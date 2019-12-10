Türkiye'de ilk kez yapıldı! Siparişine yetişilemiyor

"KUYUDA KAZ TİRİDİNİN ÜNÜ İLÇE SINIRLARINI AŞTI" Kaz tiridi yemeğinin ilçede yıllardan beri yaşayan ve yaşatılan bir kültür mirası olduğunu söyleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Halkımızın ve misafirlerimizin severek tükettikleri kaz tiridini belediyemize ait tesislerimizde şimdi de Türkiye’de ilk kez kuyuda yapmaya başladık ve beklediğimizden çok daha büyük bir ilgi gördü.