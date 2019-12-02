Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'nin en güneyi Mersin'den lezzet deposu yemek tarifleri
Türkiye'nin iklimiyle, insanıyla en sıcak şehirlerinden biridir Mersin. Üstelik mutfağı da bin bir çeşit nefis yemeğe ev sahipliği yapar. Peki Mersin'in en güzel yemeklerinin neler olduğunu biliyor musunuz? İşte tatlısıyla tuzlusuyla Mersin mutfağı denince ilk akla gelen yemekler...
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Peynirli sıkma tarifi
Mersin mutfağının en favori atıştırmalıklarından biri olan peynirli sıkma sizin de kahvaltılarınızın ve 5 çaylarınızın vazgeçilmezi olacak. Kolayca hazırlanan hamurunun, lor peynirle birleşmesiyle ortaya çıkan bu çok pratik ve eşsiz lezzeti siz de denemek isterseniz peynirli sıkma tarifi bütün detaylarıyla hemen aşağıda… Yanında sıcacık çayla enfes olacağını garanti edebiliriz. Şimdiden afiyet olsun...
Mersin’in dillere destan yemeği tantuni aslında bir sokak lezzeti ama evde de pratik bir şekilde yapılabilecek sokak lezzetlerinden. Siz de ev yemeğini her şeyin üzerinde tutuyor ancak sokak lezzetlerinin keyfinden de vazgeçemiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey evde tantuni hazırlamak olabilir. İşte kendi mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de lezzetli tantuni tarifi…
Kerebiç, Mersin denince ilk akla gelen lezzetlerin başında yer alır. Özellikle ramazan sofralarında mutlaka yer alması gereken kerebiçin yapılışını herkes bilmez ancak yiyen lezzetine de doyamaz. Çöven otundan elde edilen köpüğüyle de benzersiz bir tatlı olan kerebiçi mutlaka siz de denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun!
Akdeniz bölgesinin özellikle de Mersin mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir cezerye. Adını Arapça havuç anlamına gelen “cezer” kelimesinden alan cezerye, içindeki bol miktarda baharatıyla da hem sağlık hem de lezzet deposu. Kuruyemişçilerden alabileceğiniz cezeryeyi evde yapmak isterseniz tarifi hemen aşağıda… İşte “Cezerye nasıl yapılır?” diyenler için cezerye tarifi…
Dövme pilavını duymuşsunuzdur. Bu lezzeti dillere destan yemeğimiz Mersin mutfağına özel bir pilav ama bu pilav pirinçten değil buğday ve nohuttan yapılıyor. Yapılışı da oldukça kolay. Tüm malzemeleri haşlayıp servis tabağına alıyorsunuz ve etleri de üstüne ekliyorsunuz. "Akşama ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız bu tarifimiz size yardımcı olabilir. Şimdiden afiyet olsun.
Patlıcan gömme, bir çok farklı isimle de karşımıza çıkan bir lezzet. İçine farklı malzemelerde koyarak damak zevkinize göre tatlar ortaya çıkarabilirsiniz. Yapımı da oldukça basit. Patlıcanları közleyip doğruyorsunuz ve diğer malzemeleri ekleyip, sosu ile son dokunuşu yaparak servis ediyorsunuz. Şimdiden afiyet olsun...
Susamlı köfte Mersin yöresine ait bir atıştırmalıktır. Adının köfte olduğuna bakmayın, içinde et yok onun yerine susam var. Yapımı mercimek köftesine benzese de malzemeler arasında bulunan susam, bu yemeğin tadını farklı yerlere götürüyor. Avantajı ise pişirme gibi bir derdinizin olmaması. Farklı tatlar peşindeyseniz bu tarifimizi denemelisiniz. İşte susamlı köfte tarifi...
Domates reçelini ilk duyduğunuzda farklı gelebilir. Fakat, Mersin mutfağında yapılan bu reçel diğerlerine göre daha pratik. Kahvaltı sofralarınıza farklı bir tat katmak isterseniz evde de kolayca deneyebilirsiniz. Sofralarınızı renklendirecek domates reçelinin tarifini aşağıya ekliyoruz. Şimdiden afiyet olsun...
Batırık, Mersin, Konya, Karaman gibi birçok yörede karşımıza çıkan bir lezzet. Soğuk bir çorba ya da sulu bir salata olarak tanımlayabileceğimiz batırık için ihtiyacınız olan malzemeler kısıra benzese de ortaya çıkan lezzet çok daha farklı oluyor. Siz de yaz aylarında bu serin lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz batırık tarifimiz huzurlarınızda.