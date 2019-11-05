Türkiye'nin en büyük şehri Konya'nın en güzel yemekleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için zahmetli ancak lezzetli bir önerimiz var: Tavuklu tokmak köftesi. Tıpkı geleneksel lezzet keşkek gibi döverek yapılan tavuklu tokmak köftesinin püf noktası baharatlarla harmanlanan harcında gizli. Peki, tavuklu tokmak köftesi nasıl yapılır? İşte, adım adım tavuklu tokmak köftesi tarifi…
İstanbul ve Tekirdağ’da ıspanak yiyen çok sayıda kişi zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine Doç. Dr. Seda Genç, sebze ve meyveleri doğru yıkamanın önemli olduğunu söyledi. Genç, ürünlerin, tarımsal verimliliği artırmak için kullanılan, kimyasal içerikli zirai mücadele ilaçlarından arındırılması gerektiğini belirtti.