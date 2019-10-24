Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesinde hasat zamanı!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Fransız asıllı beyaz bir yemek sosu olan beşamel sos, Türk mutfağında da sıklıkla kullanılıyor. Özellikle lazanya ve makarna gibi hamur işlerinde kullanılan beşamel sos, başka sosların ekleneceği zaman ilk basamak olarak sürülmektedir. Peki, beşamel sos hangi malzemelerle, nasıl yapılıyor?
Patlıcan, soğan, sarımsak… Özellikle kebaplara eklenen bu tür sebzeler, kebap yapılmadan önce terletme işleminden geçiriliyor. Peki terletme ne demek? Patlıcan terletme nasıl yapılır…
Doğanın sunduğu görsel şöleninin peşine düşmenin şu sıralar tam zamanı. Özellikle metrelerce yükseklikten dökülen şelaleler görülmeye değer. Bu hafta sonu ailecek kafanızı dinleyerek zaman geçirmek istiyorsanız bu liste tam size göre…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Suriye’deki kaotik durum uzunca bir süredir asıl niyetleri gizlemenin örtüsü olarak kullanılıyordu. Bu teröristlere ev sahipliği yapan Amerikan senatosundaki insanları görüyoruz. Ne zamandan beri bu teröristlerle dost oldunuz? Artık bu oyun bitti" dedi.