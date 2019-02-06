Türkiye'nin dört bir yanından çorbası nefis adresler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kızılcık şekeri gibi isimlerle de anılan kırmızı renkli bir şeker kullanılarak hazırlanan lohusa şerbeti, günümüzde de devam eden bir gelenek. Kadınların ağrılarını azaltan lohusa şerbeti, aynı zamanda bebeği görmeye ve anneyi ziyaret etmeye gelenlere ikram ediliyor. Peki, lohusa şerbeti nasıl yapılıyor?
Tavuğun en proteinli bölümü olan tavuk göğsü, kuru oluyor gerekçesiyle hak ettiği değeri görmüyor. Ancak birkaç ilaveyle tavuk göğsünden ağız sulandıran tabaklar ortaya çıkarabilirsiniz. Peki, nasıl? İşte, tavuk göğsünün en lezzetleri hallerinden biri: Jambonlu peynirli fırın tavuk tarifi...