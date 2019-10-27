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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
27 Ekim 2019 - 17:25,

Üniversitelilerden 'en doğal sirke' araştırması!

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, doğal ve hiçbir koruyucu katkı maddesi içermeyen kaliteli ve lezzetli sirke oluşturmak için bilimsel araştırma yaptı. Doç. Dr. Selami Selvi, araştırma kapsamında; öğrencilerle 20'den fazla tıbbi bitki ile doğal ve kaliteli sirke üzerinde çalıştıklarını söyledi.

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BAÜN Altınoluk Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, katkı maddesi kullanmadan, 20 çeşit bitkiyle en doğal sirke araştırması yaptı.

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Çalışmalar hakkında bilgi veren Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selami Selvi, şunları söyledi:

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“Öğrencilerimizle birlikte 20'den fazla tıbbi bitki ile doğal ve kaliteli sirke üzerinde çalışılmalar yaptık. Ayrıca farklı yöntemlerle doğal sirke yapan kişilerin ve firmaların sirke yapım yöntemlerini de uygulamalı olarak inceledik. Bilimsel yöntemlerle hazırlanmış en doğal sirkeyi ortaya koymayı ve bunu kayıt altına almayı hedefliyoruz."

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Yıl sonunda öğrenciler tarafından farklı yöntemlerle yapılmış sirkelerin sergileneceğini belirten Selvi, "Çeşitli söyleşi ve bildirilerin olacağı Altınoluk MYO Tıbbi Sirke Festivali'nin ilkini düzenleyeceğiz. İlk defa bir üniversite tarafından düzenlenecek olan sirke festivalini geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

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Bilimsel çalışmanın sonuçlarının halkla paylaşılacağı Tıbbi Sirke Festivali, Aralık ayı içerisinde yapılacak.

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Fotoğraf: Ingimage /
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