Türkiye'de pek bilinmiyor ama bir yiyen bir daha vazgeçemiyor

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yaz aylarının sona ermesinin ardından serin sonbahar havalarıyla birlikte kış turşuları da kurulmaya başlandı. En sevilen ve en sık yapılan kışlık hazırlıklardan biri olan turşu, tuzlu su ve sirke ağırlıklı salamura içine domates, salatalık, lahana, patlıcan, kavun, armut, ayva, erik, biber, mantar, soğan, sarımsak, patlıcan, karnabahar gibi çoğu sebze ve meyvelerin konulup, bekletilmesiyle elde ediliyor. İşte, turşu yapımı hakkında bilinmesi gerekenler…
Bursa'nın simgelerinden biri olan ve döneri Bursalılara sevdiren Demir Amca olarak bilinen Demir Esigül 89 yaşında hayatını kaybetti.