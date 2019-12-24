Türkiye'nin kebap başkenti Adana'nın muhteşem lezzetleriyle tanışma zamanı
Adana Türkiye'de kebap denince akla ilk gelen şehrimiz. Ancak Adana'nın nefis yemekleri kebapla kalmıyor. Ev mutfaklarının kraliçesi analı kızlıdan, sokakların tadı halka tatlısına kadar birçok nefis yemek Türkiye'ye Adana'dan yayılmış. Sizin için Adana'nın en güzel yemeklerinden birkaçının tariflerini derledik. Çok beğeneceğiniz Adana yemeklerini tatmadan geçmeyin. Şimdiden afiyet olsun...
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Sarımsaklı köfte tarifi
Anadolu'nun farklı yörelerinde bulgur köftesi, fellah köftesi ya da Kürt köftesi olarak da bilinen o nefis yemeğin adı Adana’da sarımsaklı köfte. Nitekim tarifinde 1 kilogram bulgur için sosuna 1 baş kadar sarımsak ilave ediliyor. Muhteşem bir lezzeti olan sarımsaklı köfteyi denemek için illa Adana’ya gitmenize de gerek yok. İşte evinizde kolayca pişirebileceğiniz sarımsaklı köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları…
D börek, Adana yöresine ait nefis bir börek tarifi. El açması hamurla yapılan ve tavada pişirilen D börek, çok farklı malzemelerle yapılabiliyor. Biz tarifimizde börek harcı olarak ıspanak kullandık ama siz arzu ederseniz, peynir ya da patlıcan kullanarak da nefis D börekler yapabilirsiniz. İşte tarifi…
Bici bici Adana'da özellikle yaz aylarında dayanılmaz sıcaklara karşı mücadelede çok önemli bir rolü olan geleneksel bir tatlı. Özetle tarif etmek gerekirse nişastalı sütsüz bir muhallebi hazırlanıyor. Gül suyu ve pudra şekeriyle lezzetlendirilmiş boyalı buzla birlikte servis ediliyor. Siz de hem ağzınızı tatlandıracak hem de içinizi ferahlatacak bir lezzet arıyorsanız bici biciyi mutlaka deneyin. İşte pratik ve ekonomik bici bici tarifi...
Adana mutfağının dolmaları meşhurdur. Genelde akıllara ilk şırdan dolması gelir ama işkembe dolması da çok lezzetlidir. İyice temizlenmiş işkembelerin içine pirinç, kıyma, soğan ve salçayla yapılan enfes bir harcın doldurulmasıyla elde edilen işkembe dolmasının bir diğer özelliği de bol miktarda kimyonla tüketilmesidir. Bu kadar anlattıktan sonra tarifini vermesek olmaz. İşte Adana mutfağından işkembe dolması tarifi…
Halka tatlı Adana mutfağına ait çok sevilen bir hamur tatlısı. Tırtıklı hamurların yağda kızartıldıktan sonra şerbete atılmasıyla elde edilen halka tatlı, genellikle dövülmüş Antep fıstığıyla birlikte servis ediliyor. Sizin için nefis bir halka tatlı tarifi hazırladık. İşin içine sizin elinizin lezzeti de girdiğinde ortaya müthiş bir sonuç çıkacağından eminiz…
Hayır (kamhi) çorbası, Adana mutfağına ait bir lezzet. Genellikle hayırseverler tarafından büyük kazanlarda yaptırılıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı için bu ismi almış. Ancak adının çorba olmasına bakmayın, hem malzemeleri hem de kıvamıyla oldukça doyurucu bir yemek bu. Görüntüsü ve lezzetiyle keşkeğe oldukça benzeyen hayır çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Kaynar, Anadolu’da lohusa şerbeti ya da kırmızı şerbet olarak bilinen içeceğin Adana’daki adı. Çeşitli baharatlar kullanılarak yapılan kaynar, doğum yapan anneyi ve bebeği ziyarete gelenlere ikram ediliyor. Sıcak ya da soğuk tüketilebilen şifa deposu kaynarı kış aylarında kendiniz için de hazırlayıp hastalıklara karşı bir koruyucu kalkan olarak tüketebilirsiniz. İşte kaynar tarifimiz…
Kebaplar arasında adeta bir baş yapıt sayılan Adana kebabı siz de evinizde yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey birkaç basit malzeme ile kebap şişleri. Izgarada da pişirebileceğiniz ancak mangalda lezzetinin zirvesine çıkan Adana kebabın yanına domates biber közlemeyi ve soğan salatası eklemeyi de unutmayın.
Çöç Adana’da oldukça bilinen ve sevilen bir lezzet. Enfes çöç yemeğini kıymayla yapabileceğiniz gibi dilerseniz kıyma yerine 2 adet patates ilave ederek bambaşka bir lezzet de elde edebilirsiniz. Adana mutfağının enfes yöresel lezzeti çöç yemeğinin tarifi, denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda...
Çorba denince akan sular durur ama analı kızlı çorbadan birkaç fersah ötede bir lezzet. "Analı kuzulu" diye de bilinen ve içinde içli köfteler, nohut ve parça et bulunan bu nefis lezzet Adana yöremize aittir. Genellikle nesilden nesle öğretilen bu lezzetli çorbayı siz de evinizde yapmak isterseniz tarifimize bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Karakuş tatlısı önce kızartılarak daha sonra da soğuk şerbete batırılarak hazırlanıyor. Adana’ya ait olan bu tatlıyı hazırlamak biraz zahmetli olsa da lezzetine doyum olmuyor. Karakuş tatlısını denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…
Kısır çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerindendir. Türkiye’nin dört bir yanında yapılır ve zevkle tüketilir. Ancak Adana’da yapılan kısır, diğer kısırlardan biraz farklı olarak ince bulgurla değil, kalın pilavlık bulgurla yapılır. Üstelik içine sarımsak eklenir. Siz de çayın yanında ikram etmek için değişik bir tarif arıyorsanız Adana usulü kısırı mutlaka denemelisiniz. Çok beğenceksiniz…
Böreğin her türlüsünü çok seviyoruz ama özellikle son dönemde Adana böreği adıyla çok popüler olan bol peynirli su böreğinin fotoğraflarını görmek bile ağzımızı sulandırmaya yetiyor. Hem Adana’da hem de Türkiye’nin başka yerlerinde bu böreği çok güzel yapan mekanlar mevcut ancak “Ben böreğimi evde yaparım” diyenler için de tarifini vermesek olmaz. Sözü daha fazla uzatmayalım. İşte Adana böreği…
Adana yöresine ait lezzetli yüksük çorbasının mutfağınıza misafir olmasını ister misiniz? İçindeki mantıları ve nohutlarıyla oldukça doyurucu ve besleyici bir çorba olan yüksük çorbasını çocuklar da çok sevecek. Hazır mantı kullandığınız takdirde kısa süre içinde hazırlayıp servis edebileceğiniz yüksük çorbasının malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Afiyet olsun...