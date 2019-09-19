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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
19 Eylül 2019 - 09:54,

Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzetleri Ankara'da bir araya gelecek

Başkent Ankara, “2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”ne ev sahipliği yapacak.

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Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde 19-21 Eylül tarihleri arasında ATO Congresium’da gerçekleştirilecek zirvenin önemli destekçileri arasında Büyükşehir Belediyesi de yer alacak. Başkent’in ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerleri ile ürünlerini tanıtarak zirveye damgasını vuracak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi açacağı stant ile göz dolduracak.

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Zirvede, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 21 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’da 3500 kişilik salonda düzenlenecek “Yerel Yönetimlerin Coğrafi İşaretlerin Korunmasındaki Rolü” konulu panelin açılış konuşmasını yapacak.

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Anadolu'nun yöresel ürünlerinin Ankara'dan dünyaya açılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen, yerli ve yabancı binlerce gurme ve firmanın katıldığı zirvede önemli temaslarda bulunacak olan Başkan Yavaş, Başkent’in bilinen coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere, binlerce yıllık geleneğin korunması, emeğe sahip çıkılması, bir yörenin kendine has ürünleriyle birlikte kalkınması ve dünyaya açılmasına yönelik mesajlar da verecek.

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Binlerce yıllık geçmişi ve bereketiyle Anadolu'nun birbirinden güzel yöresel ürünlerini Ankara'da buluşturarak tüm dünyaya duyuran Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde, 81 ilden 400'ü aşkın ürün stantlarda tanıtılacak.

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Birbirinden farklı etkinliklerin yer aldığı zirvenin ilk gününden itibaren, Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle Başkent değerlerini tanıtmak ve turizme katkı sağlamak için hazır bulunacak. Kent Orkestrası’nın konserler vereceği zirvede, FOMGET Halk Oyunları Ekibi Anadolu'nun dört bir yanına alıp götüren halk dansları gösterileri ile ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

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Anadolu'nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin markalaştırılmasının amaçlandığı zirvede, Büyükşehir Belediyesi de stant açacak.

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Başkentliler, Büyükşehir Belediyesi’nin standında Ankara simidi, Beypazarı kurusu, keçi sütlü dondurma ve patent başvurusu yapılan toyga çorbasını tatma imkanı bulacak.

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Ankara’nın tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı broşürler ve sinevizyon gösterilerinin de yer alacağı stantta ayrıca coğrafi işaret almaya aday ürünlerin de tanıtımı yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından zirveye katılan misafirlere günün anısına tişört, anahtarlık, bez çanta ve Ankara türkülerinin yer aldığı CD’ler hediye edilecek.

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