Ünü Türkiye sınırlarını aştı, tarifi sır gibi saklanıyor

Baklava, künefe ve güllaç gibi tatlıları tahtından eden Yalova sütlüsüne ilişkin bilgiler veren üretici Ömer Koyuncu, "Yalova sütlüsü, çok hafif bir tatlı. Şuruplu tatlılara oranla yüzde 80 yağ ve şeker oranı düşük. Özel bir hamur ve özel bir fırın tasarımıyla pişirilmektedir. Mevsimsel meyvelerle tüketilen bir tatlıdır. Öncelikle Yalova halkı bunu çok sevdi. Yalova’dan Türkiye geneline bu lezzet yayıldı ve coğrafi işaret konumuna geldi. Gastronomi alanında çalışmalar yapılan birçok üniversitedeki çalışmalarda da yer aldı" diye konuştu.