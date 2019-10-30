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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
30 Ekim 2019 - 10:52,

Türkiye'nin en yaşlısı... Hala meyve veriyor

Kütahya’nın Kumarı Mahallesi’nde bulunan, 810 yıllık kestane ağacından Vali Ömer Toraman’ın da aralarında bulunduğu katılımcılar, ürün topladı. Ağacın hala meyve verdiğini belirten Toraman, "Kütahya, önemli kestane üretim merkezi. Sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız, her yıl yaklaşık 2 bin ton kestane üreterek, iç pazarda değerlendirip, ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi.

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Kütahya Valisi Toraman, Kumarı Mahallesi'nde bulunan ve 810 yıllık olan kestane ağacından hasat etkinliğine katıldı.

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'Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı' olarak bilinen ağaçtaki kestaneler, Vali Ömer Toraman ve Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile kent sakinleri tarafından toplandı.

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Ağacın dallarına çubukla vurularak, hasat gerçekleştirildi. Vali Toraman ve beraberindekiler, daha sonra ağacın çevresine düşen kestaneleri aldı.

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Kütahya'nın, orman ve ağaç çeşitleri bakımından en zengin illerden olduğunu belirten Vali Toraman, 810 yıllık kestane ağacının hala meyve verdiğini söyledi.

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Her yıl yaklaşık 2 bin ton kestane toplandığını kaydeden Toraman, şöyle konuştu:

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"Kütahya orman varlığı açısından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Toplam yüz ölçümümüzün yüzde 56'sını ormanlar teşkil ediyor. Kütahya'nın her bir bölgesinde çok çeşitliliğe sahip bu ormanlar. Karaçamdan, meşeden, kayından tutun bütün ağaç türlerini ihtiva ediyor. Aynı zamanda Kütahya, önemli bir kestane üretim merkezi. Sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız her yıl yaklaşık 2 bin ton kadar kestane üreterek, bunu iç pazarda değerlendirip, ekonomilerine katkı sağlıyorlar."

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Kestane ormanlarının bakımını ve korunmasını orman bölge müdürlüğü ve vatandaşların beraber yürüttüğünü belirten Toraman: "Böylece hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyorlar. Şu anda bulunduğumuz yerde bir anıt ağaç mevcuttur. Bu kestane anıt ağacı ve yaklaşık 810 yaşında daha etkileyişi Kütahya merkez Kumarı Mahallesi'nde. Bu 810 yaşındaki kestane ağacı hala meyve vermeye devam ediyor. Bugün hasat zamanı Kumarı Mahallesi'nde vatandaşlarımızla birlikte bu anıt kestane ağacımızda onların hasat sevincine ortak olmaya geldik. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için birlikte çaba göstermemiz gerekiyor." dedi.

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Kütahya Orman Bölge Müdürü Keskin ise bundan sonraki süreçte kestane tohumları ile kestane bal ormanı kurarak, ülke ekonomisi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

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