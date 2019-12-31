Türkiye'de bir ilk! Servisi müşterilere drone ile gönderiyorlar

2017 yılında faaliyete başladıklarını ve siparişlerin bazen soğuk ve geç gittiği zaman müşterilerden şikayet alınması üzerine teknolojiyi de kullanarak drone ile çorba servisi yaptıklarını Murat Garipoğlu, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Beşiktaş’ta ve komşu ilçelerimize drone ile çorba gönderiyoruz. Paketimiz hem daha çabuk ve sıcak gidiyor” ifadelerini kullandı.