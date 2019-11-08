Türkiye'den listeye sadece o girdi... Ölmeden önce mutlaka yemelisiniz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriTürkiye'den listeye sadece o girdi... Ölmeden önce mutlaka yemelisiniz
GeriNerede Ne Yenir Türkiye'den listeye sadece o girdi... Ölmeden önce mutlaka yemelisiniz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
08 Kasım 2019 - 13:58,

Türkiye'den listeye sadece o girdi... Ölmeden önce mutlaka yemelisiniz

Sizin için kendi müdavimlerini yaratan, yiyenin bir daha vazgeçemediği gurme burgercilerin adreslerini derledik. Listeye eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz mekanlar varsa Hürriyet Lezizz’in sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Hamburger bir süredir hayatımızda ama özellikle son dönemde içindeki kocaman köftesi, yumuşacık ekmeği ve farklı sosları ile gurme burgerler herkesin favorileri arasında. Yediden yetmişe zevkle tüketilen gurme burgeri yapan mekanların sayısı da günden güne artıyor. Sizin için kendi müdavimlerini yaratan, yiyenin bir daha vazgeçemediği gurme burgercilerin adreslerini derledik. Listeye eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz mekanlar varsa Hürriyet Lezizz’in sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…

2Akali, İstanbul

Akali, İstanbul

İstanbul’un en iddialı ev yapımı gurme burgercilerinden biri Akali. Ağırlığı 80 gramdan 800 grama kadar değişen köftelerinizi dilediğiniz gibi seçebilir, göz yumurtadan, avokado kremasına, sarımsaklı rokfordan, ananasa dilediğiniz ekstralarla birleştirip keyfinize bakabilirsiniz.

3Baltazar, İstanbul

Baltazar, İstanbul

Karaköy’de bulunan Baltazar’ın hamburgerlerinde kullanulan etler, Trakya’da bulunan özel çiftliklerinden getirtiliyor ve kömür ateşinde hazırlanarak müşterilerin hizmetine sunuluyor. Köftenin gramajını kendiniz seçebilirsiniz. Öne çıkan burgeri Blue Cheese olan Baltazar’ın patatesleri de hamburgerleri kadar leziz.

4Burger Joint, İstanbul

Burger Joint, İstanbul

Burger Joint ile hala tanışmayan hamburger sevdalıları çok şey kaybediyor! Beşiktaş’ta yer alan Burger Joint az sayıdaki hamburger seçeneğinin gerek lezzeti gerek doyuruculuğu ile övgüleri hak ediyor. Acı seviyorsanız Vedat Milor’un verdiği tarifle hazırlanan Mexicana’yı mutlaka deneyin. Kendinizi bir tane daha sipariş verirken bulabilirsiniz! Patates kızartmasını ise asla es geçmeyin.

5Burgerlab, İstanbul

Burgerlab, İstanbul

Karaköy’ün ilk burger dükkanı olan Burger Lab’in Etiler ve Ayazağa’da da iki şubesi bulunuyor. Burgerinizin köftesine tuz ve karabiber hariç hiçbir şey koymuyorlar ve köftesini dilediğiniz gibi pişiriyorlar. Burgerin yanı sura sucuk, keçi peynirli ıspanak salatası gibi farklı lezzetlerini de deneyebilirsiniz.

6Dobby’s Burger Place, İstanbul

Dobby’s Burger Place, İstanbul

Anadolu Yakası’nın zeytin ve domates soslu burgerleriyle ünlü mekanı Dobby’s’in hayli zengin bir menüsü var. Salata, hot dog, tavuk, tatlı gibi başlıklarına mutlaka göz atmanız gereken Dobby’s’de Supreme Anatolian, NorthWestern Towering, Marissa gibi burger seçenekleri öne çıkıyor.

7Hopdaddy Burger, İstanbul

Hopdaddy Burger, İstanbul

Yeniköy’ün en istikrarlı gurme burger dükkanı. Hamburgerleri kadar patateslerinin de müdavimleri var. Lokum In The House, Roast Beef Burger gibi buraya özgün lezzetlerin yanı sıra klasikler de menüde mevcut. Listede vegan bir seçenek olduğunu ve ekmeğinizi kepekli seçebileceğinizi de hatırlatalım.

8J Burger, İstanbul

J Burger, İstanbul

Anadolu Yakası’nın en köklü burgercilerinden biri olan J. Burger, 1977’den beri hizmet veriyor. Hamburgerin yanında ise patates ya da başka bir aperitif gelmiyor. Çünkü damağınızı başka bir tatla meşgul etmek istemeyeceğiniz düşünülüyor. Tabii dilerseniz yanında patates kızartması ya da başka bir lezzet ekleyebiliyorsunuz. Kendilerine özel sosları ve ev yapımı ketçaplarıyla her şey zaten yeterince lezzetli.

9Jimmy’s Burger, İstanbul

Jimmy’s Burger, İstanbul

Sahibinin geçmişinde steakhouse tecrübesi olan Jimmy’s bunu lezzetine de yansıtıyor. Menüsünde de görebileceğiniz üzere favori ürünleri Jimmy’s Burger ve Tereyağlı Burger. 150 gram ve 200 gramlık köfte seçenekleri olan Jimmy’s füme, sucuk, hot dog gibi atıştırmalıklarıyla da seviliyor.

10Nusr-et Burger, İstanbul

Nusr-et Burger, İstanbul

Etleri tokatlamasıyla, tuz serpme hareketiyle ve elbette lezzetiyle artık Nusr-et’i bütün dünya tanıyor. İstanbul içinde yedi farklı noktada şubeleri olan Nusr-et Burger’de dilimlenmiş dana bonfile üzerine cheddar peyniri ve karamelize soğan ekleniyor ve ortaya tadına doyulmaz bir lezzet çıkıyor. Farklılık peşinde olanlar 24 ayar altınla kaplı Gold Burger’i de deneyebilir.

11Noa Burger, İstanbul

Noa Burger, İstanbul

Noa Burger, burger meraklılarına “Merhaba” diyeli çok olmadı ama kısa süre içinde müdavimlerini yaratmayı başardı. Noa Burger’in günlük ve el yapımı olarak hazırlanan yumuşacık ekmeğine Balıkesir’deki özel bir çiftlikten gelen yüzde 100 dana eti eşlik ediyor. Müdavimleri arasında ünlüler de bulunan mekanın özel sosları pesto aioli ve ballı hardal da çok beğeniliyor. Noa Burger’de glütensiz ve vegan burger seçenekleri de mevcut.

12Zula, İstanbul

Zula, İstanbul

Zula’nın yumuşak ekmeklerinin arasında iyi pişmiş ama sulu köftelerle hazırlanan nefis burgerleri var. Basic, Edizione, Fake Mac, B.I.G seçenekleri arasından dilediğiniz gibi seçim yapabilirsiniz. Turşu relish ve trüflü mayonez de bu burgerlere lezzet katıyor.

13Ohannes Burger, İzmir

Ohannes Burger, İzmir

Biftek’s, Paris, Indie, Swiss gibi orijinal isimli burgerlerinin yanı sıra ıslak hamburger ya da sucuk ekmek gibi sokak lezzetlerini de Ohannes Burger’de bulabilirsiniz. Fakat bu mekanı listedeki diğer mekanlardan ayıran en önemli özelliği, kahvaltı için hazırladıkları burgerler. Eggmaister, Meatmorning, Cheesemorning, Sweetmorning gibi seçenekleriyle Ohannes Burger her öğününüze talip.

14Mandolin Cafe, İzmir

Mandolin Cafe, İzmir

İzmirli burger severlerin favori adreslerinden biri de Mandolin. Köfteleri kıvamında pişirilen burgerleri çok seviliyor. Fakat adından anlayabileceğiniz gibi burası sadece bir burgerci değil. Quesadilla’dan Türk kahvesine geniş bir menüye sahip.

15Franco Burger, Ankara

Franco Burger, Ankara

Ankara’da lezzetli hamburger yemek istiyorsanız uğrayabileceğiniz Franco Burger, yumuşacık ekmeği, baharatlı köftesi ve çıtır çıtır patatesi ile damaklarda harika bir tat bırakıyor. Mekanın burgerinde köfte sayısını artırabilir, listeden seçeceğiniz ek malzemelerle her seferinde farklı lezzetler yaratabilirsiniz.

16Big Baker, Ankara

Big Baker, Ankara

Hamburgerci olmamasına rağmen lezzetiyle bu konuda oldukça iddialı olan Big Baker çok sayıda şubesiyle Ankara’da hizmet veriyor. Köz Patlıcanlı, Üç Peynirli, Acı Arnavut ve Mozzarella, Big Baker’ın en beğenilen burgerleri arasında yer alıyor. Farklı malzemelerle yapılan kare burger ekmekleri de dikkat çeken unsurlardan.

17The Piel Roja, Ankara

The Piel Roja, Ankara

Ankara Bilkent’te öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlardan biri olan The Piel Roja gerçek hamburger deneyimi yaşamak isteyenleri oldukça tatmin ediyor. Farklı burger çeşitleri ile öne çıkan The Piel Roja servisi ile de beğeni topluyor. Mekanın isminde yer alan “piel” deri, “roja” ise kırmızı demek. Mekanın lezzetlerinde ve dekorasyonunda da Kızılderili esintileri söz konusu.

18Egg & Burger, İstanbul

Egg & Burger, İstanbul

Egg & Burger zengin hamburger menüsü ile damakları şenlendiriyor. Et tüketmiyorsanız Veggie Burger, farklı bir lezzet peşindeyseniz Mushroom & Onion Burger tam size göre. Aktif karbonlu ekmekle yapılan Black Cheese ve Black Chicken da denenebilir. Kızarmış patatesleri ise bir porsiyon daha sipariş verdirecek cinsten!

19Friends & Burgers, İzmir

Friends & Burgers, İzmir

“Yüzde 100 dana etiyle ev yapımı burger” sloganı ile yola çıkan mekan İzmir’in farklı noktalarında burger severleri ağırlıyor. Garlic Mushroom Burger, Beğendili Burger, etsiz Vegetarian burger, kepekli ekmekle Fitfun Burger, ekmeksiz Good Life Burger menüde yer alan farklı seçeneklerden birkaçı. Burgerler yanında elma dilim patatesle çok iyi gidiyor.

20Ox Wine & Burger Bar, Muğla

Ox Wine & Burger Bar, Muğla

Bodrum’a yolunuz düştüğünde mutlaka uğramanız gereken adreslerden biri olan Ox Wine & Burger Bar hamburgeri ile oldukça iddialı. 15’ten fazla hamburger çeşidi bulunan mekanda hamburgerin yanında servis edilen, buraya özgü Double Truffle patates kızartması parmaklarınızı yedirecek cinsten. Burgerinizi ekmek yerine iceberg marul arasında sipariş etme seçeneğiniz de mevcut.

21Komşu Kasap Burger, İstanbul

Komşu Kasap Burger, İstanbul

Komşu Kasap’ta hamburgerinizin köftesi, sizin isteğinize göre 150 ya da 180 gram olarak hazırlanıyor ve kömür ateşinde pişiyor. Burgerin yanı sıra dry age steak’ler arasında Dallas, New York ve T-bone, salatalar ve sosisler de parmak yeme garantili.

22Virginia Angus, İstanbul

Virginia Angus, İstanbul

Üç farklı şubesiyle İstanbul’un en gözde burgercilerinden biri olan Virginia’nın özellikle Lokum Burger’i çok meşhur. Texas Peri Peri ve Fantastic Four gibi farklı seçenekleri de var. Gramajını belirleyebildiğiniz burgerlerin ekmekleri de en az eti kadar güzel ve lezzetli. Yumuşak bir ekmeğin arasında kocaman bir hamburger köftesi yemek isterseniz doğru adrestesiniz.

23Biber Burger, İstanbul

Biber Burger, İstanbul

Yine köklü bir mekan. Özellikle Beşiktaş’taki şubesi semtle özdeşleşmiş durumda. Louis ismini verdikleri cheddar ve karamelize soğanlı burgeri birçok kişi tarafından seviliyor. Old Fashion, Jetlag Buster, Amarillo gibi hamburgerleri de çok lezzetli. Burgerinize pastırma, közde kestane mantarı gibi malzemeler ilave ettirebilir, et tüketmiyorsanız Vejetaryen ile keyfinize bakabilirsiniz.

24Daily Dana Burger & Steak, İstanbul

Daily Dana Burger & Steak, İstanbul

Eğer gerçek bir et severseniz özellikle İstanbul’un Anadolu Yakası’nın birçok noktasında karşımıza çıkabilen şubeleriyle Daily Dana’ya muhakkak uğramalısınız. Hellim peyniri, zeytin, ızgara ananas gibi çok farklı malzemeler Daily Dana’nın burgerlerinde kendine yer buluyor. Burgerleri kadar et çeşitleri de beğenilen Daily Dana’nın tereyağlı lokumu pek meşhur.

25City Burger, İstanbul

City Burger, İstanbul

Özellikle Beşiktaş ve çevresindeki üniversitelerin öğrencilerinin uğrak noktası olan ve renkli dekorasyonuyla dikkat çeken City Burger’de Jail Burger, London City Blue Cheese, Mexico City Hot gibi ilginç isimli seçeneklerin yanı sıra sucuk, hellim gibi yerel malzemelerle yapılan ürünler de var. Ekmeğinizi ve patatesinizi seçebiliyor, arzu ederseniz menü de alabiliyorsunuz.

26Black House, İstanbul

Black House, İstanbul

Son dönemin gözde semtlerinden Moda’da bulunan Black House’un menüsündeki burger seçeneklerinin sayısı çok değil ancak hepsi de lezzetli. Sandviçleri, salataları, makarnaları, wrap’leri ve ana yemekleri de özellikle büyük gruplarda herkesin damak zevkine göre bir şeyler bulabileceği cinsten.

27B.O.B. Best of Burger, İstanbul

B.O.B. Best of Burger, İstanbul

Anadolu Yakası’nda 5 farklı şubesi bulunan B.O.B. Klasik, Modern ve Yerel diye üç burger seçeneğinin yanı sıra bir de sosisli sandviç sunuyor misafirlerine. Ancak burgerlere ekleyebileceğiniz ekstralarla lezzetleri dilediğiniz gibi modifiye edebilirsiniz. Trüflü patates kızartmasının tadına da bir bakın.

28Sir Winston, İzmir

Sir Winston, İzmir

Sir Winston’ın raclette peynirli burgerlerini sadece biz değil dünya alem beğeniyor. INSIDER’ın ölmeden önce mutlaka tadılması gerekenler listesinde yer alan bu burger için peynirler döküm kaplarda eritiliyor ve sıcak sıcak burgerlerin üzerine dökülüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Nevzine nasıl yapılır? Nevzine tatlısı malzemeleri ve tarifi

Nevzine, şerbetli tatlılardandır. Kayseri yöresine ait olan tatlılardan nevzine, dilimlenerek soğuk olarak servis yapılır. Şerbetinde şeker ve üzüm pekmezinin birlikte kullanılması, bu tatlıyı diğer şuruplu tatlılardan ayıran en önemli özelliklerinden biridir. Peki, nevzine tatlısı nasıl yapılır? İşte, Nevzine tatlısı nasıl yapılır? Nevzine tatlısı malzemeleri ve tarifi...

/
Lezizz Öneriler

Kokoreç nedir? Kokoreç neyden ve nasıl yapılıyor?

Kokoreç, en sevilen sokak lezzetlerinden biri. Garnitür olarak domates, biber turşusu ve salatalık turşusuyla tüketilen kokoreçte en kritik konu ise hijyendir. İşinizi şansa bırakmak istemeyen kokoreçi evde de yapabilir. Peki, nasıl? İşte, ‘kokoreç neyden ve nasıl yapılıyor?’ sorularının yanıtı

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git