik'in köy köy dolaşarak unutulan tatları yeniden yaşatmaya çalıştığını ve buna ilişkin kitap hazırladığını belirterek, şunları kaydetti:

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"Son zamanlarda gurme turizmi dünyaya yayıldı. Diyarbakır'ın da bu kapsamda ulaşması gereken noktaya gelmesini hedefliyoruz. Diyarbakır'a ait olan yöresel bazı yemek ve tatlıların coğrafi işaretlerini almaya çalışıyoruz. Üniversite olarak diğer kurumlara destek veriyoruz. Diyarbakır kadayıfının coğrafi işaretinin alınması için çalışma yaptık ve bunu sağladık. Şimdi ise ciğer ve perdeli ciğer için çalışma başlattık."

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Etkinlikte usta ellerde hazırlanan lezzetlerin sunumu gerçekleştirilip, yemekler misafirlere ikram edildi.

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Fotoğraf: Alamy /

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