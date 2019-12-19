Türkiye'nin en acı biberini yiyebilmek için yarıştılar

"Birçok bakanlıkla da çalışıyorum ama Kahramanmaraş'ta çok şaşırdım. Gerçekten azıcık kabahatlisiniz çünkü kendinizi hiç tanıtmamışsınız. Bugün ben hepinizden daha çok Kahramanmaraşlıyım, bunu çok ciddi söylüyorum. Kahramanmaraş için çok sağlam çalışacağım, dersimize çok çalışıp geldik. Sizin satıp pazarlayamadığınız muhteşem zenginliklerinizi, lezzetli ve şifalı olarak yarından itibaren bütün ana haber bültenlerine taşıyacağız. Öncelikle burada olmama vesile olan Pınar Erez'e ve Nazlı Ceylan Balduk Kurtul'a teşekkür ediyorum."