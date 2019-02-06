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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Fotoğraflar: Alamy ve Instagram
06 Şubat 2019 - 00:30,

Türkiye'nin dört bir yanından çorbası nefis adresler

Sizin için Türkiye’nin dört bir yanından çorbasıyla ünlü mekanları seçtik. Soğuk günler için bu adresleri bir kenara kaydedin…

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Çorba denince, Türkiye’nin neresinde olursak olalım akan sular durur. Özellikle soğuk kış günlerinde hem içimizi ısıtmasıyla hem de içeriğindeki vitamin ve minerallerle bizi hastalıklara karşı korumasıyla çorba vazgeçilmezdir. Sizin için Türkiye’nin dört bir yanından çorbasıyla ünlü mekanları seçtik. Böyle soğuk günler için bu adresleri bir kenara kaydedin…

2/16Çiya – İstanbul

Çiya – İstanbul

Kadıköy’ün markası haline gelmiş mekanlardan biri olan Çiya’da Anadolu’nun çeşit çeşit lezzetini bulmak mümkün. Ezogelin, kelle paça gibi daha yaygın lezzetlerin yanı sıra şıkık çorbası, yılanotu çorbası gibi daha farklı yemekleri de yakalama şansınız var.

3/16Hünkar - İstanbul

Hünkar - İstanbul

Nişantaşı’nın geleneksel Türk yemekleri konusunda kalitesini ispatlamış olan mekanlarından Hünkar, mercimek ve paça çorbası ile çok beğenilen çorba çeşitlerine imza atmayı başarıyor.

4/16Çorbacı İsmet Usta - İzmir

Çorbacı İsmet Usta - İzmir

Çorbacı İsmet Usta İzmir’in en popüler çorbacılarından biri. 1950 yılından beri kalitesini devam ettiren mekanda 20’nin üzerinde çorba çeşidi bulunuyor. İşkembe çorbası ise İsmet Usta’nın en sevileni.

5/16Shorba - İstanbul

Shorba - İstanbul

Ataşehir’de bulunan Shorba, dünya mutfağından lezzetler sunuyor. Özel çorbalarının arasında lebeniye, dil, acılı ekşili, Macar gulaş ve kelle paça gibi seçeneklerin bulunduğu mekan, Fransız soğan çorbası ile de haklı bir üne sahip. Çorbanızı ekmeğin içinde içebilme keyfi ise bambaşka...

6/16Şen Ocak Çorba - Adana

Şen Ocak Çorba - Adana

İster mercimek çorbası ister tavuk çorbası isterseniz de başka yerde bulamayacağınız tavuklu mercimek çorbası... Bol kırmızı biber ve taze soğanla hem çok farklı hem de çok lezzetli…

7/16Beykoz - Ankara

Beykoz - Ankara

Ankara’da iki yerde şubesi olan Beykoz, Ankaralıların çorbalarına doyamadığı adreslerden. İşkembe, tuzlama, kelle paça ve mercimek çorbaları ile öne çıkan Beykoz’da günün her saati çorba servisi bulunuyor.

8/16Lale İşkembecisi – İstanbul

Lale İşkembecisi – İstanbul

Pek çok ünlü müdavimi olan Lale İşkembecisi, gurmelerin de favorisi. Kuzu paça, işkembe, şırdan tuzlama, beyin çorbası ve mercimek çorbası gibi harika lezzetleri bulunan Lale İşkembecisi, çorba severlerin gözdesi.

9/16Metanet Lokantası - Gaziantep

Metanet Lokantası - Gaziantep

Gaziantep’te Osmanlı mutfağından lezzetler sunan Metanet, mercimek çorbası, paça ve özel beyranı ile şehre gelenlerin en sık uğradığı restoranlar arasında bulunuyor. Koyun etinin 14 saat pişirilmesiyle hazırlanan beyranın özellikle kahvaltıda içildiğini de hatırlatalım…

10/16Zemzem Çorbacı - Konya

Zemzem Çorbacı - Konya

Mönüde işkembe, bamya, ezogelin ve kelle paça gibi 15 farklı çorba çeşidi var. Spesiyali ise arabaşı çorbasını andıran, 14 farklı baharat ve zemzem suyuyla yapılan zemzem çorbası.

11/16Lades Restaurant - İstanbul

Lades Restaurant - İstanbul

Beyoğlu’nda bulunan Lades, düğün çorbası, et suyu çorbası ve domatesli pirinç çorbası ile ünlü. Lades ev yemekleri ile de adından söz ettiriyor.

12/16Paçacı Mahmut Usta - İstanbul

Paçacı Mahmut Usta - İstanbul

Her gün çeşit çeşit ev yemekleri servis eden Paçacı Mahmut Usta’nın paça çorbasını içmeden dönmeyin. Balıkesir’den gelen kuzular manda yoğurduyla terbiye edilerek hazırlanıyor. Çorbanın terbiyesini hazırlamak bile 4 saat sürüyor. İşkembe, ezogelin ve mercimek diğer çorbalar.

13/167 Mehmet - Antalya

7 Mehmet - Antalya

Kıyma, kuşbaşı et, hamur ve bol baharatla hazırlanan kulaklı çorbayı pazar günleri tadabilirsiniz. 7 Mehmet’in bu çorbası gurmelerin de favorisi fakat diğer çorbalarını da yabana atmayın.

14/16So Up - İstanbul

So Up - İstanbul

Balkabağı çorbasından Fransız soğan çorbasına kadar 30’dan fazla çeşit çorba servis ediyorlar. Trabzon karalahana çorbası, aşotu buğday çorbası, minestrone çorbası, fındıklı brokoli çorbası gibi daha önce pek karşılaşmadığınız çorbaları burada bulabilirsiniz.

15/16Cemo - Konya

Cemo - Konya

Etli ekmek ve ızgara türleri ile meşhur olan Cemo’nun, Konya’da üç şubesi var. Bamya ve yayla çorbası ile hatırı sayılır bir müdavimi bulunan mekan Konya’nın çorba konusunda değişmez adreslerinden.

16/16Kahve6 - İstanbul

Kahve6 - İstanbul

Cihangir’de bulunan Kahve6, sebzeli organik tavuk çorbası ve günün çorbası ile değişik alternatifler arayanların çorba adresleri arasında.

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