Unutulmak üzere olan lezzetleri gün yüzüne çıkardılar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Köfte tariflerine bir yenisini eklemek isteyenler için enfes, bir o kadar da pratik bir önerimiz var: Pirinç köftesi. Türk mutfağının en çok kullanılan tahıllarından pirinçle yapılan bu köfteyi her evde bulunana malzemelerle yapmak mümkün. İşte, pirinç köftesi içim gerekli malzemeler ve yapılışı
Çay hayatımızda yeri çok büyük olan lezzetlerin en başında yer alıyor. Bulmacalarda çıkan “Başlıca içeceğimiz?” sorusunun cevabının su değil çay olması gerektiğine inanların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Çay denince aklımıza genel olarak tavşan kanı geliyor ancak son dönemde sütlü çay sevenler de çoğalmaya başladı. Peki İngilizlere ait olduğu bilinen sütlü çay geleneğinin kökeni nedir ve sütlü çay nasıl yapılır? İşte merak ettikleriniz…