Unutulan tat yeniden keşfedildi: Sındırgı'nın lezzeti tarhana bezdirmesi

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Az malzemeyle çok lezzetli sonuç elde edeceğiniz bir mezedir, havuç tarator. Peki havuç tarator nasıl yapılır? Havuç tarator yaparken nelere dikkat edilmelidir? Bu soruların cevapları ve havuç tarator tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Türk mutfağının en meşakkatli yemeklerinden mantıya alternatif bir önerimiz var: Tavuklu börek mantı. Hazır yufkadan yapılması nedeniyle oldukça pratik olan tavuklu börek mantıyı davet sofralarında sunabilirsiniz. Peki, tavuklu börek mantı nasıl yapılır? İşte, gerekli malzemeler ve yapılışı