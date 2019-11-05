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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
05 Kasım 2019 - 14:48,

Türkiye'nin en büyük şehri Konya'nın en güzel yemekleri

Türkiye'nin yüzölçümü itibarıyla en büyük şehri olan Konya, lezzetleriyle de öne çıkıyor. Bamya çorbası ya da etli ekmek gibi çok bilinen yemeklerinin yanı sıra batırık veya Mevlana böreği gibi daha yerel tatlarıyla da dikkat çeken Konya'nın yemeklerinin en güzellerini sizin için derledik. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz Konya yemeklerimiz aşağıda...

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1Çebiç tarifi

Çebiç tarifi

Konya'nın en özel lezzetlerinden biri olan çebiçten bahsetmeden olmaz. Eskiden bir evde çebiç yapılacaksa o eve sabahtan gidilirmiş. Kuzu ciğeri ızgarada pişirilip kahvaltıda, tandırda pişen kuzu eti de bulgur pilavıyla birlikte öğlen servis edilirmiş. Konyalılar, çebiçin eylül ayında daha lezzetli olduğu kanısındalar. Çünkü bu dönemdeki kuzu tam anlamıyla olgunlaştığı için yemeğe ayrı bir lezzet katarmış. Et sevenlerin bayılacağı bu tarifi siz de denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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2Etli ekmek tarifi

Etli ekmek tarifi

Konya’nın meşhur lezzeti etli ekmek sadece taş fırınlarında mı yapılır sanıyorsunuz? Size vereceğimiz tarif ile evdeki fırınınızda sıcak ve lezzetli etli ekmekler yapabilir “Akşam yemeğine ne pişirsem?” derdinden kolayca kurtulabilirsiniz. İşte evde etli ekmek yapılışı…

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3Mevlana böreği tarifi

Mevlana böreği tarifi

Konya'ya özgü bir lezzet olan Mevlana böreği incecik açılan hamurların istediğiniz harçla hazırlanması ve üçgen şeklinde katlanarak fırında pişirilmesiyle oluşur. Çıtır çıtır oluşuyla bu böreği piştikten sonra hemen yemek isteyeceksiniz. Misafirleriniz için çayın yanında güzel gidebilecek bir tarif olan Mevlana böreğini hemen denemelisiniz.

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4Sac arası tarifi

Sac arası tarifi

Sac arası Konya denince ilk akla gelen yöresel lezzetlerden. Özellikle şerbetli tatlı sevenlerin favorilerinden biri olan sac arası tatlısı evde de yapılabilir. Nasıl mı? Tabii ki Hürriyet Lezizz tarifiyle. İşte evde sac arası yapmak isteyenler için tarifimiz…

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5Fırın kebabı tarifi

Fırın kebabı tarifi

Fırın kebabı, kökeni Selçuklulara kadar uzanan bir yemektir. Selçuklu zamanında Konya’nın mahalle aralarında küçük fırınların, bakır leğenlerde etleri pişirmesiyle günümüze kadar gelmiş bir lezzettir. Sıcacık pidenin üzerine nar gibi kızarmış koyun veya kuzu etinin eklenmesi ile yapılan fırın kebabına, közlenmiş biber ve domates eklendiğinde tadından yenmez bir yemek halini alı. Yapımı oldukça basit olan bu yemeği evde denemek isterseniz tarifini sizin için hazırladık. Şimdiden kolay gelsin.

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6Arabaşı çorbası tarifi

Arabaşı çorbası tarifi

Arabaşı kış sezonunun en çok konuşulan yemeği olabilir. Sosyal medyada paylaşılan videolar sayesinde bir fenomen haline gelen arabaşı çorbası, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat gibi İç Anadolu mutfaklarına ait yöresel bir lezzet. Hamuruyla birlikte içilen ve tarifi çok merak edilen arabaşı çorbasının tüm detayları aşağıda.

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7Bamya çorbası tarifi

Bamya çorbası tarifi

Kuru bamyayla yapılan bamya çorbası, Konya yöresine ait nefis bir tarif... İçindeki etiyle oldukça da doyurucu olan bamya çorbası yöresel lezzetlerden hoşlananların vazgeçilmezleri arasına girmeye aday. Sizin için bamya çorbasının tarifini derledik, mutlaka bir göz atın. Afiyet olsun...

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8Batırık tarifi

Batırık tarifi

Batırık, Mersin, Konya, Karaman gibi birçok yörede karşımıza çıkan bir lezzet. Soğuk bir çorba ya da sulu bir salata olarak tanımlayabileceğimiz batırık için ihtiyacınız olan malzemeler kısıra benzese de ortaya çıkan lezzet çok daha farklı oluyor. Siz de yaz aylarında bu serin lezzeti sofranızda misafir etmek isterseniz batırık tarifimiz huzurlarınızda.

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9Dilber dudağı tarifi

Dilber dudağı tarifi

Genelde bayram, misafir ziyareti gibi zamanlarda ikram edilen dilber dudağı baklava kadar ağır olmayışıyla çok sevilen bir tatlı... Konya da sıklıkla görebileceğiniz bu tatlıyı yerinde yeme şansınız yoksa siz de evinizde yapabilirsiniz. Üstelik yapımı zahmetsiz ve sizi yormayacak cinsten... Yağlı bir hamurdan bezeler elde edip içine ceviz koyuyor ve üstüne tereyağı döküp fırına veriyorsunuz. İşte bu kadar basit... Şimdiden afiyet olsun.

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10Höşmerim tatlısı tarifi

Höşmerim tatlısı tarifi

Höşmerim tatlısını bilmeyeniniz yoktur. Birçok yörede yapılır ama Konya'ya gittiğinizde kesinlikle yemeniz gereken bir tatlıdır. Zaten Konya'daysanız akşamları yemekten yaklaşık bir saat sonra tatlı bir şeyler istediğinizde höşmerim önünüze gelecektir. Üstelik Konya'daki restoranların neredeyse tamamında tatlı menülerinin vazgeçilmezidir. Siz de bu tatlıyı bir Konyalı gibi iyi yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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11Tirit kebabı tarifi

Tirit kebabı tarifi

Sizi "Akşama ne pişirsem" derdinden kurtaracak harika bir tarifimiz var. Başta Konya olmak üzere, Türkiye’nin birçok yöresinde sofralarda yerini alan tirit kebabını evinizde yapmak hiç de zor değil. Etleri pişirip kızarttığınız ekmeklerin üzerine koyun. Sarımsaklı yoğurt ve soğanları da üzerine gezdirip maydanoz yapraklarıyla son dokunuşu yapın. İşte bu kadar kolay. Şimdiden afiyet olsun.

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12Su böreği tarifi

Su böreği tarifi

Su böreğini sevmeyen yoktur. Bir de el açması su böreği olursa ve ustasının elinden çıkarsa tadından yenmez hale gelir. Kahvaltıda sıcak çay eşliğinde harika gidecek olan su böreğini bir de Konya usulü denemenizi tavsiye ederiz. Harcında peynir yerine kıyma olan bu tarifin yapımı biraz zahmetli olsa da yediğinizde uğraştığınıza değdiğini anlayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.

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Tavuklu tokmak köftesi nasıl yapılır? Tavuklu tokmak köftesi tarifi

Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için zahmetli ancak lezzetli bir önerimiz var: Tavuklu tokmak köftesi. Tıpkı geleneksel lezzet keşkek gibi döverek yapılan tavuklu tokmak köftesinin püf noktası baharatlarla harmanlanan harcında gizli. Peki, tavuklu tokmak köftesi nasıl yapılır? İşte, adım adım tavuklu tokmak köftesi tarifi…

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Sirkeyle yıkadığınızda temizlendiğini sanıyorsunuz ama...

İstanbul ve Tekirdağ’da ıspanak yiyen çok sayıda kişi zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine Doç. Dr. Seda Genç, sebze ve meyveleri doğru yıkamanın önemli olduğunu söyledi. Genç, ürünlerin, tarımsal verimliliği artırmak için kullanılan, kimyasal içerikli zirai mücadele ilaçlarından arındırılması gerektiğini belirtti.

Haber: DHA Fotoğraf: Alamy /

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