Sırf bu lezzetler için Türkiye'ye gelmeye değer
Turizm ve kültür uygulaması Culture Trip, Türkiye'ye gelmeye niyetlenen kullanıcıları için bir liste hazırladı. Listede uğruna Türkiye'ye yolculuk yapmaya değecek nefis Türk yemekleri yer alıyor. Bakın bakalım, sizin favori lezzetleriniz listede yer alıyor mu?
Türkiye mutfak anlamında dünyanın en şanslı ülkelerinden biri olabilir. Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya her bölgemizin kendine has yiyecekleri, kendine has lezzetleri var.
Biz böyle düşünüyoruz da yabancılar ne düşünüyor dersiniz? Turizm ve kültür alanında dünya çapındaki en yaygın uygulamalardan biri olan Culture Trip, Türkiye'ye seyahat etmeye değecek 11 nefis yemeği seçmiş ve bu lezzetleri ilk kez tadacaklar için çeşitli bilgiler vermiş.
İskenderDöneri herkes biliyor. Bursa kökenli bu yemek için ise dönere tereyağlı pide, domates sosu ve yoğurt ekleniyor. Ortaya çıkan sonuç ise bir cennet taamı...
MezeMeze yemeden Türkiye ziyaretiniz tamamlanmış sayılmaz. Özellikle fava, patlıcan salatası, deniz börülcesi ve levrek marin öne çıkanlar arasında.
Izgara balıkMeze demişken, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz sahillerine yapılan bir yolculuk, taze ızgara balık yemeden de tamam olmaz. Mevsime göre seçtiğiniz balıkların lezzetini asla unutamayacaksınız.
MuhallebiTabii ki Türkiye tatlılarıyla da ünlü ancak baklava gibi çok tatlı seçeneklere karşın sütlü tatlılar daha az şekerli ve buna karşın aynı mükemmellikte. Örneğin sakızlı muhallebinin lezzeti bir harika...
Lahmacunİnce hamuru elle yoğuruluyor, üzerine kıyma ve baharat karışımı yayılıyor ve çıtır çıtır olana kadar fırında pişiriliyor. Lahmacununuzu yuvarlayıp dürüm yapmadan önce biraz taze maydanoz ve birkaç damla limon ekleyin.
MantıBir başka klasik yemek mantı için elde açılan hamur parçalarının içleri kıymayla dolduruluyor. Haşlanan hamurlar domates sosu, sarımsaklı yoğurt ve pul biberle servis ediliyor. Nefis!
Su böreğiTürkiye'nin hamur işleri de aynı şekilde muhteşemdir, hatta simit ve poğaça ikon olmuştur. Ancak börek günün hangi saati olursa olsun yiyebileceğiniz en lezzetli şeylerin başında geliyor. Yumuşak, nemli hamuru ve peynirin tadını ortaya çıkaran bolca maydanozuyla su böreği popüler bir seçenek.