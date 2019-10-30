Türkiye'nin en yaşlısı... Hala meyve veriyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yöresel lezzetlerden olan höşmerim, hafif ve doyurucu olmasıyla beraber tatlı sevmeyen kişileri bile kendisine hayran bırakıyor. Peynir tatlısı olarak da bilinen höşmerim, fındık ve ceviz ile süslendiği zaman, ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Peki, höşmerim tatlısı nasıl yapılır? Höşmerim malzemeleri nelerdir? İşte, Balıkesir yöresine özel höşmerim tarifi ve püf noktaları.
Tuzlu kurabiye, her öğün tüketebilecek hamur işlerinden biri. İster sabah kahvaltılarında isterseniz de beş çaylarında tüketebileceğiniz tuzlu kurabiyeyi, içinde ne olduğunu bilmenin huzuruyla çocuklarınızın kahvaltı çantalarına da gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Peki, tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım tuzlu kurabiye tarifi…