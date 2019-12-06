Türkiye'nin en doğusu Van'dan tadına doyum olmayan lezzetler getirdik size
Türkiye'nin en doğu sınırında bulunan Van, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfağıyla da çok seviliyor. Dünyada Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş dev kahvaltısıyla da tanınan Van'ın mutfağında hamur işleri ve ot yemekleri özel bir yer tutuyor. Sizin için Van mutfağının en nadide tariflerini derledik. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...
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Balkabağı sarması tarifi
Balkabağı sarması, Van’dan Bitlis’e Doğu Anadolu coğrafyasında sofraları süsleyen, güzeller güzeli bir sonbahar yemeği. Tıpkı diğer sarma ve dolmalar gibi balkabağı sarması da istenirse etli istenirse de zeytinyağlı olarak hazırlanabilir. Biz bu kez orijinal tarife sadık kalarak etli bir balkabağı sarması tarifi hazırladık. Özellikle yoğurtla birlikte servis ettiğinizde çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun…
Baklava sevmeyen herhalde yoktur. Birçok yörenin mutfağında oraya has farklı baklavalar vardır. Bu tarifimizde anlattığımız baklava da Van'a özgü bir tatlı. Özel günlerde sofralarınızda yer verebileceğiniz ya da misafirlerinize ikram edebileceğiniz baklavayı bol yapmanızı tavsiye ediyoruz, çünkü göz açıp kapayana kadar bitecektir. Yapımı biraz ustalık gerektirse de tarifimizdeki aşamaları uygulayarak çok zorlanmadan baklavanızı yapabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık...
Acem köftesi Van mutfağına özgü bir lezzet. Yapılışı size yabancı gelmeyebilir çünkü Türkiye'nin dört bir yanında yapılan klasik sulu köfteye fazlasıyla benziyor. Tek başına da doyurucu özelliğe sahip Acem köftesini hemen denemelisiniz. İşte Acem köftesinin malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Etli bostaniye köfte, yapılışı mücvere benzeyen bir yemek. Tek farklı kabak yerine etle yapılıyor olması. Van mutfağına ait bu yemeği, ister aperatif olarak isterseniz de yanına yapacağınız salatayla ana yemek olarak servis edebilirsiniz. İşte etli bostaniye köftenin malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Çörek bir çoğumuzun sevdiği ve çayın yanında harika giden lezzetlerin başında gelir. Bu çörek adından da anlaşıldığı gibi Van usulünce yapıldı. Yapımı biraz zahmetli olsa çok bereketli olduğundan ve uzun süre bayatlamadığından emeğinizin karşılığını alabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.
Ekşili adını, içinde ekşi erik pestili olmasından alıyor. Et, yumurta ve ekşinin buluşması biraz garip gelebilir ama farklı tatlar arıyorsanız Van mutfağına ait bu tarif tam size göre. Bütün bu malzemelerin bir tencerede piştiği yemek sizi pek de yormayacak. Şimdiden kolay gelsin.
Kavut Van mutfağına ait çok pratik ve hafif bir tatlıdır. Canınız tatlı bir şeyler çektiyse 10 dakikada hazırlayıp yiyebilirsiniz. Yapmanız gereken unu yağ ile kavurup servis edeceğiniz zamanda üstüne damak zevkinize göre pekmez ya da bal gezdirmek. Şimdiden afiyet olsun.
Kurut, yoğurttan ya da yayık altı ayranından yapılan ve uzun süre saklanabilen fermente bir süt ürünüdür. Özellikle kış aylarında pek çok yemeğin yapımında kullanılmaktadır. Soğuklar kapıdayken sıcak bir çorbaya kimsenin hayır diyebileceğini sanmıyoruz. O yüzden Van yöresine ait kurut çorbasının tarifini sizler için paylaştık. Afiyet, şifa olsun...
Kürt köftesi yemek yapmaya üşenenler için güzel bir seçenek olabilir çünkü yapımı oldukça basit. Bulgurları ıslatıp un ve yumurtayla hamur haline getirip suda haşlıyorsunuz. Üstüne yoğurtlu salçalı sosunu da döktüğünüzde servise hazır hale geliyor. Evde olabilecek malzemelerle hazırlanan Kürt köftesinin Van mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Hep aynı kahvaltıyı yapmaktan sıkıldıysanız size lezzetli bir önerimiz var. Patates mıhlası Van'da sıklıkla yapılan doyurucu bir yemek. Sadece kahvaltıda değil günün her saati yiyebileceğiniz patates mıhlasının yapılışı da sizi yormayacak cinsten. Sadece patatesi soğanla kavurup üstüne yumurta kırıyorsunuz. 2 öğünü de aradan çıkarmak isteyenler için birebir. Afiyet olsun...
İsminin Van pastası olduğuna bakmayın. Düşündüğünüz gibi krem şantili yada meyveli bir pasta değil kendisi. Yapımı oldukça basit, aynı sade keke benziyor. İstediğiniz malzemelerle zenginleştirebileceğiniz Van pastası, çayın yanında vazgeçemediğiniz lezzetlerden biri haline gelebilir. Şimdiden afiyet olsun...
Havalar iyice soğumaya başlamışken şöyle sıcak bir çorbanın adı bile içimizi ısıtmaya yetebiliyor. Siz de aynı fikirdeyseniz Van'ın meşhur virik çorbasına bir göz atmalısınız. Yapımı sizi yormayan bu çorba içindeki bakliyatlarla da tam bir protein deposu. "Akşama ne çorbası yapsam?" diye düşünüyorsanız başlangıç olarak güzel bir tercih olabilir. Şimdiden afiyet olsun.
Keledoş, Van mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet. Geçmişi 1800 yıl öncesine dayanan coğrafi işaret tescilli keledoşu yemek için kalkıp Van’a giden var. Ancak siz bu yolculuğu yapmak istemiyorsanız gündelik malzemelerle evde de keledoş yapabilirsiniz. İşte pazısıyla etiyle nefis keledoş tarifi…
Van kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti, murtuğa. Onun için un ve tereyağının, yumurtayla enfes buluşması diyebiliriz. Bu çok lezzetli ve oldukça kolay hazırlanan yöresel kahvaltılığı denemek isterseniz, murtuğa tarifimiz hemen aşağıda… Arzu ederseniz yemeden önce üzerine bal ve ceviz de serpebilirsiniz.
"Akşama ne yemek pişirsem?" diye düşünüyorsanız tam size göre bir tarifimiz var. İçinde hem et hem de bakliyat oluşuyla oldukça doyurucu olan bulgur aşı Van mutfağına ait bir yemek. Evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle yapılıyor olması ve sizi çok da yormaması bu yemeği denemeniz için başlıca sebeplerden. Şimdiden afiyet olsun.