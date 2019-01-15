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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kaynak: TasteAtlas Çeviren: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
15 Ocak 2019 - 00:44,

Türkiye'nin en sevilen lezzetleri belirlendi... Birinci sırada ne döner var ne kebap

TasteAtlas, Türkiye’de mutlaka yenmesi gereken 100’den fazla lezzeti belirledi ve takipçilerinden dünyanın en iyi 100 yiyeceği listesine girmeyi hak eden lezzetlerimizi oylarıyla seçmelerini istedi. Şu ana kadar gelen oylarla oluşan listeye mutlaka bir göz atın...

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1/59

Dünyanın dört bir yanında geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılmasını amaçlayan içerik sitesi TasteAtlas (lezzet atlası), Türkiye’de mutlaka yenmesi gereken 100’den fazla yemeği belirledi ve takipçilerinden dünyanın en iyi 100 yiyeceği listesine girmeyi hak eden lezzetlerimizi oylarıyla seçmelerini istedi. Oylama halen devam ediyor. TasteAtlas’a girenler favori yemeklerine 5 üzerinden puan vererek dünyanın en iyileri arasına girmesini sağlayabiliyor. İşte TasteAtlas’ın listesinde yer alan lezzetler, özdeşleştirildikleri yöreler ve sitenin kullanıcılarından şimdiye kadar aldıkları puanlar…

2/59

Midye dolma – 5 üzerinden 5 yıldız (Tüm Türkiye)

3/59

Fırın sütlaç – 5 üzerinden 5 yıldız (Tüm Türkiye)

4/59

Gaziantep baklavası – 5 üzerinden 5 yıldız (Gaziantep)

5/59

Ekmek kadayıfı – 5 üzerinden 5 yıldız (Afyonkarahisar)

6/59

Maraş dondurması – 5 üzerinden 4,9 yıldız (Kahramanmaraş)

7/59

Aşure – 5 üzerinden 4,8 yıldız (Tüm Türkiye)

8/59

İnegöl köfte – 5 üzerinden 4,8 yıldız (İnegöl)

9/59

Mercimek çorbası – 5 üzerinden 4,7 yıldız (Tüm Türkiye)

10/59

Döner kebap – 5 üzerinden 4,7 yıldız (Bursa)

11/59

Ezogelin çorbası – 5 üzerinden 4,7 yıldız (Dokuzyol)

12/59

Köfte – 5 üzerinden 4,7 yıldız (Tüm Türkiye)

13/59

İşkembe çorbası – 5 üzerinden 4,7 yıldız (Tüm Türkiye)

14/59

Yuvalama çorbası – 5 üzerinden 4,7 yıldız (Gaziantep)

15/59

İskender kebap – 5 üzerinden 4,7 yıldız (Bursa)

16/59

Pide ekmeği – 5 üzerinden 4,7 yıldız (Tüm Türkiye)

17/59

Şiş kebap – 5 üzerinden 4,7 yıldız (Tüm Türkiye)

18/59

Hünkar beğendi – 5 üzerinden 4,7 yıldız (İstanbul)

19/59

Cacık – 5 üzerinden 4,7 yıldız (Tüm Türkiye)

20/59

Cağ kebabı – 5 üzerinden 4,7 yıldız (Erzurum)

21/59

Dolma – 5 üzerinden 4,6 yıldız (Tüm Türkiye)

22/59

Turşu – 5 üzerinden 4,6 yıldız (Tüm Türkiye)

23/59

Adana kebap – 5 üzerinden 4,6 yıldız (Adana)

24/59

Yayla çorbası – 5 üzerinden 4,6 yıldız (Tüm Türkiye)

25/59

Lahmacun – 5 üzerinden 4,5 yıldız (Tüm Türkiye)

26/59

Gözleme – 5 üzerinden 4,5 yıldız (Tüm Türkiye)

27/59

Domates çorbası – 5 üzerinden 4,4 yıldız (Tüm Türkiye)

28/59

Sucuk – 5 üzerinden 4,4 yıldız (Tüm Türkiye)

29/59

Börek – 5 üzerinden 4,4 yıldız (Tüm Türkiye)

30/59

Kebap – 5 üzerinden 4,4 yıldız (Tüm Türkiye)

31/59

Baklava – 5 üzerinden 4,3 yıldız (Tüm Türkiye)

32/59

Tavuk göğsü – 5 üzerinden 4,3 yıldız (Tüm Türkiye)

33/59

Mantı – 5 üzerinden 4,1 yıldız (Tüm Türkiye)

34/59

Tulumba tatlısı – 5 üzerinden 4,1 yıldız (Tüm Türkiye)

35/59

Simit – 5 üzerinden 3,9 yıldız (Tüm Türkiye)

36/59

Lokum – 5 üzerinden 3,6 yıldız (Tüm Türkiye)

37/59

Katmer – Henüz puanı yok (Gaziantep)
Perde pilavı – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Kazandibi – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Su böreği – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

38/59

Midye tava – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Ayva tatlısı – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Tutmaç çorbası – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Çiğ köfte – Henüz puanı yok (Şanlıurfa)

39/59

Düğün çorbası – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Tarhana çorbası – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Sarma – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Muhallebi – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

40/59

Güllaç – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Kuzu kelle – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Nokul – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Fıstıklı sarma – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

41/59

Yufka – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Bulgur pilavı – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Bal kaymak – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Boyoz – Henüz puanı yok (İzmir)

42/59

Çöp şiş – Henüz puanı yok (Selçuk)
Toyga – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Kısır – Henüz puanı yok (Mersin)
Alinazik kebabı – Henüz puanı yok (Gaziantep)

43/59

Kuru fasulye – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Şakşuka – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Etli ekmek – Henüz puanı yok (Konya)
Kumpir – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

44/59

Yumurtalı pide – Henüz puanı yok (Kayseri)
Kabak dolması – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Şiş tavuk – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Acılı ezme – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

45/59

Bazlama – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
İç pilav – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Sigara böreği – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Menemen – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

46/59

Keşkek – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Açma – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Ramazan pidesi – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Tantuni – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

47/59

Lokma – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Şekerpare – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Macun – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Burma kadayıf – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

48/59

Şöbiyet – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Haydari – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Bülbül yuvası – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Sütlü Nuriye – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

49/59

Mısır ekmeği – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Haşlama – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Tombik – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Kestaneli baklava – Henüz puanı yok (Bursa)

50/59

Kuymak – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Kumru – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Kabak mücveri – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Mercimek köftesi – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

51/59

Kol böreği – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
İslim kebabı – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Kuzu kapama – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
İzmir köfte – Henüz puanı yok (İzmir)

52/59

Kadınbudu köfte – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Biber dolması – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Karnıyarık – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Çerkez tavuğu – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

53/59

İmam bayıldı – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Sulu köfte – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Kapuska – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Türlü – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

54/59

Arnavut ciğeri – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Patlıcan dolması – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Hoşaf – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Pestil – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

55/59

İrmik helvası – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
İncir uyutması – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Keşkül – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Supangle – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

56/59

Kabak tatlısı – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Kaymaklı kayısı – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Cezerye – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Vişneli baklava – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

57/59

Kalburabastı – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Höşmerim – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Kemalpaşa – Henüz puanı yok (Kemalpaşa Mahallesi)
Zerde – Henüz puanı yok (Konya)

58/59

Kandil simidi – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Hamsili pilav – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Çılbır – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Kaygana – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

59/59

Patlıcan salatası – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)
Semizotu salatası – Henüz puanı yok (Tüm Türkiye)

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