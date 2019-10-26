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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
26 Ekim 2019 - 11:41,

Türk mutfağının 700 yıllık eşsiz lezzeti: Gelibolu peynir helvası

Geçmişi 1300’lü yıllara kadar uzanan ve lezzeti ile namı il sınırlarını aşan Gelibolu peynir helvası, eşsiz damak tadı ile müşterilerini kendine hayran bırakıyor.

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Geçmişi 1300’lü yıllara kadar uzanan ve lezzeti ile namı il sınırlarını aşan Gelibolu peynir helvası, eşsiz damak tadı ile müşterilerini kendine hayran bırakıyor.

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Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip olduğu rivayet edilen ve Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde akla ilk gelen tatlı olma özelliğini taşıyan Gelibolu peynir helvası, yüzyıllar geçmesine rağmen her dönemde tüketilmeye devam ediyor.

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Tuzsuz beyaz peynir, un ve şeker ile yapılan lezzetli helva, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı da sürdürüyor. Gelibolu’da yaklaşık 70 yıldır peynir helvası satışı yapan tarihi işletmenin 5. kuşak ustası olan Süleyman Burak Batır, meşhur tatlı hakkında görüşlerini aktararak bilgilendirmelerde bulundu.

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Gelibolu peynir helvasının, geçmişi yaklaşık 700 yıl öncesine kadar dayanan tarihi bir Türk tatlısı olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan 30 yaşındaki Süleyman Burak Batır, "Tuzsuz beyaz peynir, az miktarda un ve şekerden imal edilen yöresel bir lezzet" dedi.

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Batır şöyle devam etti: "Bunu Gelibolu peynir helvası olarak belirtmemizin özel bir nedeni var. Çevremizdeki Balıkesir, Çanakkale veya Tekirdağ, Malkara gibi yerlerde bu tatlı 'peynir helvası' adı ile satılıyor ancak bizim onlardan farkımız şu; içeriğinde sadece tuzsuz beyaz peynir, az miktarda un ve şeker kullanıyoruz. Diğerlerinde irmik kullanan var, nişasta kullanan var, yumurta kullanan da var. O yüzden temel farkımız açıkçası bu."

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"Bunu kimisi kızartarak servis ediyor, kimisi başka şekillerde servis ediyor ama bizim araştırmalarımıza gerçek peynir helvası bizim yaptığımız peynir helvasıdır. Çünkü dünyada bunun benzerini yapan başka bir mutfak yok."

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"Türk mutfağının temel özelliklerini sergileyen de bir tatlı. Çünkü içeriğinde peynir, un ve şeker var. Yani Osmanlı zamanından beri mutfakta olan malzemelerle yapılan ve bu zamana kadar da tarifi değişmemiş bir tatlı."

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