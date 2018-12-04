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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Lezizz Haberler
Çeviri: Sevin Turan Fotoğraflar: Ingimage
04 Aralık 2018 - 16:35,

Sırf bu lezzetler için Türkiye'ye gelmeye değer

Turizm ve kültür uygulaması Culture Trip, Türkiye'ye gelmeye niyetlenen kullanıcıları için bir liste hazırladı. Listede uğruna Türkiye'ye yolculuk yapmaya değecek nefis Türk yemekleri yer alıyor. Bakın bakalım, sizin favori lezzetleriniz listede yer alıyor mu?

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Türkiye mutfak anlamında dünyanın en şanslı ülkelerinden biri olabilir. Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya her bölgemizin kendine has yiyecekleri, kendine has lezzetleri var.

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Biz böyle düşünüyoruz da yabancılar ne düşünüyor dersiniz? Turizm ve kültür alanında dünya çapındaki en yaygın uygulamalardan biri olan Culture Trip, Türkiye'ye seyahat etmeye değecek 11 nefis yemeği seçmiş ve bu lezzetleri ilk kez tadacaklar için çeşitli bilgiler vermiş.

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Bakın bakalım, sizin favori lezzetleriniz listede yer alıyor mu? Eksik kaldığını düşündüğünüz bir yemek varsa bize Instagram hesabımızdan (@hurriyetlezizz) ulaşıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

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İşte Culture Trip'in seçimi ve yorumlarıyla uğruna Türkiye'ye gelmeye değer lezzetler...

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İskender

Döneri herkes biliyor. Bursa kökenli bu yemek için ise dönere tereyağlı pide, domates sosu ve yoğurt ekleniyor. Ortaya çıkan sonuç ise bir cennet taamı...

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Çiğ köfte

Eskiden çiğ etle yapılan çiğ köfte bugün vejetaryenleri memnun edecek şekilde etsiz yapılıyor. Elle yoğurulan köfteler hem doyurucu hem de nefis.

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Meze

Meze yemeden Türkiye ziyaretiniz tamamlanmış sayılmaz. Özellikle fava, patlıcan salatası, deniz börülcesi ve levrek marin öne çıkanlar arasında.

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Izgara balık

Meze demişken, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz sahillerine yapılan bir yolculuk, taze ızgara balık yemeden de tamam olmaz. Mevsime göre seçtiğiniz balıkların lezzetini asla unutamayacaksınız.

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Adana kebabı

Türkiye çeşit çeşit kebapları olmadan Türkiye değildir ve acılı Adana, kebapların en ünlülerinden biridir. İnce lavaş ekmeği ve bolca soğanla servis edilen bu yemek gerçek bir klasik.

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Muhallebi

Tabii ki Türkiye tatlılarıyla da ünlü ancak baklava gibi çok tatlı seçeneklere karşın sütlü tatlılar daha az şekerli ve buna karşın aynı mükemmellikte. Örneğin sakızlı muhallebinin lezzeti bir harika...

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Lahmacun

İnce hamuru elle yoğuruluyor, üzerine kıyma ve baharat karışımı yayılıyor ve çıtır çıtır olana kadar fırında pişiriliyor. Lahmacununuzu yuvarlayıp dürüm yapmadan önce biraz taze maydanoz ve birkaç damla limon ekleyin.

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Hünkar beğendi

Hünkar beğendiye lezzetini közlenmiş patlıcandan yapılan ve içindeki erimiş peynir sayesinde koyu bir kıvam kazanan püre veriyor. Üzerine de domates sosunda pişmiş kuşbaşı et konuyor. Hünkar beğendi sadece bir yemek değil, olağanüstü bir lezzet.

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Mantı

Bir başka klasik yemek mantı için elde açılan hamur parçalarının içleri kıymayla dolduruluyor. Haşlanan hamurlar domates sosu, sarımsaklı yoğurt ve pul biberle servis ediliyor. Nefis!

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Su böreği

Türkiye'nin hamur işleri de aynı şekilde muhteşemdir, hatta simit ve poğaça ikon olmuştur. Ancak börek günün hangi saati olursa olsun yiyebileceğiniz en lezzetli şeylerin başında geliyor. Yumuşak, nemli hamuru ve peynirin tadını ortaya çıkaran bolca maydanozuyla su böreği popüler bir seçenek.

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Kuzu incik

Ağır ateşte pişen kuzu etinden yapılan bu yemek resmen ağzınızda eriyor. Domates sosuyla tatlanan ve zaman zaman patlıcan dilimlerine sarılarak servis edilen kuzu inciğin en iyi eşlikçisi bir tabak tereyağlı pirinç pilavı.

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Mini Türk Mutfağı - Mini Domates Çorbası

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