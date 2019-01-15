Türkiye'nin en sevilen lezzetleri belirlendi... Birinci sırada ne döner var ne kebap

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri bir Fransız tatlısı olan makaron. Lezzetiyle acıbadem kurabiyesine benzeyen makaron, renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de bu havalı tatlıyı evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, püf noktaları eşliğinde tarifimize hemen bir göz atın.
Türk mutfağının en meşakkatli tatlısı baklavaya alternatif arayanlar için enfes bir o kadar da pratik bir önerimiz var: Burma tatlısı. Hazır yufka ile yapabileceğiniz burma tatlısıyla hem aniden tutan tatlı krizlerini sona erdirebilir hem de misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Peki, hazır yufka ile burma tatlısı nasıl yapılır?