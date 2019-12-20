Türkiye'de üretiliyor, yılda 80 bin lira gelir getiriyorlar

Denemesi yapılan 30 civarında tropikal meyve olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Bunlardan uyum sağlayanlardan mango, ejder meyvesi, passiflora gibi meyvelerin üretimine geçildi. Avokadoda tüm çeşitler, ejder meyvesinde 2, passiflorada bir çeşit tescillendi. Muzda da iki tür tescilli." diye konuştu."Mango en revaçta olan meyvelerden birisi, damak tadımıza da uygun. Pazarda büyüklüğüne göre 60 liraya kadar alıcı buldu. Bu yıl mangonun getirisi oldukça iyiydi" diyen Yalçın, turistlerin tropikal meyvelerin Türkiye'de yetişmesine şaşırdıklarını belirtti.