Türkiye'nin dört bir yanından bu şehrimize akın ediyorlar... Sebebi ise...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriTürkiye'nin dört bir yanından bu şehrimize akın ediyorlar... Sebebi ise...
GeriYemek Kültürü Türkiye'nin dört bir yanından bu şehrimize akın ediyorlar... Sebebi ise...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
24 Haziran 2019 - 11:54,

Türkiye'nin dört bir yanından bu şehrimize akın ediyorlar... Sebebi ise...

Türkiye'nin dört bir yanından turistler, keçi sütü ve salebin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan, Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar birçok ülkeye ihraç edilen Maraş dondurmasını tatmak için kente geliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/12

Türkiye'nin dört bir yanından turistler, keçi sütü ve salebin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan, Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar birçok ülkeye ihraç edilen Maraş dondurmasını tatmak için Kahramanmaraş'a akın ediyor.

2/12

Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurması, benzersiz lezzeti ve aroması, parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta niteliklerini uzun süre korumasıyla diğerlerinden farklılaşıyor.

3/12

Kahramanmaraş'ın adıyla özdeşleşerek adeta sembolü haline gelen bu dondurma, ham maddelerinin yanı sıra yapımındaki ustalıkla öne çıkıyor.

4/12

Türkiye'nin farklı kentlerinden vatandaşlar da ünü dünyaya yayılan dondurmayı yemek için Kahramanmaraş'a geliyor.

5/12

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Dondurmacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maraş dondurmasının Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar birçok ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

6/12

Maraş dondurmasını tatmak isteyen turistlerin kente adeta akın ettiğini vurgulayan Kanbur, şöyle konuştu:

7/12

"Dondurma şehrine dondurma yemeye geliyorlar. Yaz dönemi nedeniyle dondurma satışları arttı. Tabii her dondurma, dondurma değildir. Dondurma için şehrimize gelen turistlere en iyi şekilde hizmet etmek ve kenti tanıtmak boynumuzun borcu. Turistlerin güzel bir Kahramanmaraş imajıyla kentten dönmeleri de bizleri sevindiriyor."

8/12

Dondurmacı bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu anlatan Kanbur, "Dünyaya Kahramanmaraş'ın adını dondurmayla duyurma sevdamız hiçbir zaman bitmeyecek" ifadesini kullandı.

9/12

Malatya'dan gelen Bahadır Ayvaz ise keçi sütüyle yapılan dondurmanın farkını hissettiklerini belirterek, "Dondurmanın lezzetini tatmak için Kahramanmaraş'a gelmeye değer. Damak lezzetini düşünen biri mutlaka gelmeli" dedi.

10/12

Ziyaretçilerden Melek Bozfırat ise Gaziantep'te baklavayı tattıktan sonra Kahramanmaraş'a dondurma yemeye geldiklerini ve çok beğendiklerini söyledi.

11/12

Adıyaman'dan gelen Meral Saföz de "Buraya gezmeye gelmişken dondurma yemeden gitmek olmazdı. Giderken sipariş dondurmalarımızı alıyoruz. Tadı çok güzel ve serinletici. Maraş dondurmasını yediğimizde rahatsız olmuyoruz, boğazımız şişmiyor" diye konuştu. İstanbul'dan Samiye Türkoğlu da özellikle dondurma yemeye geldiklerini, keçi sütünün dondurmayı güzelleştirdiğini kaydetti.

12/12

Tur rehberi Zübeyir Yılmaz da yaptıkları GAP turunun sonunda dondurması için Kahramanmaraş'a uğradıklarını belirtti. Yılmaz, "Dondurma yemeden geçemedik. Dondurmanın doğuş noktası Maraş'ta bu lezzeti tattık. Tur yapan bütün gruplar gelip dondurma yesin çünkü taş yerinde ağırdır" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Şekerlenmeyen, tane tane reçellerin sırrını açıklıyoruz

Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın tat kaynağı. Kimi zaman ekmeğin üzerine sürülen, kimi zaman kreple yenen ya da tatlı tariflerine malzeme olan reçelleri her mevsim yapmak mümkün. Ancak özellikle yaz aylarında çilek, vişne, kayısı, incir, üzüm, karpuz gibi meyvelerin bollaşmasıyla mutfaklardan da tatlı tatlı kokular gelmeye başlıyor. Peki iyi bir reçel yapmak için nelere dikkat edilmeli? Reçelin rengini, lezzetini, kıvamını uzun süre koruması, şekerlenmemesi için neler yapılmalı? İşte reçel yapmak isteyenler için başlangıç seviyesinden ileri seviyeye birkaç püf noktası…

Fotoğraf: Ingimage /
Lezizz Öneriler

Hindistan cevizi sütü nasıl yapılır? Hindistan cevizi sütünün tarifi ve püf noktaları

Hindistan cevizi sütü aroması ve tadıyla, birçok farklı tarife lezzet katan bir malzeme. İçeriğinde bol miktarda doymuş ve doymamış yağ asitleri ile E vitamini, K vitamini, demir gibi mineraller bulunan Hindistan cevizi sütünü marketlerden alabileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Bunun için iki farklı yol bulunuyor. Evde Hindistan cevizi sütü yapmanın yollarını ve bu yöntemlerin avantajlarını ve dezavantajlarını sizin için araştırdık. Hindistan cevizi sütü yapımıyla ilgili merak ettiğiniz her şey içeriğimizde…

Fotoğraf: Ingimage /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git