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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
17 Nisan 2019 - 10:12,

Unutulan tat yeniden keşfedildi: Sındırgı'nın lezzeti tarhana bezdirmesi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yöresine ait unutulan tat tarhana bezdirmesi kış sofralarının baş tacı oluyor.

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Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yöresine ait unutulan tat tarhana bezdirmesi kış sofralarının baş tacı oluyor.

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Önceleri sadece evlerde yapılan tarhana bezdirmesi kadın girişimci Safiye Gemici tarafından Sındırgı Belediyesi'nin destekleri ile Akpınar Yaşam Merkezi'nde kurulan Sındırgı Sofrası’nda ziyaretçilerin de beğenisine sunuluyor.

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Sındırgı’da kadınların yaz aylarında imece usulü hazırladıkları kuru yufkalar yöresel usullere göre pişirilip damakları şenlendiriyor. Balıkesir’in diğer bölgelerinde yapılan toz tarhanaya hiç benzemeyen, tadı ve görüntüsüyle gözlere ve gönüllere hitap eden tarhana bezdirmesi meraklılara sunuluyor.

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Tarhana bezdirmesinin yapılışını anlatan Safiye Gemici, ziyaretçilerden oldukça olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, “Aslında yaş olarak yapılıyor ama ben kuruya çevirdim uzun süre dayanması ve pratik olması için. Kuru olarak yapıyorum evde hamuru. Acı biberle sosunu hazırlıyorum. İçinde pişiriyorum. Önceden haşlamış olduğum nohut, patates, soğan onları koyuyorum üzerine. Yoğurt ve acı biberli tereyağlı sosla servis yapıyorum. Tarhana bezdirmesini sadece Sındırgı yöresine has olarak biliyorum. İnternetten de araştırdım yok. Bunu geçen sene festivalde Başkanımız Ekrem Bey yöresel bir yiyecek iyi olur diye düşünerek istemişti. Orada yapmıştık. Olumlu sonuçlar aldık. Sonra da belediyemizin destekleri ile bu atölyeyi kurduk. Burada yapıp ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Hazır yiyebilecekleri gibi ev yapımı kuru ürünleri de alabiliyorlar” şeklinde konuştu.

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Tarhana bezdirmesi normal günlerde satışa sunulduğu gibi özel ziyaretçilere de ikram edilen yöresel lezzetler arasında yer alıyor.

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