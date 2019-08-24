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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
23 Ağustos 2019 - 23:34,

Türkiye'ye böyle veda ettiler! 'Size ne kadar dua etsek azdır'

Türkiye’de yaz tatilini geçirdikten sonra karayolu ile ülkelerine dönmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçilere Edirne esnafı sürpriz yaptı.

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Türkiye’de yaz tatilini geçirdikten sonra karayolu ile ülkelerine dönmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçilere Edirne esnafı sürpriz yaptı.

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Gurbetçiler, sınır kapısında kendilerini bekleyen saz ekibinin yanı sıra ünlü Edirne tava ciğeri, Edirne peyniri ve badem ezmesi ikramı ile uğurlandı.

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Vatan hasretinin başladığı Kapıkule’de sıra beklerken karşılarında esnafı gören gurbetçi vatandaşlar, kendilerine ikram edilen ciğer, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve Edirne peyniri ile moral buldu.

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Türkiye’de tatillerini geçiren gurbetçilerin çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Dönüşlerini karayoluyla yaparak Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler ise sazlı, sözlü, ciğer ve şekerlemeli ikramlarla uğurlanıyor.

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Edirneli ciğerci esnafı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç sınır kapısında anavatana veda etmek için sıra bekleyenlere kentin meşhur lezzeti tava ciğer, badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve devaimisk ikram edip “Güle güle gidin” dedi.

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Aynı zamanda Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, gurbetle sılanın buluştuğu sıfır noktasında gurbetçileri uğurladıklarını belirterek, “Bizim için uzun gurbetçiler için çok kısa bir süre oldu bu, göz açıp kapayıncaya kadar tatilleri bitti. Biz de dedik ki bu hüzünlü günlerinde sınır kapısında vedalaşalım. Bize hakları geçti, bizlerden alışveriş yaptılar. O yüzden biz de bugün geldik, Edirne’nin peynirini, ciğerini, kurabiyesini dağıtıyoruz onlara. Yani tatlı bir helalleşme var burada. Onlar da çok memnun. Artık önümüzdeki sene hoş geldin demek üzere güle güle diyoruz” dedi.

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Şekerlemeci Arif Meriç de çalıştıkları ülkelere doğru yola çıkan vatandaşları uğurlamak için geldiklerini ifade etti.

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Meriç, “Daha önce gurbetçi vatandaşlarımıza 'Hoş geldin' dedik. Gelirken yolcunun duasını aldık, giderken de yolcunun duasını almak bize farz diye düşündük. Onlara sarıldık, şekerlemelerimizi, ciğerimizi ve peynirimizi ikram ettik. Yolcu duasını aldık artık gönderiyoruz” diye konuştu.

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Almanya’nın Köln şehrine giden Ayten Şahintürk, “Tatilimiz çok güzel geçti. Daha uzun olsa daha güzel olurdu. Dönüşte de bu şekilde tatlılar ve tuzlularla uğurlanmak bizi çok sevindirdi. Bizi düşündükleri için esnafa çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Sivas’tan Fransa’ya giden Bekir Doğan, “Unutulmaz bir tatil yaşadık, artık dönüş yoluna geçtik. Dönüş yolunda da bu şekilde uğurlanmak çok güzel. Bizim gönlümüzü hoş tuttuğunuz için size ne kadar dua etsek azdır” dedi.

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