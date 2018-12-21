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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21 Aralık 2018 - 10:06,

Ünlü Türk şef Amerikalılara Osmanlı mutfağını anlattı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte ünlü Türk şef Yunus Emre Akkor, Osmanlı mutfağını tanıttı. Şef Akkor: "Tabii ki kendi kültürümüzün mutfağımıza ciddi bir etkisi olsa da yemeği en önemli kılan şey coğrafyasıdır. Toprakları, tarihsel derinliği, coğrafi, iklimsel çeşitliliği Anadolu'yu eşsiz bereketli kılıyor. Anadolu'nun yaşam biçimi, şekli yemekle çok örtüşüyor" dedi.

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen etkinlikte, ünlü Türk şefi Yunus Emre Akkor Osmanlı mutfağını tanıttı.

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Etkinlikte Türk şef Yunus Emre Akkor, Osmanlı yemeklerinden örnekler hazırladı, "Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri" başlıklı sunum yaptı.

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Etkinliğe katılan Amerikalılar ve bölgede yaşayan Türkler, Osmanlı zamanında yaygın olan bazı Türk yemeklerini yaparak birbirlerine ikram etti.

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Şef Akkor, sunumu sırasında, Ortadoğu bölgesinde, Arap yarımadasında ve Türkiye coğrafyasında çok ciddi bir yemek kültürü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

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"Avustralyalı Burt Fenner şöyle diyor; 'Osmanlı İmparatorluğu her ne kadar fiilen bu yüzyılda yaşamaya devam etmiyorsa da Osmanlı mutfağı, yemekleri, mutfak teknikleri ve kullanılan malzemeleriyle, tüm dünyada Osmanlı mutfak imparatorluğu olarak yaşamaya devam ediyor.' Osmanlı mutfağının genel özelliği aslında, sağlıklı bir mutfak. Türkler Orta Asya'dan geldiklerinde, Anadolu'ya geçişleriyle beraber sadece et, yoğurt ve peynir yemeyi bırakmışlar ve Anadolu'da buldukları çeşitli ırmaklardaki balıkları çeşitli sebzelerle karıştırmayı ve sebze yemeyi öğrenmişlerdir."

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Beylikler döneminden sonra, Selçuklu ile birlikte yemek kitabı yazarlarının, doktorlar olduğu bilgisini veren Akkor, 13. yüzyılda Derviş Nidai'nin çocuk beslenmesiyle ilgili yemek makalesi bulunduğunu kaydetti. Şef Akkor, 15. yüzyılda 4. Murat'ın hekim başı olan ve "en büyük Osmanlı hekimi" diye anılan Muhammed Mahmud Bin Şirvani'nin de bir yemek kitabı yazdığını vurguladı.

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Etkinlik sonunda, AA muhabirine konuşan Akkor, sunumun çok keyifli geçtiğini, katılımcıların, yemeklerin yapılışı ve tarihiyle ilgili her şeyi not aldıklarını söyledi. Etkinliğin büyük ilgi gördüğünü belirten Akkor, "İnanıyorum ki bu ilgi, tüm dünyaya yayılarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Akkor, kendisinin daha çok Osmanlı mutfağı araştırmalarıyla tanındığının altını çizerek, "Ama şunu söylemek istiyorum; yemek aslında çok milliyet olgusu taşıyan bir şey değildir. Tabii ki kendi kültürümüzün mutfağımıza ciddi bir etkisi olsa da yemeği en önemli kılan şey, coğrafyasıdır. Toprakları, tarihsel derinliği, coğrafi, iklimsel çeşitliliği Anadolu'yu eşsiz bereketli kılıyor. Anadolu'nun yaşam biçimi, şekli yemekle çok örtüşüyor" dedi.

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YEE Washington DC Müdürü Halid Bulut ise amaçlarının, Türk kültür ve tarihini dünyaya tanıtmak olduğunu, bu etkinlikle, Osmanlı mutfağını Amerikalılarla buluşturduklarını belirtti.

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Bulut, "Yunus Emre Enstitüsü, birçok ülkede Türk kültür ve tarihini tanıtmak adına faaliyetler yapıyor. Bunun en büyük ögelerinden biri de mutfağımız. 600 yıl büyük bir kıtaya hükmetmiş Osmanlı devletinin mutfağı da birçok coğrafyada kendini hissettiriyor. Bugün Amerika’da bunu uygulamalı bir şekilde göstererek, Amerikan toplumu ile Osmanlı mutfağını buluşturduk" ifadelerini kullandı.

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