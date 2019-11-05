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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
05 Kasım 2019 - 12:56,

Türkülere konu olan 'Ağasar balı' gün yüzüne çıkarılıyor

Tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra doğasıyla da ön plana çıkan Trabzon'da, bal ormanları ile hem ülke hem de şehir ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

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Yeşil ve mavinin binbir tonunun hakim olduğu Trabzon'da "Kovanlık Bal Ormanı Projesi" kapsamında Orman İşletme İl Müdürlüğü Şalpazarı Orman İşletme Şefliği, Şalpazarı ilçesi Gökçeköy ve Kuzuluk mahallelerinde Kovanlık mezrası mevkisinde 216,9 hektarlık alanda çalışmalarına devam ediyor. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü ve Şalpazarı Orman İşletme Şefliğince bal potansiyelini artırmak amacıyla proje dahilinde alana ıhlamur, karayemiş, kestane, kuş üvezi ve diğer yabani türlerden olmak üzere toplamda 5 bin adet fidanın dikilmesi hedefleniyor. Oluşturulan bal ormanlarının, yöre halkının ekonomisine katkı sağlayarak doğası ve görselliğiyle turizm sektörüne de ışık tutması planlanıyor.

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Orman Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, hem doğaya hem de insana hizmet ettiklerini söyledi. Ayvaz, insana hizmet etmenin en kutsal vazife olduğuna vurgu yaparak, "Çalışmalarımızda da buna dikkat ediyoruz. Kurda kuşa, arıya ve kelebeğe hizmet ediyoruz. Doğaya hizmet ettiğimizde de bütün insanlığa ve canlılara hizmet ettiğimizi biliyoruz. Bu bağlamda da devletimize, milletimize ve bütün insanlığa hizmet etmek için çalışıyoruz" dedi.

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Orman Genel Müdürlüğünün Bal Ormanları Projesi kapsamında biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Ayvaz, "Bu proje ile bozuk ormanların rehabilite edilerek, verimli hale getirilmesi, gelecek nesillere aktarılması ve kırsalda yaşayan insanımıza yeni bir gelir kapısı aralamasını hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda Şalpazarı ilçesinde Kovanlık Mezrası mevkisinde Bal Ormanı Projesi'ni yaptık" diye konuştu.

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Ayvaz, proje kapsamında yöre halkının görüşlerini aldıklarını ve buna göre projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "İlham kaynağı olarak yöremizi ve insanımızı ele aldık. Bu kapsamda Doğu Karadeniz Bölgesi'nin çok meşhur bir türküsü vardır; 'Ağasar'ın balını, gel salını salını, adam cebinde taşır senin gibi gelini.' Dolayısıyla burada biz Ağasar balının, marka değerini ve miktarını artırmak için birtakım çalışmalar planladık. Bu çalışmalara başlamadan önce yöre halkıyla görüşerek neler yapabileceğimizi onlarla da istişare ettik. Projemizi bu şekilde geliştirdik. Proje alanında arılıklar oluşturduk ve alanın su ihtiyacını karşıladık. Bu kapsamda toplamda 15 arılıktan 20 kovan olmak üzere toplamda 300 konuşlanmayı hedefliyoruz. Proje dahilinde çalışmalarımız 2026 yılına kadar devam edecektir."

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Projenin yöre halkına hane başına ortalama 20 bin lira yıllık gelir getireceğini planladıklarını ifade eden Ayvaz, şöyle konuştu: "Kovanlık Bal Ormanı, biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin bir bölge. Ilıman bir iklime sahip. Yine burada yaptığımız incelemeler neticesinde bal ormanına, polen ve nektar üretiminin kesintiye uğramaması için değişen vejetasyon dönemlerine uygun bitki takviyelerine devam edeceğiz. Bu kapsamda yöreye toplamda 5 bin adet bitki türünü proje alanına dikeceğiz. Özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde arıların konuşlandığı noktalarda arı polenlerinin ölümlerini engellemek amacıyla sonbahar döneminde polen ve bal nektarı açısından bol verim alabileceğimiz fidanları dikiyor yada köylülerimize ücretsiz fidan dağıtımını yapıyoruz."

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Ayvaz, düzenlemesi yapılan alanda elde edilen balların tahlillerini de yaptırdıklarını aktararak, "Yapılan tahlillerde Ağasar balının prolim miktarının Anzer balı düzeyinde olduğu görülmektedir. Ağasar balının marka değerini ve kalitesinin artmasına katkı sağlayan projemiz bizim çalışma azmimizi daha da artırdı. Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü genelinde Kovanlık, Oğuz, Fol Deresi ve Rıdvanlı mevkilerinde olmak üzere toplamda 4 adet Bal Ormanı Projesi'ni başarılı bir şekilde uygulanmaktadır" diye konuştu.

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ORKÖY kredisi alarak bölgede arıcılık yapan Abdullah Tok da yörede bulunan Sis Dağı nedeniyle endemik türdeki bitkilerin yetiştiğini ve bu nedenle Ağasar balının da diğer ballara göre daha kaliteli olduğunu söyledi.

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Tok, 4. kuşak olarak arıcılık faaliyetini bölgede devam ettirdiğini belirterek, "Ağasar balının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bu işe başladığımda 60 tane arım vardı. Trabzon Orman Müdürlüğünün destekleriyle aldığım kredi sayesinde arılarımın sayısı 90'a çıktı. Trabzon Orman Müdürlüğünün bu bölgeye sunduğu bal ormanları ve fenni arıcılığa vermiş olduğu doğrudan destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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