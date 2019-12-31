MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriTürkiye'de bir ilk! Servisi müşterilere drone ile gönderiyorlar
GeriNerede Ne Yenir Türkiye'de bir ilk! Servisi müşterilere drone ile gönderiyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Nerede Ne Yenir
İHA
Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 12:01, /

Türkiye'de bir ilk! Servisi müşterilere drone ile gönderiyorlar

İstanbul'da bir lokanta sahibi, servis ağına drone ekleyerek teknolojiye ayak uydurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Beşiktaş’ta dedesinin miras bıraktığı tariflerle 15 çeşit çorba yapan "Pilot Murat" lakaplı lokanta sahibi, servis ağına drone ekleyerek teknolojiye ayak uydurdu.

2

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren lokantada soğuk havada çorba siparişi veren müşterilerine drone ile servis yapmaya başladı.

3

2017 yılında Beşiktaş’ta bir lokanta açan "Pilot Murat" lakaplı Murat Gariboğlu, Almanya'da gurbetçilik yapana ancak istediği lezzetleri bulamayınca Türkiye'ye kesin dönüş yapan dedesinin miras bıraktığı tariflerle çorba yapıyor.

4

Osmanlı döneminden kalma 15 çeşit çorbayı müşterilerine sunan Garipoğlu, servis ağına drone da katarak teknolojiye ayak uyduruyor. Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Gariboğlu, soğuk havada çorba siparişlerini müşteriye drone ile gönderiyor.

5

2017 yılında faaliyete başladıklarını ve siparişlerin bazen soğuk ve geç gittiği zaman müşterilerden şikayet alınması üzerine teknolojiyi de kullanarak drone ile çorba servisi yaptıklarını Murat Garipoğlu, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Beşiktaş’ta ve komşu ilçelerimize drone ile çorba gönderiyoruz. Paketimiz hem daha çabuk ve sıcak gidiyor” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi