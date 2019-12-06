Türkiye'nin en doğusu Van'dan tadına doyum olmayan lezzetler getirdik size

Patates mıhlası tarifi Hep aynı kahvaltıyı yapmaktan sıkıldıysanız size lezzetli bir önerimiz var. Patates mıhlası Van'da sıklıkla yapılan doyurucu bir yemek. Sadece kahvaltıda değil günün her saati yiyebileceğiniz patates mıhlasının yapılışı da sizi yormayacak cinsten. Sadece patatesi soğanla kavurup üstüne yumurta kırıyorsunuz. 2 öğünü de aradan çıkarmak isteyenler için birebir. Afiyet olsun...